Pierce Brosnan: Mit diesen 5 Go-to-Workouts bleibt er mit 73 fit

Pierce Brosnan ist auch mit 73 Jahren noch regelmäßig sportlich aktiv. Der Schauspieler, der aktuell in der zweiten Staffel der Serie MobLand zu sehen ist, setzt dabei nicht auf stundenlange Trainingseinheiten im Fitness-Studio.

Stattdessen bewegt er sich auf unterschiedliche Weise: Er fährt Rad, geht am Strand spazieren, schwimmt und spielt Tennis. Seit 2018 gehört außerdem Pilates zu seiner Fitnessroutine.

Pierce Brosnan hält seine Fitnessroutine einfach Dass Pierce Brosnan auch mit 73 noch fit wirkt, ist kein Zufall. Der Schauspieler achtet nach eigener Aussage seit vielen Jahren auf seine Gesundheit und hält sich regelmäßig körperlich aktiv.

"Keely [Shaye Smith, seine Frau] hält mich auf Kurs", sagte Brosnan kürzlich gegenüber The Times im Vorfeld der Veröffentlichung der zweiten Staffel von MobLand, in der er an der Seite des brasilianischen Jiu-Jitsu-Fans Tom Hardy die Hauptrolle spielt. "Ich verzichte auf einige der schönen Dinge im Leben: Cocktails oder Bier. Ich halte mich von Brot, Butter und Nudeln fern. Und ich treibe Sport: Ich gehe am Strand spazieren, schwimme, fahre Fahrrad und spiele Tennis."

Diese 5 Workouts gehören zu Pierce Brosnans Routine Auch wenn Brosnans Ansatz, sich fit zu halten, vielleicht keine strenge Fitness-Studio-Routine beinhaltet, wird doch deutlich, wie wichtig es ihm ist, aktiv zu bleiben. Neben den genannten Sportarten hat der Schauspieler außerdem Pilates für sich entdeckt. Lass uns die 5 Kernelemente von Brosnans Trainingsroutine mal genauer betrachten:

1. Spaziergänge am Strand Spazierengehen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, im Alltag aktiv zu bleiben. Pierce Brosnan geht nach eigener Aussage regelmäßig am Strand spazieren. Ein großer Pluspunkt ist hier, dass du dafür keinerlei Ausrüstung oder Equipment benötigst und du deine Aktivität je nach Tempo und Untergrund flexibel gestalten kannst: Gerade das Gehen auf Sand kann sich anstrengender anfühlen als ein Spaziergang auf festem Untergrund. Gleichzeitig bleibt die Belastung meist moderat und lässt sich leicht an die eigene Fitness anpassen.

2. Schwimmen Auch Schwimmen gehört zu Brosnans Aktivitäten. Die Sportart beansprucht viele Muskelgruppen gleichzeitig und ist dabei gelenkschonend, weil das Körpergewicht im Wasser teilweise getragen wird. Wie lange und intensiv der Schauspieler schwimmt, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Schwimmen ergänzt seine Routine um ein Ausdauertraining, das den gesamten Körper einbezieht und ohne Fitnessgeräte auskommt.

3. Radfahren Brosnan fährt außerdem Fahrrad. Radfahren trainiert vor allem die Beinmuskulatur und kann je nach Strecke und Tempo sowohl als lockere Bewegung als auch als forderndes Ausdauertraining betrieben werden.

Sein ehemaliger Trainer Simon Waterson berichtete der britischen Zeitung The Sun, dass die beiden früher unter anderem Mountainbike gefahren seien. Das passt zu Brosnans Ansatz, verschiedene Sportarten miteinander zu kombinieren, anstatt sich ausschließlich auf das Fitness-Studio zu konzentrieren.

4. Tennis Tennis ist ebenfalls Bestandteil von Brosnans sportlichem Repertoire. Der Sport verbindet kurze intensive Belastungen mit Laufarbeit, schnellen Richtungswechseln und koordinativen Anforderungen. Laut Simon Waterson spielten er und Brosnan bereits während Brosnans Zeit als James Bond Tennis. Die Sportart dürfte damit nicht nur zur körperlichen Fitness beigetragen haben, sondern auch eine abwechslungsreiche Alternative zu klassischen Kraft- und Cardiotrainingseinheiten gewesen sein.

5. Pilates Im Jahr 2018 teilte Pierce Brosnan in den sozialen Medien ein Foto von sich beim Pilates-Training an einem Reformer-Gerät. Pilates legt den Schwerpunkt auf kontrollierte Bewegungen, Körpermitte, Stabilität und Beweglichkeit. Für einen Schauspieler, der lange Drehtage bewältigen muss, kann ein solches Training eine sinnvolle Ergänzung zu Ausdauersportarten sein. Brosnan folgt damit einem vielseitigen Ansatz, der nicht nur Kondition, sondern auch Körperkontrolle und Beweglichkeit berücksichtigt.

Warum Pierce Brosnans Hang zur Abwechslung funktioniert Brosnans Fitnessroutine zeigt, dass regelmäßige Bewegung nicht zwingend aus einer festen Gym-Routine bestehen muss. Abwechslung und Variation im Training führen zu besseren langfristigen Ergebnissen. Seine 5 Aktivitäten (Spaziergänge, Schwimmen, Radfahren, Tennis und Pilates) sprechen unterschiedliche körperliche Fähigkeiten an und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Überbelastungsverletzungen.

Auch Simon Waterson beschrieb Brosnan als jemanden, der gern verschiedene Sportarten ausprobierte. "Pierce hat gern verschiedene Dinge gemacht", erklärte Waterson gegenüber The Sun. "Er ist nicht unbedingt ein großer Fan vom Fitness-Studio, auch wenn er weiß, dass es wichtig ist. Wir haben Tennis und Golf gespielt, sind Mountainbike gefahren, spazieren gegangen und joggen. Ich war bei ihm fast nicht der Fitnessexperte, sondern eher sein Kumpel, der ihn beim Sport unterhielt."

Pierce Brosnans Training: athletisch statt muskulös Die Bedeutung des Sports in Brosnans Leben zeigte sich bereits während seiner Zeit als James Bond. Anders als sein Nachfolger Daniel Craig, dessen Bond durch eine besonders muskulöse und körperlich kraftvolle Darstellung geprägt war, setzte Brosnan eher auf eine schlanke, athletische Erscheinung. "Es gab keine wirklich großen ästhetischen Vorgaben – wir befanden uns noch nicht in einer Ära der Marvel-Superhelden-Körper", erklärte Simon Waterson, der während Brosnans Zeit als Bond mit ihm zusammengearbeitet hatte, gegenüber Esquire.

Um einen solchen Körperbau zu erreichen, musste er weniger Zeit im Fitness-Studio verbringen und stattdessen mehr verschiedene Übungen machen. Und dieser Ansatz hat sich offensichtlich auch in seinem späteren Leben fortgesetzt.

FAQ: die häufigsten Fragen zu Pierce Brosnans Fitnessroutine Welche Sportarten betrieb Pierce Brosnan während seiner Bond-Zeit? Während seiner Zeit als James Bond spielte Pierce Brosnan laut Simon Waterson Tennis und Golf, fuhr Mountainbike, ging spazieren und joggte. Sein Training sollte einen schlanken, athletischen Körper unterstützen und war nicht ausschließlich auf Muskelaufbau im Fitnessstudio ausgerichtet. Seit wann macht Pierce Brosnan Pilates? Pierce Brosnan postete im Jahr 2018 ein Foto in den sozialen Medien, das ihn beim Pilates-Training an einem Reformer-Gerät zeigte. Ob er Pilates seitdem kontinuierlich praktiziert oder nur gelegentlich durchführt, ist nicht öffentlich dokumentiert. Unterschied sich Brosnans Bond-Training von dem von Daniel Craig? Ja, erheblich. Während Daniel Craig für seinen Bond ein extremes Muskeltraining absolvierte, setzte Pierce Brosnan auf einen athletischen, schlanken Körperbau. Simon Waterson erklärte gegenüber Esquire: nd körperlich kraftvolle Darstellung geprägt war, setzte Brosnan eher auf eine schlanke, athletische Erscheinung. "Es gab keine wirklich großen ästhetischen Vorgaben – wir befanden uns noch nicht in einer Ära der Marvel-Superhelden-Körper."