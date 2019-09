Calciumreiche Lebensmittel 10 Obstsorten mit viel Calcium

1000 Milligramm Calcium pro Tag solltest du zu dir nehmen. Das gibt's nicht nur in Milchprodukten, sondern auch in diesen Obstsorten

99 Prozent des im Körper enthaltenen Calciums befindet sich in den Knochen, wo es als elementares Strukturelement eine wichtige Rolle spielt. Doch Calcium ist nicht nur für deine Knochen essentiell, auch die Muskulatur und die Nerven benötigen den Mineralstoff.

Welche Rolle spielt Calcium im Körper?

Nimmst du mit deiner Ernährung nicht genügend Calcium auf, versucht dein Körper das Defizit auszugleichen, indem er dem Knochen Calcium entzieht und mobilisiert. Das sich das negativ auf die Knochenstabilität auswirkt, ist klar. Damit das nicht passiert, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine Calciumzufuhr von 1000 Milligramm pro Tag.

Nur mit einer ausreichenden Versorgung funktioniert die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Auch der Herzmuskel benötigt den Mineralstoff. Jede Zelle in deinem Körper benötigt ausreichend Calcium – es stabilisiert die Zellwände und ist an der Signalübermittlung in der Zelle beteiligt.

Welche Lebensmittel enthalten Calcium?

Der Calciumlieferanten schlechthin sind Milch und Milchprodukte, die zirka 120 Milligramm Calcium pro 100 Gramm enthalten. Doch auch Mineralwasser sowie einige Obst- und Gemüsesorten sind reich an Calcium. Und das ist auch gut so, denn Veganer oder Menschen, die an einer Laktoseintoleranz leider, nehmen keine (oder kaum) Milchprodukte zu sich.

In unserer Bildergalerie findest du 10 Obstsorten, die besonders viel Calcium enthalten – eine leckere und frische Alternative zu Milchprodukten.