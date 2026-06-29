"Off Campus"-Star Belmont Cameli zeigt sein Oberkörper-Workout

Belmont Cameli kennt sich im Gym aus. Der 28-jährige Schauspieler trainiert seit mehr als 10 Jahren mit Gewichten, auch wenn seine Workouts heute anders aussehen als früher zu Highschool-Football-Zeiten. Für seine Rolle als Garrett Graham in Amazons Hockey-Serie Off Campus musste er nicht nur Muskeln aufbauen, sondern auch Eislaufen lernen.

Ein bisschen über das Eis rutschen reicht für diese Rolle schließlich nicht. Garrett Graham ist Captain des Hockey-Teams der Briar University. Cameli musste also nicht nur aussehen wie ein Hockeyspieler, sondern sich auch so bewegen können.

Warum Belmont Cameli für Off Campus mehr Masse aufbauen wollte Für Belmont Cameli ging es beim Training nicht darum, extrem definiert auszusehen. Sein Ziel war in erster Linie, mehr Muskelmasse aufzubauen:

"Den einen Hockeyspieler-Körpertyp gibt es nicht wirklich", sagte Cameli gegenüber Men's Health. "Was die Physik angeht, ist es nicht mein Ziel, auf fünf oder sechs Prozent Körperfett runterzugehen. Es ging eher darum, Masse aufzubauen." Muskelaufbau sei wichtig, erklärte er, weil Hockeyspieler im Spiel regelmäßig harte Hits einstecken müssen. Diese körperlichen Anforderungen gelten auch dann, wenn man nur einen fiktiven Hockeystar spielt.

"Ich bekomme ständig Hits ab, weil ich schnell in die Bande fahre", erklärte er. "Manchmal kann ich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Je mehr Fleisch ich auf den Rippen habe, desto sicherer bin ich."

Und ganz im Sinne des Masseaufbaus verriet Cameli außerdem, dass die Produktionsfirma kürzlich ein neues Fitnessstudio direkt am Set von Off Campus gebaut hat – was ihm noch mehr Möglichkeiten gibt, zwischen den Drehs mit seinen Castmates zu trainieren. "Wir werden da drin schwitzen und uns gegenseitig auf den Hintern hauen. Es wird großartig."

Belmont Camelis Oberkörper-Workout Im vollständigen Clip zeigt er sich dabei, wie er die Oberkörperübungen, mit denen er Rücken, Brust und Arme stärkt, ausführt. Darin spricht er außerdem über den Off Campus-Schauspieler, den er gerne als "Bare Body Chicken Legs" bezeichnet, über seine Lieblings-Muskelgruppe im Training und über sein ultimatives Ziel beim Eislaufen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die folgende Tabelle zeigt alle Übungen sowie die dazugehörigen Sätze und Wiederholungen im Überblick. Im Anschluss findest du die einzelnen Übungen im Detail.

1. Pullups

2. Cable Flys

3. Einarmiges Cross Cable Pressdown Bei dieser Übung wird der Kabelgriff mit einer Hand diagonal vor dem Körper nach unten gedrückt. Dadurch wird der Trizeps gezielt isoliert und die Armstreckmuskulatur gestärkt. Wie die Übung genau ausgeführt wird, zeigt Belmont Cameli im Video.

4. Cable Trizeps Kickbacks Hinweis: Im Video trainiert Belmont Cameli die Trizeps-Kickbacks am Kabelzug. Die Ausführung entspricht jedoch weitgehend der hier gezeigten Variante mit Widerstandsband.

5. Rope Curls

FAQ: Belmont Camelis Off Campus-Workout Wer ist Belmont Cameli in Off Campus? Belmont Cameli spielt Garrett Graham in der Amazon-Prime-Serie Off Campus. Garrett ist Captain des Hockey-Teams der Briar University und gehört zu den zentralen Figuren der Geschichte. Kann ich das Workout auch ohne Kabelzug machen? Teilweise. Cable Flys kannst du durch Kurzhantel-Flys oder Liegestütze ersetzen. Trizeps-Kickbacks gehen auch mit Kurzhanteln. Rope Curls kannst du durch Kurzhantel-Curls oder Hammer Curls austauschen. Ganz gleich, welche Variante du wählst: Die Bewegung sollte kontrolliert bleiben. Wie oft sollte ich dieses Workout machen? 1- bis 2-mal pro Woche kann sinnvoll sein, wenn du genug Regeneration einplanst und zusätzlich Beine, Core und Ausdauer trainierst. Wenn du bereits viele Oberkörperübungen im Plan hast, reicht eine Einheit pro Woche als Zusatz.