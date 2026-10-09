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Gewinnspiele

Men's Health Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf 250 €

Men's Health Gewinnspiel
Gewinne jetzt 2 × 250 Euro

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.10.2026
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Gewinne 2 x 250 Euro
Foto: Liudmila Chernetska

Herbst-Gewinnspiel: Gewinne 2 × 250 € für das, was dir guttut 🍂

Was würdest du dir damit gönnen? Neue Laufschuhe für kühlere Trainingstage, funktionale Herbstkleidung, hochwertiges Equipment fürs Home-Gym, smarte Gadgets für deine Fitnessroutine oder etwas, das deine Regeneration unterstützt?

Ob du dein Training auf das nächste Level bringen, dich für die kalte Jahreszeit ausstatten oder dir einfach etwas Gutes tun möchtest: Wofür du das Geld nutzt, entscheidest ganz allein du. Mit etwas Glück kannst du dir jetzt 250 € extra sichern.

So bist du dabei

Die Teilnahme ist unkompliziert: Beantworte einfach die Gewinnspielfrage unten und fülle die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet vom 09.10. bis 06.11.2026 auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 06.11.2026 um 12:00 Uhr.