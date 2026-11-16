Keine Lust aufs Training? Dieser Ex-Elitesoldat macht dir mit seinen Tipps Beine

Der Trainingsplan steht, die Sporttasche liegt bereit – trotzdem würdest du lieber auf dem Sofa bleiben. Solche Tage kennt fast jeder. Du musst nicht vor jedem Workout motiviert sein, um regelmäßig zu trainieren. Hilfreicher ist eine Routine, die dir den Einstieg erleichtert. Genau darauf setzt unser Experte.

Unser Experte: Dieser Mann macht dir BeineJocko Willink ist ehemaliger Angehöriger der Navy SEALs, einer Spezialeinheit der US-Marine. Der Autor und Podcast-Host beschreibt seinen Ansatz in einem Instagram-Reel: nicht erst mit sich selbst verhandeln, sondern aufstehen und anfangen. Dafür musst du weder seinen kompromisslosen Stil übernehmen noch Erschöpfung ignorieren.

Jocko Willinks erster Tipp: Mache den Start nicht zur Diskussion Willink beschreibt den Moment nach dem Aufwachen so: "Der Wecker klingelt, und du stehst auf. Es spielt keine Rolle, was du gerade gedacht hast oder dass du ausschlafen wolltest." Seine Botschaft: Mach den ersten Schritt nicht davon abhängig, ob du gerade Lust darauf hast. Wer morgens erst über die gesamte Trainingseinheit nachdenkt, findet schnell Gründe, liegen zu bleiben.

Für deinen Alltag lässt sich daraus eine einfache Strategie ableiten: Entscheide möglichst vorher, wann und was du trainierst. Dann musst du im entscheidenden Moment weniger organisieren. Das kann konkret so aussehen:

Termin festlegen: Plane ein realistisches Zeitfenster statt "irgendwann nach der Arbeit".

Plane ein realistisches Zeitfenster statt "irgendwann nach der Arbeit". Training vorbereiten: Notiere Übungen oder Laufstrecke im Voraus.

Notiere Übungen oder Laufstrecke im Voraus. Ausrüstung bereitlegen: Packe die Tasche oder lege deine Trainingskleidung sichtbar hin.

Packe die Tasche oder lege deine Trainingskleidung sichtbar hin. Den Einstieg bestimmen: Dein erster Auftrag lautet "Sportsachen anziehen", nicht "das komplette Workout schaffen". Du musst übrigens nicht frühmorgens trainieren, nur weil das irgendwie superhart rüberkommt. Entscheidend ist eine Zeit, die zu deinem Alltag und deinem Schlafbedarf passt.

Denke zunächst nur ans Aufwärmen Eine anstrengende Einheit kann in deiner Vorstellung größer wirken, als sie tatsächlich ist. Statt schon über den letzten Satz Kniebeugen nachzudenken, konzentriere dich zunächst auf einen überschaubaren Schritt: umziehen und mit dem Aufwärmen beginnen.

Nach ein paar Minuten Bewegung kannst du neu beurteilen, wie du dich fühlst. Kommt dein Kreislauf in Schwung und du fühlst dich belastbar, kannst du wie geplant weitermachen. Bleibst du ungewöhnlich erschöpft, passt du die Einheit an.

Der Einstieg ist damit kein Versprechen, das gesamte Training durchziehen zu müssen. Er gibt dir lediglich die Gelegenheit, nicht schon vom Sofa aus über alles zu entscheiden.

Jocko Willinks zweiter Tipp: Stelle dir das Gefühl danach vor Willink empfiehlt außerdem, nicht nur auf die bevorstehende Anstrengung zu schauen: "Wenn du morgens früh aufwachst und müde bist, denke daran, wie du dich fühlst, wenn du geschafft hast, was du dir vorgenommen hast."

Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Der Kopf ist freier, du bist zufrieden oder freust dich, Zeit für dich genutzt zu haben. Dieses persönliche Ergebnis kann ein besserer Anreiz sein als der Gedanke an die nächste schwere Wiederholung.

Es geht dabei nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Ein ausgelassenes Workout macht deinen Trainingsfortschritt nicht zunichte. Langfristig zählt die Regelmäßigkeit.

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Extra-Tipp: Halte immer eine Kurzversion deines Trainings bereit Zusätzlich zu Willinks beiden Impulsen hilft ein praktischer Plan B: eine kürzere Einheit für Tage, an denen das volle Programm nicht in deinen Alltag passt. Lege diese Alternative vorher fest. So musst du bei Zeitdruck oder fehlender Lust nicht zwischen "alles" und "gar nichts" wählen. Du wählst einfach Variante B aus deinem Menü.

Die Kurzversion ersetzt nicht dauerhaft deinen Trainingsplan. Sie kann dir aber helfen, die Routine auch in vollen Wochen beizubehalten. Versuche dabei nicht, das gesamte Trainingspensum hektisch in weniger Minuten zu pressen.

Infobox: Keine Lust oder wirklich Erholung nötig?Fehlender Antrieb ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass du eine Pause brauchst. Umgekehrt solltest du körperliche Warnsignale nicht als Ausrede abtun.



Bei Fieber, akuten Krankheitssymptomen, Schwindel oder ungewohnten Schmerzen ist Durchziehen keine sinnvolle Strategie. Auch deutlicher Schlafmangel und anhaltende Erschöpfung können dafür sprechen, die Belastung zu reduzieren oder zu pausieren.

Eine gute Trainingsroutine lässt Anpassungen zu. Disziplin bedeutet nicht nur, geplante Einheiten zu beginnen, sondern auch, Belastung und Erholung vernünftig aufeinander abzustimmen.

FAQ: Häufige Fragen zum Training trotz fehlender Motivation Sollte ich trainieren, obwohl ich keine Lust habe? Wenn du gesund bist und dich grundsätzlich belastbar fühlst, kann ein lockerer Einstieg helfen. Beginne mit dem Aufwärmen und entscheide anschließend, ob du normal, kürzer oder leichter trainierst. Muss ich morgens trainieren, damit der Ansatz funktioniert? Nein. Willink nutzt das Aufstehen als Beispiel. Das Prinzip lässt sich genauso auf eine Einheit nach der Arbeit übertragen: vorher planen, den ersten Schritt erleichtern und nicht auf den perfekten Motivationsmoment warten. Bringt ein kurzes Workout überhaupt etwas? Ja, auch eine kürzere Einheit kann sinnvolle Trainingsreize setzen. Wie viel sie zu deinem Ziel beiträgt, hängt von Inhalt, Belastung und deinem gesamten Wochenpensum ab. Sie muss nicht genauso viel leisten wie dein vollständiges Training. Was, wenn mir dauerhaft die Motivation fehlt? Prüfe, ob dein Plan zu deinem Alltag passt. Zu viele Einheiten, monotone Übungen oder unrealistische Ziele können den Einstieg erschweren. Manchmal helfen weniger Termine, eine andere Sportart oder ein Trainingspartner mehr als zusätzlicher Druck.