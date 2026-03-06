Griechischer Joghurt: Das macht ihn so gesund

Du willst Muskeln aufbauen, aber nicht jeden Tag Proteinshakes trinken? Dann gehört griechischer Joghurt in deinen Kühlschrank. Er liefert hochwertiges Eiweiß, sättigende Fette und probiotische Kulturen – und das in einer Form, die dein Körper optimal verwerten kann.

Wichtig: Nimm keinen "Joghurt griechischer Art", keine Light-Variante mit Verdickungsmitteln. Sondern das Original. Warum genau dieser Joghurt überlegen ist? Hier kommt die Antwort.

Infobox: Was macht Joghurt grundsätzlich so gesund? Joghurt gehört zu den probiotischen Lebensmitteln. Er enthält lebende Milchsäurebakterien wie Lactobacillus und Bifidobacterium, die deine Darmflora unterstützen.



Eine gesunde Darmflora beeinflusst:

- dein Immunsystem

- deinen Stoffwechsel

- deine Nährstoffaufnahme

- sogar dein Körpergewicht



Kurz gesagt: Dein Darm entscheidet mit, wie gut dein Körper performt.

Was ist griechischer Joghurt – und warum ist er anders? Griechischer Joghurt wird traditionell in Griechenland hergestellt, ist aber auch in vielen Supermärkten in Deutschland erhältlich. Im Vergleich zum Naturjoghurt enthält der griechische Joghurt fast doppelt so viel Eiweiß (bis zu 8 Prozent), kaum Kohlenhydrate, dafür mehr Fett, nämlich knapp 10 Prozent – Naturjoghurt enthält je nach Sorte 2 bis 4 Prozent Fett.

Der Grund für die Unterschiede zwischen griechischem Joghurt und Naturjoghurt liegt im Herstellungsprozess der beiden Milchprodukte. Zur Herstellung von griechischem Joghurt werden nicht nur mehr Milchsäurebakterien verwendet, es wird für dieselbe Menge an Joghurt außerdem auch mehr Milch benötigt. Für ein Kilogramm griechischen Joghurt werden ganze 4 Liter Milch benötigt, bei Naturjoghurt lediglich 1 Kilogramm. Zudem tropft die griechische Version länger ab. Somit wird mehr Molke abgetrennt und der Fettgehalt des Joghurts steigt an. Daher nennt man griechischen Joghurt auch "Abtropfjoghurt".

Nährwerte im Vergleich: Naturjoghurt vs. griechischer Joghurt

gettyimages/SDI Productions Ein Blick auf die Nährwerte lohnt sich: Griechischer Joghurt hat bis zu 8 Prozent Eiweiß, kaum Kohlenhydrate, dafür aber mehr Fett



Warum ist griechischer Joghurt gesund? Es gibt viele gute Gründe, griechischen Joghurt in den Einkaufswagen zu legen. Der vollmundige und cremige Geschmack ist hierbei nur das Sahnehäubchen.

1. Griechischer Joghurt liefert fast doppelt so viel Eiweiß wie normaler Joghurt Protein liefert Aminosäuren, die dein Körper für Reparatur und Aufbau von Muskelzellen braucht. Besonders nach dem Training ist hochwertiges Eiweiß entscheidend. Das Milcheiweiß besitzt eine hohe biologische Wertigkeit – dein Körper kann es effizient in Muskelprotein umwandeln.

2. Der höhere Fettanteil unterstützt den Muskelaufbau Dein Körper benötigt nicht nur Eiweiß, um einwandfrei zu funktionieren. Gute Fette spielen eine ebenso wichtige Rolle, da sie unter anderem für den Aufbau der Hormone und Zellwände benötigt werden. Zusätzlich unterstützt Fett die Proteinbiosynthese. Fett und Eiweiß ergeben also eine super Kombi, die den Muskelaufbau unterstützt und zugleich lange satt hält. Denn das Fett sorgt dafür, dass das Eiweiß langsamer verdaut wird – somit wird dein Körper länger mit Protein versorgt.

3. Griechischer Joghurt enthält nur wenige Kohlenhydrate Ernährst du dich Low Carb, verzichtest du weitestgehend auf Kohlenhydrate. Griechischer Joghurt enthält weniger Kohlenhydrate als Naturjoghurt und ist Low-Carb-tauglich. Durch die wenigen Kohlenhydrate wird der Blutzuckerspiegel zudem konstant gehalten und Heißhungerattacken haben keine Chance.

4. Griechischer Joghurt ist eine leckere Calciumquelle Das Skelett eines durchschnittlichen Erwachsenen enthält circa ein Kilogramm Calcium. Der Mineralstoff ist ein wichtiges Strukturelement, und sowohl die Skelettmuskulatur als auch der Herzmuskel funktionieren nur dann richtig, wenn unter anderem Calcium und Magnesium vorhanden sind. Nimmst du zu wenig Calcium zu dir, zieht dein Körper das Calcium aus den Knochen, wodurch die Struktur und die Stabilität des Knochens negativ beeinflusst werden. Das Risiko für Osteoporose steigt. Laut einer australischen Studie lässt sich zudem der Blutdruck senken, da der Mikronährstoff an der Regulierung des Blutdrucks beteiligt ist. Joghurt ist besonders interessant, weil er zudem Bakterien enthält, die eine Freisetzung von blutdrucksenkenden Stoffen fördern.

5. Griechischer Joghurt unterstützt dank Probiotika die Darmfunktion Joghurt zählt zu den probiotischen Lebensmitteln, das heißt, er enthält Milchsäurebakterien – allen voran Lactobacillus und Bifidobacterium. Diese Bakterien siedeln sich im Dickdarm zu den bereits vorhandenen Bakterien an und bilden dort die natürliche Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Das Mikrobiom macht etwa 2 Kilogramm deines gesamten Körpergewichts aus – kein Wunder also, dass die Zusammensetzung deiner Darmbakterien einen großen Einfluss auf deine Gesundheit hat. So beeinflussen sie unter anderem die Bildung von Antikörpern und das Risiko, an verschiedenen Krankheiten, wie Krebs, Diabetes und Rheuma zu erkranken. Doch auch dein Gewicht wird durch die im Darm lebenden Bakterien beeinflusst, da die Darmflora den Stoffwechsel verändern kann.

Vorsicht: "Joghurt griechischer Art" ist nicht das Gleiche Viele Produkte im Kühlregal sind lediglich angedickter Naturjoghurt. Sie enthalten oft weniger Eiweiß und zusätzliche Verdickungsmittel.

Achte auf:

hohen Proteinanteil (mind. 8 g/100 g)

kurze Zutatenliste

keine Stärke oder modifizierte Zutaten 3 schnelle Rezeptideen für Sportler Mit diesen drei einfachen Rezepten machst du aus griechischem Joghurt einen echten Muskel-Booster.

1. Muskel-Bowl (Post-Workout) 250 g griechischer Joghurt

Beeren

1 EL Nussmus

Haferflocken

Honig Perfekte Kombination aus Protein, gesunden Fetten und schnellen Kohlenhydraten.

gettyimages/KucherAV Griechischer Joghurt mit Beeren und Nüssen ist der ideale Muskel-Snack nach dem Training



2. High-Protein-Dip 200 g griechischer Joghurt

Knoblauch

Zitronensaft

Kräuter Ideal zu Ofengemüse oder als Sauce zu Fleisch.

3. Abend-Snack 200 g Joghurt

Zimt

Walnüsse Sättigend, proteinreich, regenerationsfördernd.

FAQ: Häufige Frage zu griechischen Joghurt und Muskelaufbau Ist griechischer Joghurt besser als Skyr? Skyr enthält meist noch etwas mehr Protein und weniger Fett. Beide sind sehr gute Optionen – je nach Zielsetzung. Ist der hohe Fettanteil ein Problem? Nein, solange deine Gesamtenergiezufuhr stimmt. Das Fett unterstützt sogar die Hormonproduktion. Wann sollte ich griechischen Joghurt essen? Post-Workout, als Frühstück oder abends zur Regeneration. Ist er auch für Diäten geeignet? Ja – durch die hohe Sättigung kann er Heißhunger reduzieren.