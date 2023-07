Warum ist Mobility-Training so wichtig?

Wahre Stärke kommt nicht von möglichst viel Gewicht auf der Hantelbank, sondern davon, dabei auch auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten. Beim klassischen Krafttraining wird häufig vergessen, wie dringend der Körper Mobilitäts-Training benötigt. Denn wer dieses richtig in sein Krafttraining integriert, verbessert die Beweglichkeit seiner Gelenke und hält seine Muskeln flexibel.

Da kommt unser erprobter Trainingsplan genau richtig, denn er ist für jeden Fitnessstand geeignet. Wir arbeiten an deiner Haltung, Beweglichkeit und Stärke, denn keine Sorge: Auch mit Mobility-Training werden deine Muskeln so stark beansprucht, dass du nach den 8 Wochen eine deutliche Steigerung deiner Kraft sehen wirst.

Mobility-Training lohnt sich, davon ist vor allem auch Tim Böttner überzeugt. Der Gesundheits-, Bewegungs- und Lifestyle-Trainer hat dutzende Aus- und Weiterbildungen hinter sich. Egal, ob es sich um Training, Therapie, Coaching, Energiearbeit oder Ernährung handelt, der Sportwissenschaftler will nicht weniger als das Beste aus den Menschen herausholen. Und dafür ist Mobility-Training nun mal essenziell. "Mobilität ist die Fähigkeit, dich schön, stark und geschmeidig zu bewegen, ohne darüber groß nachzudenken", sagt Böttner, der obendrein noch Ingenieur ist. "Egal ob beim Sport oder im Alltag, Mobilität ist die Grundlage von Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit."

Wie ist der Trainingsplan aufgebaut?

8 Wochen lang wird deine Mobilität auf ein neues Niveau gehoben. Und das Beste daran: Ob als blutiger Anfänger oder erfahrener Athlet, der Plan ist auf jeden individuellen Trainingsstand angepasst. Konkret stehen 3 Workouts pro Woche an. Nach den ersten 4 Wochen ziehen wir die Intensität des Trainings etwas an. Jeder Tag beginnt mit dem ersten der beiden erforderlichen Trainingstools: der Faszienrolle. "Dabei sollte achtsam und ruhig geatmet werden. Entspannung ist der Schlüssel für Mobilität, da wir das Gehirn in den Entspannungs- und Lernmodus versetzen", betont Böttner.