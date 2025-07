Taper Fade: So vielseitig ist der Kurzhaarschnitt für Männer

An den Seiten kurz, oben lang: So einfach lässt sich der Taper Fade beschreiben. Zahllose Möglichkeiten zum Stylen bietet er dir dennoch. Wir zeigen dir, welche Variante am besten zu dir passt.

Was ist ein Taper Fade? Der Name "Taper Fade" benennt im Grunde mit zwei Wörtern das Gleiche: "Taper" bedeutet im Englischen "Verjüngung", "Fade" steht für "verblassen" beschreibt also den fließenden Übergang.

Ein Taper Fade ist somit eine Frisur, die sich so weit verjüngt, bis sie schließlich verblasst.

Dabei sind die Haare am Oberkopf länger. An den Seiten und am Hinterkopf werden sie nach unten hin immer kürzer, bis sie an den Schläfen und im Nacken schließlich ganz "ausfaden".

Beim Taper Fade sind alle Übergänge kantenlos: Du siehst weder Stufen noch andere Absätze im Haar. Im Deutschen wird dieser spezielle Haarschnitt auch "Verlaufsschnitt" genannt.

GettyImages / Roman_Dubetskyi Taper Fade mit Bart-Verlauf: Die fließenden Übergänge enden nicht am Haaransatz – auch der Bart wird sauber verblendet und wirkt so besonders gepflegt.



Welche Varianten bietet der Taper Fade? Du kannst beim Taper Fade selbst festlegen, auf welcher Höhe des Kopfes das Haar langsam ausfaden soll. Abhängig davon unterscheidet man drei verschiedene Varianten des Taper Fades:

1. Low Taper Fade Der Low Taper Fade ist die dezenteste Variante dieses speziellen Haarschnitts für Männer. Der Übergang beginnt beim Low Fade direkt über den Ohren und im Nacken. So entsteht ein seriöser Look, der sich auch für berufliche Anlässe eignet.

2. Mid Taper Fade Etwas moderner wirkt der Mid Taper Fade. Dabei beginnt der Übergang etwa in Höhe der Mitte des Kopfes. Diese Variante ist etwas auffälliger, aber immer noch stilvoll.

3. High Taper Fade Am oberen Ende der Schläfen startet der Übergang beim High Taper Fade. Er sorgt vor allem bei dunklen Haaren für einen starken Kontrast und ist eher auffällig. Diese Variante der Männerfrisur wirkt besonders sportlich, jugendlich und trendorientiert.

Wie wird der Taper Fade geschnitten? Viele Friseurinnen und Friseure nutzen für einen Taper Fade eine Haarschneidemaschine. Mit verschiedenen Aufsätzen lassen sich die fließenden Übergänge der verschiedenen Haarlängen in einem ersten Schritt gut herausarbeiten.

In der Regel arbeiten die Hairstylisten von unten nach oben: So lässt sich je nach gewünschter Variante – also Low Taper, Mid Taper oder High Taper – der Anfang gut definieren. Nach oben hin lässt die Expertin oder der Experte die Haare nach und nach länger, sodass die Frisur in Richtung Oberkopf übergangslos an Länge gewinnt.

Mit einer Schere und einem Rasierer folgt danach meist der Feinschliff am Taper Fade. Damit lassen sich die Übergänge noch sanfter gestalten und gegebenenfalls schwierige Stellen rund um Wirbel sauber nacharbeiten.

Zu guter Letzt folgt das Styling der längeren Haare am Oberkopf. Je nach Länge und Haartyp sind hier ganz verschiedene Styles möglich.

GettyImages / dimi_sidelnikov Präziser Taper Fade vom Profi: Für fließende Übergänge braucht es Erfahrung – den sauberen Verlauf bekommst du allein kaum so exakt hin.



Den Taper Fade stylen und pflegen: So geht’s Durch die Kürze im Nacken und an den Seiten ist ein Taper Fade sehr pflegeleicht: Du musst dich lediglich um das Styling der längeren Haare am Oberkopf kümmern.

Je nach Haarstruktur und -typ kannst du verschiedene Styles mit deinem Taper Fade ausprobieren. Nutze dafür am besten die folgenden Ideen und Tipps.

Taper Fade mit glattem oder leicht gewelltem Haar Ob Taper Fade Low, Mid Taper oder High Taper – mit glattem oder leicht gewelltem Haar am Oberkopf bieten sich vor allem drei Optionen fürs Styling an:

Slick Back: Kämme die Haare nach hinten. Hilf bei Bedarf mit dem Föhn nach. Mit etwas Pomade oder Gel sorgst du für Halt.

Kämme die Haare nach hinten. Hilf bei Bedarf mit dem Föhn nach. Mit etwas Pomade oder Gel sorgst du für Halt. Side Part: Ein Seitenscheitel wirkt immer klassisch und seriös und geht somit auch als Business-Look durch. Mit Pomade oder Wachs kannst du den Scheitel betonen und in Position halten.

Ein Seitenscheitel wirkt immer klassisch und seriös und geht somit auch als Business-Look durch. Mit Pomade oder Wachs kannst du den Scheitel betonen und in Position halten. Messy Look: Jung, lässig und stylisch wirkt der Messy Look. Mit Mattpaste oder einem Salt Spray gibst du deinen Haaren das gewünschte unordentliche Finish. Taper Fade mit welligem oder lockigem Haar Wellige oder lockige Haare bringen oft schon ihren ganz eigenen Style mit. Nutze das und setze mit diesen Tipps für deinen Taper Fade noch einen drauf:

Curly Top: Definiere deine Locken mit einer Curly Creme oder einem leichten Gel. So schaffst du ein schönes Volumen am Oberkopf. Die kurzen Seiten sorgen für einen attraktiven Kontrast.

Definiere deine Locken mit einer Curly Creme oder einem leichten Gel. So schaffst du ein schönes Volumen am Oberkopf. Die kurzen Seiten sorgen für einen attraktiven Kontrast. Bro Flow: Style die Locken natürlich nach hinten und fixiere sie bei Bedarf locker mit einem Haarspray oder Wachs. Dieser Style funktioniert am besten mit einem Low Taper Fade.

GettyImages / Luis Alvarez Taper Fade mit Locken: Der perfekte Mix aus Kontur und natürlichem Volumen – modern, lässig und pflegeleicht – ideale Frisur für Sport, Alltag und aktive Männer mit Style.



Taper Fade mit voluminösem Haar Voluminöses Haar bietet dir ebenfalls verschiedene Optionen beim Styling. Nutze die Haarfülle zum Beispiel für einen dieser Looks:

Quiff: Beim Quiff legst du deine Haare vorn an der Stirn in eine Tolle. Style diese mit Föhn und Bürste so, dass sie fließend ins Haar weiter hinten am Kopf übergeht. Haarspray und Wachs helfen beim Fixieren.

Beim Quiff legst du deine Haare vorn an der Stirn in eine Tolle. Style diese mit Föhn und Bürste so, dass sie fließend ins Haar weiter hinten am Kopf übergeht. Haarspray und Wachs helfen beim Fixieren. Fringe: Lässig nach vorn ins Gesicht stylst du deine Haare beim Fringe. Dieser Look wirkt besonders lässig und jugendlich. 4 Pflegetipps für den Taper Fade Die Pflege ist bei einem Taper Fade zum Glück recht einfach. Daher ist der Männerhaarschnitt wohl auch so beliebt. Dennoch lohnen sich ein paar Tipps, damit du mit dem Verlaufsschnitt immer perfekt aussiehst.

So pflegst du deinen Taper Fade:

1. Häufig nachschneiden Damit der Taper Fade gepflegt aussieht, ist ein regelmäßiger Schnitt wichtig. Alle 2 bis 3 Wochen sollte deine Friseurin oder dein Friseur den Schnitt auffrischen. Mit den richtigen Geräten kannst du deine Haare jedoch auch selbst schneiden.

2. Regelmäßig waschen Nutze ein Männershampoo, das zu deinem Haartyp passt, und wasche deine Haare etwa 2- bis 3-mal pro Woche damit. Treibst du viel Sport, ist häufigeres Waschen sinnvoll. Ein Conditioner kann helfen, störrische Haare zu bändigen oder ihnen Feuchtigkeit zu liefern.

3. Zusätzlich pflegen

Ein Leave-in-Conditioner, Haaröl oder Haarspray mit UV-Schutz unterstützt dein Haar und schützt es vor den täglichen Beanspruchungen.

4. Passende Produkte nutzen Ob für Styling oder Pflege: Es ist entscheidend, dass du Produkte wählst, die dein Haar ideal unterstützen. Beim Waschen nutzt du ein passendes Shampoo, beim Styling kommt es auf dein Ziel an: Wachs oder Pomade sorgen für Glanz und Definition. Mit Mattpaste kannst du die Haare zu einem natürlichen Look stylen. Lockencreme oder -gel holt das Meiste aus deiner Naturwelle heraus.

Wem steht welcher Taper Fade? Ein Taper Fade hat den Vorteil, dass er besonders vielen Menschen steht. Abhängig vom Haartyp und deiner Gesichtsform kann deine Friseurin oder dein Friseur den Schnitt und das Styling so wählen, dass der Taper Fade deinen Look perfektioniert.

Diese Varianten des Verlaufsschnitts bieten sich bei den verschiedenen Gesichtsformen an:

Oval: Alle Taper-Varianten sind geeignet.

Alle Taper-Varianten sind geeignet. Rund: Ein rundes Gesicht kannst du mit einem High Taper oder Mid Taper optisch strecken.

Ein rundes Gesicht kannst du mit einem High Taper oder Mid Taper optisch strecken. Eckig: Betone dein markantes Gesicht mit besonders scharfen Konturen deines Mid Taper Fades.

Betone dein markantes Gesicht mit besonders scharfen Konturen deines Mid Taper Fades. Herzförmig: Eine eher breite Stirn kannst du mit einem Low Taper oder Mid Taper ausgleichen.

Eine eher breite Stirn kannst du mit einem Low Taper oder Mid Taper ausgleichen. Lang: Halte die Seiten bei einem langen Gesicht nicht zu kurz. Ein Low Taper mit etwas mehr Volumen an den Seiten sorgt für ein harmonisches Bild.

Die häufigsten Fragen zum Taper Fade Wem steht ein Low Fade? Beim Taper Fade Low beginnt der Übergang eher tief: knapp über den Ohren. Dieser Schnitt steht vor allem Männern mit einem langen, herzförmigen oder ovalen Gesicht. Der Low Fade ist eher unauffällig und geht daher auch als Business-Schnitt durch. Wem steht ein High Fade? Mit einem High Fade kannst du breite Gesichter optisch schmaler wirken lassen. Der High Fade ist die auffälligste Variante des Taper Fades. Er wirkt besonders jugendlich, modern und sportlich. Wie teuer ist ein Taper Fade? Pauschal lässt sich nicht sagen, mit welchen Kosten du für einen Taper Fade rechnen musst. Je nach Wohnort, Salon und dessen Standort können die Preise stark variieren. Ganz grob kannst du mit etwa 20 bis 60 Euro rechnen. Worin unterscheidet sich der Taper Fade von anderen Fade-Schnitten? Während der klassische Taper Fade allmählich kürzer wird, ohne ganz „auf null“ zu gehen, endet der Skin Fade etwa bei glatter Haut. Auch der Burst Fade (halbrunder Verlauf über dem Ohr) und der Drop Fade (Absenkung im Nackenbereich) sind verwandte, aber deutlich auffälligere Varianten. Wie oft muss ich den Taper Fade nachschneiden lassen? Etwa alle 2 bis 3 Wochen – so bleibt der Verlauf klar sichtbar und gepflegt. Kann ich den Taper Fade selbst schneiden? Mit etwas Übung und dem richtigen Equipment kannst du kleine Korrekturen vornehmen – etwa an den Konturen. Für einen sauberen Verlauf ist der Besuch beim Profi jedoch empfehlenswert.