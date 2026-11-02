Diesen Protein-Shake aus der Bodybuilding-Ära trinkt Arnold Schwarzenegger (79) bis heute

Der ehemalige Bodybuilding-Champion war so präzise in seinen Trainings- und Ernährungsgewohnheiten, dass er sich während seiner glorreichen Zeit als Bodybuilder sein eigenes Rezept zusammenmischte. Und dieses, sagt er, hat sich bis heute bewährt.

Auch mit 79 Jahren trinkt Arnie regelmäßig denselben Shake. Die 5 Zutaten hat er Men's Health verraten und betont, dass sein Shake nicht an eine bestimmte Tageszeit gebunden ist. Für Schwarzenegger zählt nur eins: Die Nährstoffe müssen rein in den Körper.

Nährstoffe rund um die Uhr "Die Realität ist: Der Körper interessiert sich nicht für die Uhrzeit. Der Körper liebt Protein und Vitamine einfach rund um die Uhr, alle 24 Stunden am Tag", sagte Arnold. "Warum sollte ich das um 2 oder 15 Uhr trinken, oder nach dem Training? Ich kann diesen Shake vor dem Gym trinken und ich kann ihn danach trinken. Es spielt keine Rolle."

Das Verrückteste: Schwarzenegger mischte manchmal sogar Tequila oder Schnaps in den Drink. Ursprünglich glaubte er, dass der Alkohol als Vasodilatator, also gefäßerweiternd, wirkt und das Protein schneller zu seinen Muskeln transportiert, um die Regeneration zu beschleunigen. Mittlerweile hat er diese Theorie revidiert. Studien deuten nämlich darauf hin, dass Alkohol die Regeneration negativ beeinflussen kann. Eine Untersuchung zeigte, dass der Konsum von Alkohol zusammen mit Protein nach dem Training die Muskelproteinsynthese im Vergleich zu Protein ohne Alkohol senkte.

Heutzutage hat Arnold eine viel einfachere Erklärung für die Zugabe von Alkohol: "Ich werfe manchmal Schnaps oder Tequila rein – einfach für ein bisschen Extra-Geschmack." Den Teil des Drinks können wir natürlich an dieser Stelle absolut nicht weiterempfehlen, den Rest schon eher.

Arnold Schwarzeneggers Protein-Shake-Rezept 250 ml Mandelmilch

60 ml Kirschsaft

1 Banane

1 Portion Proteinpulver

1 rohes Ei (inklusive Schale) Was bringen die Zutaten? Wie Schwarzenegger erklärt, geht es beim Shake nicht nur um Protein. Er möchte auch eine ganze Palette von Nährstoffen in seine Ernährung integrieren.

Das Proteinpulver macht dabei das meiste der Arbeit, unterstützt wird es durch das Ei und die Mandelmilch, die je nach Produkt zusätzliche Proteinmengen liefern. Die Banane steuert Kohlenhydrate bei, dazu Kalium und Vitamin B6. Und dann ist da noch die ungewöhnlichste Zutat, das komplette rohe Ei, inklusive der Schale. Eierschalen bestehen hauptsächlich aus Calciumcarbonat und können daher eine Calciumquelle darstellen, wenn sie ordnungsgemäß verarbeitet werden.

Kirschsaft hat dagegen offensichtlichere Vorteile für die Regeneration. Forscher haben Sauerkirschsaft auf seine potenziellen Effekte bei Entzündungen, Muskelkater und Erholung nach dem Training untersucht – einige Studien berichten von positiven Ergebnissen. Sauerkirschsaft enthält auch natürlicherweise kleine Mengen Melatonin und wurde auf seine potenziellen Auswirkungen auf den Schlaf hin untersucht.

Die Frage bleibt: Ist Schwarzeneggers exakte Mischung notwendig zum Muskelaufbau? Absolut nicht, es geht auch mit anderen. Aber nach Jahrzehnten, in denen er diesen Shake trinkt, wird ihn wohl niemand mehr überzeugen können, sein Rezept jetzt noch zu ändern. Und wie heißt es so schön: Der Erfolg gibt ihm Recht.