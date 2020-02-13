Gesunder Nachtisch: leckere Protein-Desserts für Sportler

Desserts sind lecker, keine Frage. Schade nur, dass die meisten alles andere als fitnesstauglich sind und mit ihrem Kalorien-, Fett-, und Zuckeranteil so manches sportliche Ziel boykottieren.
Wieso sind Desserts wie Kuchen ungesund?
Sie sind süß, mächtig und liefern jede Menge Energie. Ein Stück American Cheesecake hat etwa 600 Kalorien, und man verzichtet ja wegen des Kuchens nicht aufs Abendessen. So verschwinden die Muskeln leider schnell unter einer Fettschicht. Butter, Zucker und Weißmehl, die Hauptzutaten der meisten Kuchen, bieten deinem Körper leider nichts anderes als Kalorien, ungesundes Fett und schnelle Kohlenhydrate, die häufig als Fett gespeichert werden, wenn sie nicht sofort genutzt werden.
Protein enthalten hingegen die wenigsten Dessert-Rezepte. Bis jetzt: Unsere leckeren und gesunden Vorschläge versorgen dich nämlich mit hochwertigem Eiweiß, sodass du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du dir nach deinem Training einen Brownie oder Muffin gönnst.
Schokoladige Protein-Brownies
Saftig, schokoladig und mit leckerem Crunch. Diese Protein-Brownies strotzen nicht nur vor Protein, sie enthalten dank der Walnüsse auch gesunde Omega-3-Fettsäuren. Die überreifen Bananen sorgen zudem dafür, dass kein Zucker hinzugefügt werden muss.
Zutaten:
- 80 g Whey (Schokolade, o.ä.)
- 50 g feine Haferflocken
- 3 sehr reife Bananen
- 2 Eier
- 4 EL stark entöltes Kakaopulver
- 2 EL Rapsöl
- 20 g gehackte Walnüsse
Zubereitung:
- Ofen auf 180°C vorheizen.
- Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit allen Zutaten mit einem Mixer vermengen. Die gehackten Walnüsse unterheben.
- Den Teig in eine Brownie-Backform (alternativ geht auch eine kleine Auflaufform) und zirka 20 Minuten backen.
Saftiger Cheesecake mit Blaubeeren
Der mächtige American Cheesecake ist eine fette Kalorienbombe, die durch reichlich Butter und jede Menge Doppelrahm-Frischkäse unglaublich viel Fett enthält. Im Gegensatz dazu überzeugt dieser Protein-Cheesecake mit einem hohen Proteingehalt, einer lockeren und dennoch saftigen Konsistenz und mit einem knackigem Boden.
Zutaten für eine 19cm-Springform:
Für den Boden:
- 40 g Kokosöl
- 5 gehäufte EL Mandelsplitter
- 1 Ei
- 2 EL Xucker light
- 1 Prise Salz
- nach Belieben Öl oder Butter zum Einfetten der Kuchenform
Für den Teig:
- 200 g Magerquark
- 200 g Frischkäse (Doppelrahmstufe, es geht aber auch entrahmter Frischkäse)
- 2 Eier
- 2 EL Xucker light
- 2 EL Whey
- 1/4 Tüte Backpulver
- 2 EL feine Haferflocken
- 1 Bio-Zitrone
- 200 g Blaubeeren
- Minze (zur Dekoration)
Zubereitung:
- Backofen auf 180°C vorheizen. Eine 19-cm-Springform mit etwas Öl oder Butter einfetten.
- Kokosöl, Xucker, Salz und Ei mit einer Mixer vermengen. Anschließend die Mandelsplitter unterheben. Die Springform mit der Masse auskleiden.
- Magerquark, Frischkäse, Eier, Xucker, Whey und Backpulver in einer Schüssel gut durchmixen. Haferflocken und den Abrieb einer Zitrone unterheben.
Den Teig in die Springform geben und für zirka 45 Minuten backen. Den Kuchen abkühlen lassen und mit Blaubeeren und etwas Minze verzieren.
Protein-Muffins mit Schoko-Stückchen
Butter, Zucker, Weißmehl und Milch – viel mehr ist in klassischen Muffins nicht enthalten. Schmeckt, bringt deinem Körper aber leider gar nichts bis auf jede Menge Kalorien, leere Kohlenhydrate und viel Fett. Das geht auch anders: Die Hauptzutat für die Protein-Muffins sind nämlich schwarze Bohnen. Und die enthalten pro 100 Gramm getrocknete Bohnen nicht nur 21,6 Gramm Eiweiß, sondern auch sättigende Kohlenhydrate und Ballaststoffe sowie zahlreiche Vitamine. Keine Sorge, die Bohnen schmeckst du überhaupt nicht raus.
Zutaten:
- 75 g getrocknete schwarze Bohnen
- 3 Eier
- 75g stark entöltes Backkakao
- 100 g Dinkelvollkornmehl
- 150 g fettarmer Joghurt
- 70 g Xucker light
- 1/ 2 TL Vanille-Extrakt
- 1 Prise Salz
- 50 g Bitterschokolade
- 1 TL Backpulver
Zubereitung:
- Schwarze Bohnen nach Packungsanweisung kochen.
- Ofen auf 180 °C vorheizen und Bitterschokolade grob hacken.
- Alle Zutaten bis auf die Bitterschokolade in eine große Schüssel geben und mit einer Handmixer gut durchrühren. Bitterschokolade unterheben.
- Den Teig in Muffinförmchen füllen und zirka 15 Minuten backen.
Nachtisch muss nicht immer ungesund sein. Mit ein paar Änderungen kannst du aus den leckere proteinreiche Brownies, Muffins oder einen Eiweiß-Käsekuchen kreieren. Da freut sich dein Gewissen und dein Sixpack.