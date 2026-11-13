10 Crunches mit Gewicht oder 100 ohne: Was baut mehr Bauchmuskeln auf?

15 Crunches waren einmal hart. Inzwischen schaffst du 30, 50 oder noch mehr, und dein Satz wird länger, aber nicht unbedingt besser. Spätestens dann lohnt es sich, deine Abs wie jede andere Muskelgruppe zu behandeln: Die Übung darf mit dir stärker werden.

Sind 10 schwere Crunches sinnvoller als 100 leichte? Die kurze Antwort: Ja. Dabei geht es nicht um die konkrete Zahl 10 oder 100, sondern um die Art der Belastungssteigerung. Zusatzgewicht ist das nächste Level, wenn normale Crunches dich kaum noch fordern. Wie wenig die Wiederholungszahl allein über einen guten Muskelaufbausatz verrät, zeigte eine Studie zum Beintraining.

Dafür trainierten Männer und Frauen 9 Wochen lang mit sehr unterschiedlichen Lasten: Mit einem Bein absolvierten sie schwere Sätze mit 3 bis 5 Wiederholungen, mit dem anderen leichtere mit 20 bis 25. Beide Varianten gingen bis zum willentlichen Muskelversagen. Am Ende waren die Lasten verschieden, das Muskelwachstum aber vergleichbar.

Für deine Abs bedeutet das nicht, dass 10 Weighted Crunches wissenschaftlich gegen 100 normale Crunches gewonnen hätten. Die Untersuchung zeigt etwas Nützlicheres: Muskeln können über unterschiedliche Last- und Wiederholungsbereiche wachsen. Ob auf deinem Wiederholungskonto 10, 20 oder 50 steht, verrät allein noch nicht, wie stark der Wachstumsreiz war. Ein schwerer Satz hat nicht automatisch einen Wachstumsvorsprung. Werden normale Crunches allerdings so leicht, dass du Dutzende davon sammeln kannst, wird mehr Widerstand zur deutlich praktischeren Progression.

Der Moment, in dem du Gewicht draufpacken solltest Irgendwann wird aus mehr Wiederholungen vor allem mehr Zeit auf der Matte. Schaffst du 30 saubere Wiederholungen und hättest locker noch 20 im Tank, musst du daraus nicht erst 40, 50 und irgendwann 100 machen. Du kannst stattdessen den Widerstand erhöhen – mach den Crunch schwerer. Eine Gewichtsscheibe vor der Brust, eine Kurzhantel oder Cable Crunches erhöhen den Widerstand, ohne dass du dafür endlose Sätze abarbeiten musst.

Wähle die Last so, dass deine Abs nach deutlich weniger Wiederholungen gefordert sind, du dich aber weiterhin kontrolliert einrollen kannst. Ist auch diese Variante irgendwann souverän zu absolvieren (oder fast langweilig), legst du etwas nach. So wird aus einer Übung, die viele jahrelang unverändert abspulen, ein Training mit nachvollziehbarer Progression.

Deine Bauchmuskeln können nicht zählen 10, 20 oder 47 Wiederholungen – die Zahl selbst beeindruckt deinen Muskel nicht. Schaffst du nach Wiederholung 20 locker noch 15 weitere, war der Satz etwas anderes als 20 Wiederholungen, nach denen höchstens noch 1 oder 2 saubere drin gewesen wären.

Daraus kannst du einen simplen Selbsttest machen: Beende deinen Satz und schätze ehrlich, wie viele saubere Crunches noch möglich gewesen wären. Liegt die Antwort regelmäßig im zweistelligen Bereich, darf die Übung anspruchsvoller werden. Eine Meta-Regression aus Sports Medicine von 2024 liefert dazu wissenschaftlichen Rückhalt: Über die ausgewerteten Studien hinweg ging eine größere Nähe zum Muskelversagen tendenziell mit stärkerem Muskelwachstum einher.

Das heißt nicht, dass jede Crunch-Serie in einem Kampf um die letzte mögliche Wiederholung enden muss. Die letzten Wiederholungen sollen schwer werden – nicht hässlich. Sobald du am Nacken ziehst, Schwung holst oder aus einem vollen Crunch nur noch eine halbe Bewegung wird, bringt dir eine weitere Zahl auf dem Wiederholungskonto wenig.

Ist es Zeit für mehr Widerstand? Dieser Check hilft: Du schaffst inzwischen deutlich mehr Crunches als zu Beginn.

Nach deinem Satz wären noch zahlreiche saubere Wiederholungen möglich.

Deine Technik bleibt über den kompletten Bewegungsradius stabil.

Mehr Wiederholungen verlängern inzwischen vor allem den Satz.

Erkennst du dich in mehreren Punkten wieder, erhöhe den Widerstand leicht und baue von dort weiter auf.

FAQ: So steigerst du deine Crunches richtig Woran merke ich, dass meine Crunches zu leicht geworden sind? Wenn du immer mehr saubere Wiederholungen schaffst und nach deinem Satz noch reichlich Reserven hättest, ist das ein guter Hinweis. Statt den Satz immer weiter zu verlängern, kannst du die Übung mit zusätzlichem Widerstand anspruchsvoller machen. Wie viel Gewicht sollte ich für Weighted Crunches nehmen? Starte lieber zu leicht als zu schwer. Das Zusatzgewicht passt, wenn die letzten Wiederholungen dich deutlich fordern, du den Oberkörper aber weiterhin kontrolliert einrollen kannst. Musst du Schwung holen oder ziehst am Nacken, reduziere die Last. Kann ich Weighted Crunches auch zu Hause machen? Ja. Eine kleine Gewichtsscheibe oder Kurzhantel reicht dafür aus. Hast du beides nicht zur Hand, kannst du auch eine andere gut greifbare Last verwenden – wichtig ist, dass du sie sicher halten und die Crunch-Bewegung weiterhin sauber kontrollieren kannst. Wie steigere ich Weighted Crunches richtig? Schaffst du deine bisherigen Sätze kontrolliert und hast noch mehrere saubere Wiederholungen in Reserve, kannst du die Last in kleinen Schritten erhöhen. Bleibe zunächst bei der neuen Belastung, bis du damit wieder sicher mehr Wiederholungen schaffst. Erst dann legst du erneut Gewicht nach. So steigt nicht gleichzeitig alles – Gewicht, Wiederholungen und Technikanspruch.