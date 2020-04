Osterrezepte Diese 5 simplen Osterrezepte sind perfekt für den Muskelaufbau

Ostern ist Zeit für die Familie: Alle sitzen beisammen und es wird lecker gegessen. Leider sieht das dieses Jahr etwas anders aus, denn Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Große Familienfeiern müssen ausfallen, zu hoch ist die Ansteckungsgefahr mit Covid-19. Doch wir wollen uns Ostern nicht vermiesen lassen.

Wie feiere ich Ostern während der Corona-Krise?

Um nicht in Frust und schlechter Laune zu ertrinken, solltest du Ostern trotzdem feiern – jedoch in abgespeckter Version. Statt mit der gesamten Familie zu feiern, schnappst du dir deine Liebste und deine Liebsten, mit denen du in einem Haushalt wohnst und zusammen tischt ihr ordentlich auf. Essen macht bekanntlich glücklich! Die Familienfeier könnt ihr dann im großen Stil nachholen, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist.

Achtest du auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, haben wir sogar die passenden Rezepte für dich. Alle enthalten eine Extraportion Eiweiß, perfekt für deine Muskeln, die nur mit ausreichend Protein wachsen können. Zudem halten Proteine lange satt und werden im Gegensatz zu überschüssigen Kohlenhydraten nicht als Fettreserve gespeichert. Somit sind sie perfekt für dein Ostermenü geeignet.

So solltest du Obst und Gemüse jetzt waschen

Welches Fleisch passt zu Ostern?

Es muss zu Ostern nicht immer der klassische Lammbraten aufgetischt werden. Leckere Alternativen wie Geflügel und Schwein bieten sich ebenso gut für ein leckeres Ostermenü an. Sie sind zudem ein gutes Muskelfutter, denn sie enthalten hochwertiges tierisches Eiweiß, das dein Körper optimal verwerten kann.

Welchen Fisch isst man zu Ostern?

Wenn du gerne Fisch magst, ist das auch eine gute Wahl. Denn Fisch ist nicht nur reich an Proteinen, er liefert außerdem eine ordentliche Menge Omega-3-Fettsäuren. Besonders Lachs hat mit seinem Omega-3-Gehalt von 3,57 Gramm pro 100 Gramm unschlagbare Nährwerte. Zudem lässt sich Lachs mit vielen anderen Zutaten kombinieren und ergibt so ein leckeres Menü.

Welches Gemüse passt zu Ostern?

Du solltest jedoch nicht nur auf den Eiweiß- und Fettgehalt achten. Gemüse sollte ein fester Bestandteil deiner Mahlzeit sein. Zu Ostern passt zum Beispiel Spargel. Er enthält nur 18 Kalorien pro 100 Gramm und ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Du kannst ihn dünsten, braten oder als Vorspeise zu einer Suppe zubereiten.

Durch Corona fehlte es in Deutschland lange an Erntehelfern. Die Politik unternimmt jedoch einige Maßnahmen, um genügend Spargel auf den Markt zu bringen. So hat die Bundesregierung die Bestimmungen zur Einreise von Saisonarbeitern aus Südosteuropa gelockert und es dürfen 40.000 Erntehelfer unter bestimmten Bedingungen einreisen.

Egal ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Wähle dein Oster-Rezept.

Lamm in Pistazien-Pfefferkruste Lammfleisch ist ein super Lieferant für Vitamine der B-Gruppe, wie B1, B2 und B6. Weiterhin ist der Eiweißbaustein L-Carnitin enthalten, der an der Verbrennung von Fettsäuren beteiligt ist. Das schmeckt nicht nur an Ostern! Shutterstock Lammfilet Zutaten für 4 Portion(en) 25 g Pistazien

5 g Pfefferkörner (rosa)

50 g Paniermehl

1 EL Senf (grobkörnig)

2 Zehen Knoblauch (gepresst)

4 Stücke Lammfilet(s) (á 150 g) Zubereitung Pistazienkerne, rosa und weiße Pfefferkörner mahlen. Paniermehl dazu. Grobkörnigen Senf mit 2 zerstoßenen Knoblauchzehen mischen, Lammrückenfilets damit einreiben. Fleisch in der Pistazienpanade wenden. 20 Minuten bei 220 Grad auf den Ofenrost, dann 10 Minuten ruhen lassen. Kalorien (kcal): 103

Fett: 5g

Eiweiß: 4g

Kohlenhydrate: 13g

Zitroniger Lachs mit Spargel Lachs liefert gesunde Fettsäuren und erreicht beim Proteingehalt top Werte. Spargel hat jede Menge Vitamine und Mineralstoffe im Gepäck – eine unschlagbare Kombi, die zudem Low Carb ist Ulrike Holsten Zutaten für 1 Portion(en) 120 g Lachs (Filet)

1/2 Zehe Knoblauch

1 EL Olivenöl

1/2 TL Honig

1/4 TL Dijon-Senf

250 g Grüner Spargel

Salz

Pfeffer

1 TL Petersilie (gehackt) Zubereitung Ofen auf 200 C vorheizen. Knoblauch pressen und mit Olivenöl, Honig, einem Spritzer Zitronensaft und Senf zu einer Paste verarbeiten. Spargel in eine kleine Auflaufform geben. Lachs auf oder neben das Gemüse legen und on top mit der Paste bestreichen, mit Salz und Pfeffer würzen. 1-2 Zitronescheiben zusätzlich Lachs legen. Im heißen Ofen 15-20 Minuten backen. Am Ende mit frisch gehackter Petersilie toppen. Kalorien (kcal): 417

Fett: 30g

Eiweiß: 30g

Kohlenhydrate: 10g

Leichte Spargel-Suppe Unser fittes Spargel-Süppchen punktet mit wenig Kalorien, Carbs und Fett – ein echtes Allround-Rezept zum Abnehmen im Frühling Ulrike Holsten Spargel-Süppchen Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Schalotte(n)

1 TL Butter

300 g Spargel (weiß)

300 ml Gemüsebrühe

1 Schuss Milch

1 TL Crème fraîche

1 TL Petersilie (gehackt) Zubereitung Schalotte würfeln. Butter in einem Topf schmelzen und Schalottenwürfel darin glasig andünsten. Die holzigen Enden des Spargels abschneiden, Spargel schälen und grob in Stücke schneiden. Dann zu der Schalotte in den Topf geben und kurz mitanrösten, dann mit Gemüsebrühe ablöschen, Milch hinzufügen und bei mitttlerer Hitze rund 15 Min köcheln lassen. Evtl. noch Brühe ergänzen, so dass der Spargel ganz bedeckt ist. Am Ende Milch hinzufügen und mit einem Stabmixer pürieren, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe auf einen Teller geben, Klecks Creme fraiche darauf geben und mit Petersilie toppen. Kalorien (kcal): 140

Fett: 8g

Eiweiß: 8g

Kohlenhydrate: 11g

Deftiger Rindfleischsalat Exotischer Bohnen-Hack-Salat, der besonders Männerherzen höher schlagen lässt aber für Frauen, die es frisch und gleichzeitig deftig mögen. Lisa Shin Deftiger Rindfleischsalat Zutaten für 4 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Schalotte(n)

2 cm Ingwer

2 Zehen Knoblauch

1 Schote Chili (scharf)

1 Zweig Zitronengras

200 g Grüne Bohne(n)

1 Bund Basilikum

1 EL Rapsöl

500 g Rinderhackfleisch

1.5 EL Pfeffer (Cayenne)

2 EL Fischsauce

2 EL Limettensaft

1 Kopf Römersalat Zubereitung Schalotte, Ingwer, Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischote entkernen und hacken. Dann den äußeren, harten Teil des Zitronengrases entfernen, den Rest fein hacken. Basilikum grob hacken, Bohnen in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Eine Pfanne erhitzen und Öl hineingeben. Hack anbraten, bis es durch und gebräunt ist. Überschüssiges Fett aus der Pfanne gießen, Hack darin lassen, alles Gemüse außer den Bohnen und die Hälfte des Cayenne-Pfeffers hinzugeben und untermengen. Unter Rühren 2 Minuten lang braten, dann die grünen Bohnen dazugeben und 1 weitere Minute anbraten. Basilikum, Fischsoße, Limettensaft und den restlichen Cayenne-Pfeffer hinzufügen. Salatblätter mit dem Strunk nach unten auf eine Schale legen. Mix aus der Pfanne (ohne die Flüssigkeit) in die Schale löffeln. Kalorien (kcal): 344

Fett: 22g

Eiweiß: 30g

Kohlenhydrate: 10g

Hähnchbrust in Vollkorn-Mandelkruste Leckeres Powerfood-Rezept von Kochhelden.TV KOCHHELDEN.TV Zutaten für 4 Portion(en) 4 Stücke Hähnchenbrust (Filets)

2 Scheiben Vollkornbrot

120 g Mandeln (Splitter)

3 mittelgroße(s) Ei(er)

Salz

1 mittelgroße(s) Zitrone(n)

150 g Weiße Bohne(n)

200 ml Sahne

200 ml Milch

1 EL Olivenöl

4 Zweige Thymian

12 mittelgroße(s) Kirschtomate(n) Zubereitung Bohnen über Nacht in Wasser einweichen Wasser dann weg gießen und Bohnen in Sahne mit Deckel kochen bis sie weich sind (45min) – kein Salz sonst werden sie nicht weich. Bohnen dann pürieren. Salz und etwas Zitronenschale sowie Zitronensaft hinzugeben (falls das Püree zu dick ist etwas Sahne nachgießen (soll streichfähig sein). Vollkornbrot und Mandeln in einem Mixer klein hexeln Hähnchenbrustfilet in neutralem Back-Eiweißpulver wenden, dann in gewürztem Ei wenden und zum Schluss in Mandelbrotkrumen wenden und in Butter ausbraten (nicht in Öl, sonst wird es schwarz). Kirschtomaten im ganzen in Olivenöl, Salz und Thymian kurz anschwenken bis Haut aufplatzt Rezept von Kochhelden.TV Kalorien (kcal): 541

Fett: 42g

Eiweiß: 21g

Kohlenhydrate: 22g

Lass dich von Corona nicht unterkriegen und zaubere ein schönes Osteressen – immerhin vertreibt ein gutes Essen Sorgen und schlechte Laune.