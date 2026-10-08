Hindu-Squats: So stärkst du Oberschenkel und Waden ohne Gewichte

Normale Kniebeugen sind dir längst zu leicht, Gewichte hast du aber gerade nicht zur Hand? Dann probiere doch mal Hindu-Squats aus.

Bei dieser dynamischen Kniebeugen-Variante hebst du die Fersen an, schiebst die Knie kontrolliert nach vorn und gehst tief in die Hocke. Das fordert Oberschenkel und Waden deutlich stärker und bringt bei fließenden Wiederholungen gleichzeitig deinen Puls auf Touren. Entscheidend ist allerdings die richtige Technik – so funktioniert sie.

Was sind Hindu-Squats? Hindu-Squats, auch Baithaks genannt, stammen aus der traditionellen indischen Körperkultur und dem Ringkampf. Dort werden sie bereits seit langer Zeit gemeinsam mit Dands, den sogenannten Hindu-Push-ups, eingesetzt, um Kraft, Ausdauer und Kondition ohne Geräte zu entwickeln.

Auf den ersten Blick sieht die Übung so aus, als würde sie gegen eine bekannte Kniebeugenregel verstoßen: Die Fersen heben ab und die Knie bewegen sich deutlich über die Fußspitzen hinaus. Bei Hindu-Squats ist das jedoch kein versehentlicher Technikfehler, sondern ein zentraler Teil des Bewegungsablaufs.

Während du dich absenkst, verlagerst du das Gewicht auf die Fußballen und setzt dich tief in Richtung deiner Fersen. Gleichzeitig schwingen die Arme nach hinten. Beim Aufrichten führst du die Arme wieder nach vorn und stellst die Fersen kontrolliert auf dem Boden ab. Statt einzelner langsamer Wiederholungen entsteht so eine fließende, rhythmische Bewegung.

Infobox: Dürfen die Knie über die Fußspitzen hinaus?Ja. Dass die Knie über die Zehen wandern, ist nicht grundsätzlich gefährlich und bei vielen Alltags- und Sportbewegungen völlig normal. Bei Hindu-Squats gehört diese Position ausdrücklich zur Technik. Entscheidend ist, dass Knie und Fußspitzen in dieselbe Richtung zeigen, du die Bewegung kontrollierst und nur so tief gehst, wie es deine Beweglichkeit schmerzfrei zulässt. Bei bestehenden Knie-, Sprunggelenk- oder Achillessehnenproblemen solltest du die Übung vorab medizinisch oder physiotherapeutisch abklären lassen.

Diese Vorteile bieten Hindu-Squats Die Übung verbindet Beintraining, Beweglichkeit und Kondition. Wie stark der jeweilige Effekt ausfällt, hängt vor allem von deinem Tempo und der Anzahl der Wiederholungen ab.

1. Du forderst deine Oberschenkel ohne Zusatzgewicht Weil die Knie weit nach vorn wandern und der Oberkörper vergleichsweise aufrecht bleibt, müssen die Kniestrecker intensiv arbeiten. Vor allem der Quadrizeps an der Vorderseite deiner Oberschenkel wird gefordert.

Die tiefe Position vergrößert den Bewegungsumfang im Knie. Das macht die Übung auch ohne Langhantel anspruchsvoller als eine flache Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht.

2. Deine Waden arbeiten bei jeder Wiederholung mit Bei den meisten Kniebeugen bleiben die Fersen fest auf dem Boden und die Waden stabilisieren vor allem das Sprunggelenk. Beim Hindu-Squat hebst du sie dagegen bewusst an und verlagerst dein Gewicht auf die Fußballen.

Dadurch übernehmen die Waden eine aktivere Rolle: Sie stabilisieren die erhöhte Fersenposition, kontrollieren das Absenken und unterstützen die Rückkehr in den Stand. Wenn du deine Waden längere Zeit nicht gezielt trainiert hast, können bereits wenige Sätze am nächsten Tag für deutlichen Muskelkater sorgen.

3. Du verbesserst deine lokale Kraftausdauer Traditionell werden Baithaks mit hohen Wiederholungszahlen ausgeführt. Dem legendären indischen Ringer 'The Great Gama' wird beispielsweise nachgesagt, dass er täglich Tausende Wiederholungen absolviert habe. Für dein Training ist das jedoch weder notwendig noch als Einstieg zu empfehlen.

Schon moderate Sätze fordern deine Oberschenkel und Waden über längere Zeit. Sobald du einen gleichmäßigen Rhythmus entwickelst, steigt außerdem dein Puls. Dadurch eignen sich Hindu-Squats gut für Körpergewichtszirkel oder als Abschluss eines Beintrainings.

4. Du bewegst Knie und Sprunggelenke in großem Umfang Die Kombination aus weit nach vorn wandernden Knien, angehobenen Fersen und einer tiefen Endposition ermöglicht einen großen Bewegungsumfang. Dein Oberkörper kann dabei relativ aufrecht bleiben.

Richtig ausgeführt übst du, kontrolliert tief in die Kniebeuge zu gelangen und dich wieder aufzurichten. Das kann dir helfen, die vorhandene Beweglichkeit in Knien und Sprunggelenken aktiv zu nutzen. Erzwingen solltest du die Tiefe allerdings nicht.

5. Du kombinierst Beintraining und Cardio Langsam und kontrolliert ausgeführt sind Hindu-Squats eine anspruchsvolle Übung für die Beinmuskulatur. Mit einem flüssigen, etwas schnelleren Rhythmus werden sie gleichzeitig zum Konditionstraining.

Du kräftigst Oberschenkel und Waden, bewegst dich durch eine tiefe Kniebeuge und bringst Herz und Lunge auf Touren – ohne Gewichte und auf sehr wenig Raum.

Welche Muskeln trainieren Hindu-Squats? Obwohl die Bewegung vor allem deine vorderen Oberschenkel und Waden fordert, arbeitet der gesamte Unterkörper mit.

Hindu-Squats sind trotzdem keine vollständige Übung für den gesamten Unterkörper. Für ein ausgewogenes Beintraining solltest du zusätzlich eine hüftdominante Bewegung wie Romanian Deadlifts, Hip Thrusts oder einbeinige Gesäßbrücken einbauen.

Hindu-Squats richtig ausführen: die 5-Schritte-Anleitung Nimm dir für die ersten Versuche Zeit. Lerne zunächst die Bewegung, bevor du das Tempo oder die Wiederholungszahl erhöhst.

Schritt 1: Stabil aufstellen Stelle dich aufrecht und ungefähr schulterbreit hin. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen, die Arme hältst du vor dem Körper. Spanne Bauch und Gesäß leicht an.

Schritt 2: Knie nach vorn führen Beuge die Knie und lass sie kontrolliert über die Fußspitzen wandern. Hebe gleichzeitig die Fersen vom Boden ab und schwinge die Arme nach unten und hinter deinen Körper.

Schritt 3: Tief auf die Fußballen absenken Senke dich so weit ab, wie du die Position schmerzfrei kontrollieren kannst. Im Idealfall kommst du in eine tiefe Kniebeuge, während du auf den Fußballen balancierst und dich mit dem Gesäß deinen Fersen näherst.

Schritt 4: Fließend aufrichten Drücke dich kraftvoll, aber kontrolliert über die Fußballen nach oben. Schwinge die Arme dabei wieder nach vorn und strecke Knie und Hüfte.

Schritt 5: Fersen absetzen und direkt wiederholen Lasse die Fersen am oberen Ende der Bewegung zurück auf den Boden sinken. Gehe anschließend ohne lange Pause in die nächste Wiederholung über. Mit zunehmender Sicherheit entwickelst du einen gleichmäßigen Rhythmus.

Im Video siehst du den vollständigen Bewegungsablauf: Hier klicken.

Die wichtigsten Technik-Tipps vom Trainer Dass sich deine Knie nach vorn bewegen und deine Fersen abheben, ist bei dieser Übung beabsichtigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass du sofort mit hohem Tempo in die tiefstmögliche Position fallen solltest.

Fang mit einem kleinen Bewegungsumfang an Wenn tiefe Kniebeugen oder stark gebeugte Knie für dich ungewohnt sind, geh zunächst nur so weit hinunter, wie du die Bewegung sicher kontrollieren kannst. Vergrößere die Tiefe schrittweise, sobald sich Knie und Sprunggelenke an den Ablauf gewöhnt haben.

Halte Knie und Füße in einer Linie Deine Knie sollten den Fußspitzen folgen und nicht unkontrolliert nach innen kippen. Verkleinere bei Bedarf den Bewegungsumfang und reduziere das Tempo.

Verteile den Druck kontrolliert auf die Fußballen Auf den Zehenspitzen zu wackeln ist nicht das Ziel. Der Druck bleibt möglichst gleichmäßig auf dem vorderen Fuß verteilt. Deine Fersen heben sich kontrolliert und kehren am Ende jeder Wiederholung zum Boden zurück.

Nutze den Armschwung, ohne hektisch zu werden Die Arme unterstützen den Bewegungsrhythmus und dein Gleichgewicht. Sie sollen dich jedoch nicht unkontrolliert nach oben reißen. Lass die Bewegung aus den Beinen kommen.

Starte nicht direkt mit Hunderten Wiederholungen Der traditionelle Ansatz mit extrem hohen Wiederholungszahlen eignet sich nicht als Vorgabe für Anfänger. Beginne mit 2 bis 3 Sätzen à 10 bis 20 kontrollierten Wiederholungen. Erhöhe den Umfang erst, wenn du alle Wiederholungen schmerzfrei und technisch stabil schaffst.

Die häufigsten Fehler bei Hindu-Squats Die besondere Technik macht Hindu-Squats effektiv, kann bei unkontrollierter Ausführung aber auch zu Problemen führen.

Du fällst in die tiefe Position: Senke dich kontrolliert ab, statt dein Körpergewicht nach unten fallen zu lassen.

Senke dich kontrolliert ab, statt dein Körpergewicht nach unten fallen zu lassen. Deine Knie kippen nach innen: Richte sie konsequent an den Fußspitzen aus.

Richte sie konsequent an den Fußspitzen aus. Du gehst trotz Schmerzen tiefer: Ein großer Bewegungsumfang ist nur sinnvoll, wenn er beschwerdefrei möglich ist.

Ein großer Bewegungsumfang ist nur sinnvoll, wenn er beschwerdefrei möglich ist. Du wackelst auf den Zehenspitzen: Verteile den Druck über die Fußballen und verlangsame die Bewegung.

Verteile den Druck über die Fußballen und verlangsame die Bewegung. Du startest zu schnell: Lerne zuerst den Ablauf und erhöhe anschließend das Tempo.

Lerne zuerst den Ablauf und erhöhe anschließend das Tempo. Du machst zu viele Wiederholungen: Muskelkater in Waden und Oberschenkeln kann unerwartet stark ausfallen. Steigere das Volumen langsam. Normale Muskelanstrengung und Brennen in den Oberschenkeln sind bei höheren Wiederholungszahlen zu erwarten. Stechende Schmerzen im Knie, Sprunggelenk oder in der Achillessehne sind dagegen ein Grund, die Übung abzubrechen.

So integrierst du Hindu-Squats in dein Training Du kannst die Übung als Teil deines Beintrainings, in einem Körpergewichtszirkel oder als kurzen Konditionsblock einsetzen. Entscheidend ist, was du erreichen möchtest.

Für Einsteiger: Absolviere nach dem Aufwärmen 2 Sätze mit jeweils 10 bis 15 Wiederholungen. Pausiere dazwischen 60 bis 90 Sekunden. Konzentriere dich auf Gleichgewicht und einen schmerzfreien Bewegungsumfang.

Für mehr Kraftausdauer: Führe 3 bis 4 Sätze mit 20 bis 30 Wiederholungen aus. Pausiere jeweils 45 bis 60 Sekunden. Das Tempo bleibt gleichmäßig, die Technik auch gegen Ende des Satzes kontrolliert.

Als Konditionsblock: Trainiere für 20 bis 30 Sekunden, gefolgt von 30 bis 40 Sekunden Pause. Wiederhole den Ablauf 4- bis 6-mal. Brich den Satz ab, sobald deine Knie nach innen kippen oder du die Position nicht mehr kontrollierst.

Infobox: Kurzer Bein-Zirkel ohne GeräteAbsolviere nacheinander 15 Hindu-Squats, 10 Rückwärts-Ausfallschritte pro Seite, 15 Gesäßbrücken und 20 bis 30 Sekunden Unterarmstütz. Pausiere anschließend 60 bis 90 Sekunden und wiederhole den Zirkel insgesamt drei- bis viermal. So kombinierst du vordere und hintere Beinmuskulatur mit Rumpftraining.

Können Hindu-Squats schwere Kniebeugen ersetzen? Wenn dein Hauptziel maximale Kraft oder möglichst viel Muskelmasse ist, lautet die Antwort: nicht vollständig. Irgendwann wird das eigene Körpergewicht zu leicht, um die Muskulatur ausreichend weiterzufordern. Schwere Kniebeugen, Beinpresse oder andere progressiv belastbare Übungen setzen dann den stärkeren Wachstumsreiz.

Hindu-Squats bleiben trotzdem sinnvoll. Sie eignen sich als Aufwärmübung, als Ergänzung für Quadrizeps und Waden, für Training auf Reisen oder als konditioneller Abschluss. Außerdem kannst du mit ihnen zusätzliche Wiederholungen sammeln, ohne eine Langhantel auf den Rücken laden zu müssen.

Zusatzgewichte solltest du bei dieser Übung nur vorsichtig einsetzen. Ihr größter Vorteil ist der fließende Bewegungsablauf mit dem eigenen Körpergewicht. Für schweres Training sind klassische Kniebeugen meist besser kontrollierbar.

Wer sollte bei Hindu-Squats vorsichtig sein? Wenn du gesunde Knie und Sprunggelenke hast und die Bewegung kontrolliert aufbaust, können Hindu-Squats eine sinnvolle Übung sein. Vorsicht ist angesagt, wenn du aktuell Schmerzen, eine frische Verletzung oder deutliche Bewegungseinschränkungen hast.

Lass dich vorab fachlich beraten bei:

Schmerzen im Knie oder Sprunggelenk

Problemen mit der Achillessehne

einer kürzlich erfolgten Operation

Schwindel oder ausgeprägten Gleichgewichtsproblemen

Unsicherheit nach einer früheren Verletzung Als leichtere Vorbereitung eignen sich Kniebeugen mit angehobenen Fersen, bei denen du dich an einer stabilen Stütze festhältst. So kannst du den Bewegungsumfang üben, ohne direkt in den fließenden Rhythmus einzusteigen.

FAQ: Häufige Fragen zu Hindu Squats Wie viele Hindu Squats sollte ich machen? Beginne mit 2 bis 3 Sätzen à 10 bis 20 Wiederholungen. Erhöhe zunächst die Wiederholungen und später das Tempo, solange du die Bewegung sauber und schmerzfrei kontrollierst. Sind Hindu Squats schlecht für die Knie? Nicht grundsätzlich. Die Übung belastet die Knie durch den großen Beugewinkel und die weit nach vorn wandernde Position jedoch stärker als manche andere Kniebeugenvariante. Starte deshalb vorsichtig und trainiere nicht durch Schmerzen hindurch. Warum heben sich bei Hindu Squats die Fersen? Das Anheben ist ein bewusstes Merkmal der Bewegung. Es ermöglicht eine tiefe Kniebeuge bei relativ aufrechtem Oberkörper und bezieht die Waden stärker in die Übung ein. Kann ich mit Hindu Squats Muskeln aufbauen? Als Anfänger kannst du damit einen wirksamen Muskelreiz setzen, besonders für Quadrizeps und Waden. Für langfristigen maximalen Muskelaufbau brauchst du jedoch zunehmend anspruchsvollere Varianten oder zusätzliches Krafttraining. Helfen Hindu Squats beim Abnehmen? Sie erhöhen den Energieverbrauch und können Teil eines aktiven Lebensstils sein. Körperfett verlierst du jedoch nur, wenn langfristig ein Kaloriendefizit besteht. Eine einzelne Übung kann nicht gezielt Fett an den Beinen oder am Bauch abbauen. Sollte ich Hindu Squats barfuß ausführen? Barfuß oder mit flachen, stabilen Schuhen kannst du den Bodenkontakt gut spüren. Trainiere nur auf einem rutschfesten Untergrund. Stark gedämpfte Laufschuhe erschweren möglicherweise die Balance auf den Fußballen.