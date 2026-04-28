Gesundheit statt Perfektion: Chris Hemsworth setzt neue Prioritäten

Wenn das Vortäuschen von Superheldenstärke dein 9-to-5 ist, spielt Ernährung eine zentrale Rolle dabei, die körperliche Leistungsfähigkeit zu unterstützen und Energie für hochintensive Szenen zu liefern. Chris Hemsworth, vor allem bekannt für seine Rolle als Marvels Thor, weiß das nur zu gut.

Seine neueste Rolle als Juwelendieb im frisch erschienenen Film Crime 101 erforderte deutlich weniger Hammer-Schwingen, doch Ernährung bleibt weiterhin ein zentraler Fokus für Chris. Nur strebt er inzwischen nicht mehr nach Perfektion, sondern nach Balance.

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Warum er keine extreme Diät mehr verfolgt In einer aktuellen Folge von This Past Weekend w/ Theo Von erklärt der Schauspieler, dass er die Idee der Perfektion als stressig empfindet. Der Gedanke, "nie Zucker zu essen und 7 Tage die Woche zu trainieren", sei nicht die Art von Leben, die er als erfüllend empfinde.

Doch so war er nicht immer eingestellt. Er gibt zu: "Ich hatte Phasen, in denen ich ins Extreme gegangen bin, aber da war ich weder am glücklichsten noch am gesündesten."

In einem Interview mit Men’s Health aus dem Jahr 2019 gab Hemsworth einen Einblick in seine früheren Ernährungsgewohnheiten und sagte, er habe "anfangs alles komplett falsch gemacht." Wie er das meint, sagte er auch: "In meinen Zwanzigern habe ich nur riesige Steaks, Hähnchenbrust und Brokkoli gegessen – und habe mich dabei nicht gut gefühlt."

Der Ernährungstipp von Chris Hemsworth: Genuss statt Food-Stress Heute bedeutet sein Ernährungsstil, dass er mehr Lebensmittel genießen kann – und ein Stück Geburtstagstorte nie ablehnt. "Ich haue das einfach weg – ich liebe Geburtstagstorte", sagt er in der Podcast-Folge. "Was ist das denn für ein Leben – wenn man [Kuchen auf einer Geburtstagsparty] nicht genießen darf?" Sein Tipp ist also: Die schönen Momente des Lebens genießen und sie nicht durch Ernährungsdogmen eintrüben.

Im Jahr 2022 machte er öffentlich, dass er ein erhöhtes genetisches Risiko für Alzheimer hat. Seitdem hat er seinen Lebensstil deutlich angepasst und priorisiert Schlaf, Bewegung, Stressreduktion (Cortisol senken) und mehr qualitative Zeit mit seiner Familie. Ein flexibler und ausgewogener Ernährungsansatz – der nährstoffreiche Mahlzeiten mit Genuss verbindet – ist ein weiterer Baustein für seine langfristige Gesundheit. Der Mix aus Genuss und gesunder Ernährung ist der Schlüssel.