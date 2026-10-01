Perfekte Passform für große Männer

Das Shirt sitzt perfekt an Schultern und Brust – endet aber ein paar Zentimeter zu früh. Also eine Nummer größer? Dann stimmt zwar die Länge, dafür hängt plötzlich zu viel Stoff um Bauch und Taille. Wer deutlich größer ist als der Durchschnitt, kennt dieses Dilemma mit großer Wahrscheinlichkeit aus eigener Erfahrung.

Erik de Weerd hatte irgendwann genug davon. Mit 1,97 Metern brauchte der schlanke Niederländer eigentlich Größe L. „Aber die war viel zu kurz. Also musste ich manchmal zu XXL greifen. Das Shirt war dann gerade lang genug, aber viel zu weit“, erinnert er sich. Besonders bei simplen Basics wie T-Shirts störte ihn, dass eine größere Größe vor allem mehr Breite brachte – und nicht einfach nur die fehlenden Zentimeter Länge.

2010 machten Erik und seine Frau Jopie aus diesem ganz persönlichen Ärgernis eine Geschäftsidee. Sie gründeten Girav und starteten mit T-Shirts, bei denen sich Größe und Länge unabhängig voneinander auswählen ließen.

Warum sollte Größe L immer gleich lang sein? Die Frage hinter dem Konzept ist verblüffend einfach: Warum wird ein Kleidungsstück automatisch breiter, wenn ein Mann eigentlich nur mehr Länge braucht? Girav trennte deshalb beide Dimensionen voneinander. Du wählst zunächst deine normale Konfektionsgröße passend zu Körperbau und Breite. Anschließend entscheidest du dich für eine von drei Längen: Standard Long, Long Fit oder Extra Long Fit. Die Kleidung wird dabei proportional verlängert – also nicht nur am unteren Saum, sondern je nach Modell auch an Rumpf und Ärmeln.

Gerade bei großen, schlanken oder sportlichen Männern kann das den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ein Shirt darf an Schultern und Brust körpernah sitzen, ohne deshalb an der Taille weit zu werden oder bei jeder Bewegung nach oben zu rutschen.

Girav Eine Größe, drei Längen: Bei Girav bestimmst du Breite und Länge unabhängig voneinander – von Standard über Long bis hin zu Extra Long.



Studie: Frust beim Kleidungskauf Dass Erik vor 15 Jahren keineswegs ein exotisches Einzelproblem lösen wollte, zeigt inzwischen auch eine von Girav beauftragte Studie.* Dafür wurden 2026 insgesamt 1.408 Menschen in Deutschland befragt, darunter eine zusätzliche Stichprobe mit Männern ab 1,85 Meter.

19% der Männer ab 1,90 Metern empfinden den Kleidungskauf als frustrierend und aufwendig, mehr als doppelt so viele wie bei den Männern zwischen 1,85 und 1,89 Metern (9%). Die Kleidungsstücke, die am häufigsten zu kurz greifen: Hosen (36%), Schuhe (26%) sowie T-Shirts und Pullover, fast jeder vierte große Mann (24%) findet hier nur schwer die richtige Länge. Bei Männern ab 1,90 Metern nennen sogar 43% Hosen und 28% Hemden und Sakkos.

Das klassische System aus S, M, L und XL stößt hier schlicht an seine Grenzen. Denn zwei Männer mit derselben Schulterbreite können nun einmal unterschiedlich lange Arme und Oberkörper haben.

Girav Bewegungsfreiheit ohne Hochrutschen: Die zusätzliche Länge beim Girav-Klassiker "Sydney" sorgt dafür, dass das Shirt auch dann richtig sitzt, wenn du dich streckst oder bewegst.



*) Die Studie wurde von Norstat im Auftrag von Girav (girav.de) im Mai/Juni 2026 durchgeführt. Die Stichprobe bestand aus einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe für Deutschland (n=1.037) und einer gezielten Zusatzstichprobe unter Männern ab 1,85 m (n=371). Insgesamt wurden 1.408 Personen befragt. Frauen wurden zudem zu ihren Erfahrungen und Präferenzen rund um große Partner befragt. Signifikanztests erfolgten auf 95%-Konfidenzniveau.

Vom T-Shirt zur kompletten Garderobe Angefangen hat Girav mit T-Shirts in drei Längen. Heute findest du dort neben Basic T-Shirts oder langen T-Shirts für Herren eine komplette Herrenkollektion – von Poloshirts und Hemden über Pullover und Hoodies bis zu Jacken und Hosen. Die aktuelle Herbst-/Winterkollektion zeigt, wie weit sich die ursprüngliche Idee in Sachen Mode für große Männer inzwischen entwickelt hat.

Dabei setzt Girav weniger auf kurzlebige Modetrends als auf unkomplizierte Basics, die sich gut miteinander kombinieren lassen. Der gemeinsame Nenner bleibt die Passform: Mehr Länge soll nicht automatisch mehr Weite bedeuten.

Girav Vom ersten Basic zur kompletten Kollektion: Heute reicht das Girav-Sortiment weit über die ursprünglich entwickelten T-Shirts hinaus.



Gute Basics sollen länger als eine Saison halten Das zweite Problem, das Erik damals nervte, trat oft erst nach einigen Wochen auf: Endlich war ein brauchbares Shirt gefunden – und nach ein paar Wäschen war es eingelaufen oder aus der Form geraten.

Deshalb spielt bei Girav neben der Länge auch die Formbeständigkeit eine zentrale Rolle. Stoffe, Konstruktion und Verarbeitung werden auf Einlaufverhalten und Haltbarkeit geprüft. Je nach Produkt kommen unter anderem langstapelige Baumwolle, Merinowolle oder funktionelle Stretch-Gewebe zum Einsatz.

„Gute Basics muss man Jahre tragen können. Eine lange Lebensdauer ist für mich eine der praktischsten Formen von Nachhaltigkeit.“

Erik de Weerd, Gründer von Girav

Die passende Länge online finden Auch das Bestellen soll möglichst wenig Trial-and-Error erfordern. Ein Online-Größenberater gibt anhand von Körpergröße, Gewicht und Statur eine persönliche Größenempfehlung. So lässt sich neben der klassischen Konfektionsgröße auch die passende Länge bestimmen. Sollte es beim ersten Versuch trotzdem nicht stimmen, können Artikel laut Girav innerhalb von 100 Tagen kostenlos zurückgesendet werden.

Girav Im Online-Shop von Girav findest du deine Lieblingsstücke in der passenden Größe – und vor allem in der richtigen Länge.

Am Kern der Idee hat sich damit seit 2010 erstaunlich wenig geändert. Ein großer Mann soll nicht XXL tragen müssen, wenn ihm eigentlich L passt und lediglich ein paar Zentimeter fehlen. Oder anders gesagt: Nicht dein Körper muss zur Standardgröße passen. Die Kleidung sollte zu deinem Körper passen.

Gewinne dein Girav-Outfit im Wert von 300 Euro Du möchtest selbst ausprobieren, welchen Unterschied die richtige Länge macht? Gemeinsam mit Girav verlosen wir ein Outfit im Wert von 300 Euro, das sich der Gewinner selbst aus dem Sortiment zusammenstellen kann.

Ob neue Herbst-Basics, Pullover, Shirts oder ein kompletter Look: Du entscheidest, was am besten zu dir passt.

Girav

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.