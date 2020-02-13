Gesunder Nachtisch: leckere Protein-Desserts für Sportler

Desserts sind lecker, keine Frage. Schade nur, dass die meisten alles andere als fitnesstauglich sind und mit ihrem Kalorien-, Fett-, und Zuckeranteil so manches sportliche Ziel boykottieren.

Wieso sind Desserts wie Kuchen ungesund? Sie sind süß, mächtig und liefern jede Menge Energie. Ein Stück American Cheesecake hat etwa 600 Kalorien, und man verzichtet ja wegen des Kuchens nicht aufs Abendessen. So verschwinden die Muskeln leider schnell unter einer Fettschicht. Butter, Zucker und Weißmehl, die Hauptzutaten der meisten Kuchen, bieten deinem Körper leider nichts anderes als Kalorien, ungesundes Fett und schnelle Kohlenhydrate, die häufig als Fett gespeichert werden, wenn sie nicht sofort genutzt werden.

Protein enthalten hingegen die wenigsten Dessert-Rezepte. Bis jetzt: Unsere leckeren und gesunden Vorschläge versorgen dich nämlich mit hochwertigem Eiweiß, sodass du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du dir nach deinem Training einen Brownie oder Muffin gönnst.

Schokoladige Protein-Brownies Saftig, schokoladig und mit leckerem Crunch. Diese Protein-Brownies strotzen nicht nur vor Protein, sie enthalten dank der Walnüsse auch gesunde Omega-3-Fettsäuren. Die überreifen Bananen sorgen zudem dafür, dass kein Zucker hinzugefügt werden muss.

Vladislav Noseek / Shutterstock.com Protein-Brownies ohne Mehl und Zucker

Zutaten: 80 g Whey (Schokolade, o.ä.)

50 g feine Haferflocken

3 sehr reife Bananen

2 Eier

4 EL stark entöltes Kakaopulver

2 EL Rapsöl

20 g gehackte Walnüsse Das macht Kakao zur idealen Proteinquelle

Zubereitung: Ofen auf 180°C vorheizen. Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit allen Zutaten mit einem Mixer vermengen. Die gehackten Walnüsse unterheben. Den Teig in eine Brownie-Backform (alternativ geht auch eine kleine Auflaufform) und zirka 20 Minuten backen. Saftiger Cheesecake mit Blaubeeren Der mächtige American Cheesecake ist eine fette Kalorienbombe, die durch reichlich Butter und jede Menge Doppelrahm-Frischkäse unglaublich viel Fett enthält. Im Gegensatz dazu überzeugt dieser Protein-Cheesecake mit einem hohen Proteingehalt, einer lockeren und dennoch saftigen Konsistenz und mit einem knackigem Boden.

Maslova Valentina / Shutterstock.com Durch den Quark und Frischkäse enthält der Käsekuchen viel Eiweiß

Zutaten für eine 19cm-Springform: Für den Boden:

40 g Kokosöl

5 gehäufte EL Mandelsplitter

1 Ei

2 EL Xucker light

1 Prise Salz

nach Belieben Öl oder Butter zum Einfetten der Kuchenform Deswegen schwören Bodybuilder auf Quark mit Leinöl

Für den Teig:

200 g Magerquark

200 g Frischkäse (Doppelrahmstufe, es geht aber auch entrahmter Frischkäse)

2 Eier

2 EL Xucker light

2 EL Whey

1/4 Tüte Backpulver

2 EL feine Haferflocken

1 Bio-Zitrone

200 g Blaubeeren

Minze (zur Dekoration) Zubereitung: Backofen auf 180°C vorheizen. Eine 19-cm-Springform mit etwas Öl oder Butter einfetten. Kokosöl, Xucker, Salz und Ei mit einer Mixer vermengen. Anschließend die Mandelsplitter unterheben. Die Springform mit der Masse auskleiden. Magerquark, Frischkäse, Eier, Xucker, Whey und Backpulver in einer Schüssel gut durchmixen. Haferflocken und den Abrieb einer Zitrone unterheben. Den Teig in die Springform geben und für zirka 45 Minuten backen. Den Kuchen abkühlen lassen und mit Blaubeeren und etwas Minze verzieren. Protein-Muffins mit Schoko-Stückchen Butter, Zucker, Weißmehl und Milch – viel mehr ist in klassischen Muffins nicht enthalten. Schmeckt, bringt deinem Körper aber leider gar nichts bis auf jede Menge Kalorien, leere Kohlenhydrate und viel Fett. Das geht auch anders: Die Hauptzutat für die Protein-Muffins sind nämlich schwarze Bohnen. Und die enthalten pro 100 Gramm getrocknete Bohnen nicht nur 21,6 Gramm Eiweiß, sondern auch sättigende Kohlenhydrate und Ballaststoffe sowie zahlreiche Vitamine. Keine Sorge, die Bohnen schmeckst du überhaupt nicht raus.

NatashaPhoto / Shutterstock.com Leckere Muffins mit crunchigen Schoko-Stükchen

Zutaten: 75 g getrocknete schwarze Bohnen

3 Eier

75g stark entöltes Backkakao

100 g Dinkelvollkornmehl

150 g fettarmer Joghurt

70 g Xucker light

1/ 2 TL Vanille-Extrakt

1 Prise Salz

50 g Bitterschokolade

1 TL Backpulver Das macht griechischen Joghurt so besonders