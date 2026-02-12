Proteinriegel: Die 3 neuen Sorten, die Männer feiern

Eiweiß-Riegel, die nicht nur als Energielieferant performen, sondern zudem noch köstlich schmecken? Gibt es! Eine frische Generation von Proteinriegeln erobert aktuell den Markt. Sie schmecken wie dein Lieblings-Treat – enthalten aber ordentlich Protein und andere wertvolle Inhaltsstoffe. Wir stellen dir 3 Proteinriegel vor, die richtig gefeiert werden.

Die Proteinriegel-Revolution Die Zeiten ändern sich. Proteinriegel sind längst nicht mehr nur fade Notlösungen für unterwegs. Hersteller haben verstanden, dass Männer keine Kompromisse mehr eingehen wollen. Nicht beim Geschmack und auch nicht bei den Makros. Das Ergebnis sind Riegel, die nach Keksteig, Zimtschnecke oder OREO schmecken, dabei aber locker 15 bis 20 g Protein liefern und viel weniger Zucker enthalten als ein normaler Schokoriegel.

Perfekt für Muskelaufbau, Post-Workout-Snacks oder einfach als Dessert-Ersatz, wenn der Heißhunger zuschlägt. Die neuen Sorten setzen auf kreative Geschmackskombinationen, hochwertige Zutaten und eine Textur, die tatsächlich Spaß macht.

3 Top-Neuheiten, die gerade für Hype sorgen Wir haben die Neuerscheinungen unter den Eiweiß-Riegeln gesichtet, damit du es nicht tun musst. Die 3 spannendsten Varianten, die aktuell in den Regalen zu finden sind, stellen wir dir hier vor.

1. Gold Digger: Der Premium-Geschmack Im Dezember 2025 kam dieser Riegel auf dem Markt und ist schon jetzt ein echter Geheimtipp. Der Gold Digger Proteinriegel punktet mit einer edlen Geschmackskombination, die an Karamell, Nuss und dunkle Schokolade erinnert. Mit rund 20 g Protein pro Riegel und nur etwa 200 Kalorien ist er perfekt für alle, die Wert auf hochwertige Makros legen. Die Textur ist angenehm weich und nicht zu trocken.

Die Herstellung dieser österreichischen Marke erfolgt handwerklich und von Hand. Ein Qualitätsunterschied, den man schmecken kann. Ideal als Post-Workout-Snack oder wenn du unterwegs bist und keine Zeit für eine richtige Mahlzeit hast.

2. Grenade OREO White Protein Bar: Keks-Klassiker neu erfunden OREO-Fans aufgepasst: Grenade hat den Kult-Keks in einen Proteinriegel verwandelt, und zwar in der White-Chocolate-Variante. Das Ergebnis ist cremig-süß, mit knackigen Keksstückchen und echtem OREO-Geschmack. Der Riegel liefert dir etwa 20 g Protein, hält den Zuckergehalt aber niedrig.

Die britische Marke ist mittlerweile auch in Deutschland stärker vertreten und ist beispielsweise in in ausgewählten Supermärkten und Fitnessstudios erhältlich. Wenn du Lust auf etwas Süßes hast, aber deine Makros im Griff behalten willst, ist das deine Lösung.

3. Barebells Cinnamon Bun Soft Bar: Ein Traum in Zimt Erst seit Herbst 2025 auf dem Markt und schon jetzt ein absoluter Favorit bei allen, die wohlschmeckende Riegel zu schätzen wissen: Cinnamon Bun Soft Bar von Barebells. Dieser Proteinriegel bringt den Geschmack einer frisch gebackenen Zimtschnecke direkt in deinen Gym Bag.

Die Soft-Textur macht den Riegel angenehm und nicht zu klebrig. Mit rund 16 g Protein und deutlich weniger Zucker als eine echte Zimtschnecke ist er perfekt für alle, die morgens oder nachmittags einen süßen Kick brauchen, ohne ihren Ernährungsplan zu sprengen. Der Geschmack ist überraschend authentisch und erinnert an Weihnachten.

Welcher Riegel passt zu deinem Ziel? Die Auswahl ist riesig, wir bieten dir einen schnellen Überblick.

Wenn du primär auf Muskelaufbau setzt, greif zu Riegeln mit mindestens 20 g Protein wie etwa Gold Digger oder Grenade OREO.

greif zu Riegeln mit mindestens 20 g Protein wie etwa Gold Digger oder Grenade OREO. Für einen süßen Snack zwischendurch ohne schlechtes Gewissen eignet sich die Barebells Cinnamon Bun perfekt.

ohne schlechtes Gewissen eignet sich die Barebells Cinnamon Bun perfekt. Brauchst du etwas für unterwegs, sind alle 3 Sorten praktisch, sie passen in jede Tasche und halten auch ohne Kühlung. Wichtig: Diese Riegel sind keine klassischen Abnehm-Riegel. Wenn du gezielt Kalorien reduzieren willst, gibt es spezielle Low-Calorie-Varianten, die häufig unter 150 Kalorien pro Stück liegen. Die hier vorgestellten Sorten liegen eher bei 180 bis 220 Kalorien, was ideal für Muskelaufbau, Training oder als vollwertiger Snack ist, aber nicht unbedingt zum Gewichtsverlust.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu den neuen Proteinriegeln Welcher Proteinriegel hat am meisten Protein? Gold Digger und Grenade OREO White liefern jeweils rund 20 g Protein pro Riegel. Für Muskelaufbau sind Werte ab 15 g empfehlenswert. Sind die neuen Sorten besser als altbekannte Klassiker? Nicht unbedingt besser, aber sie sind oft vielseitiger. Die aktuellen Sorten setzen auf kreativere Geschmacksrichtungen und verbesserte Texturen. Klassiker wie RXBAR oder Pure Protein haben dafür oft simplere Zutatenlisten. Es kommt auf deine Prioritäten an. Wo kaufe ich die neuen Riegel? Gold Digger und Barebells findest du überwiegend online, teilweise auch in Fitnessstudios. Grenade OREO White gibt es zum Beispiel bei Amazon oder in ausgewählten Drogerie- und Supermärkten. Was unterscheidet diese Riegel von Abnehm-Riegeln? Diese Riegel haben 180 bis 220 Kalorien und sind für Muskelaufbau, Training oder als vollwertige Snacks gedacht. Abnehm-Riegel liegen meist unter 150 Kalorien und haben oft weniger Protein. Wenn Gewichtsverlust dein Ziel ist, schau gezielt nach Low-Calorie-Varianten. Kann ich Proteinriegel als Mahlzeitenersatz nutzen? Gelegentlich ja, aber sie sollten nicht dauerhaft Mahlzeiten ersetzen. Als Snack oder direkt nach dem Training sind sie ideal, für eine ausgewogene Ernährung brauchst du aber auch Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette. Schmecken die Riegel wirklich wie OREO oder Zimtschnecke? Überraschend nah dran! Die Hersteller haben in den letzten Jahren stark an Geschmack und Textur gearbeitet. Geschmacklich sind die Neuerscheinungen deutlich besser als die alten, trockenen Proteinriegel. Probier es selbst – du wirst positiv überrascht sein.