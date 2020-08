Training von Liam Hemsworth So bekommst du Oberarme wie Liam Hemsworth

Die Rolle des Thor hat Liam Hemsworth nicht bekommen. Die hatte dem heute 30-Jährigen tatsächlich sein älterer Bruder Chris im Jahr 2010 beim Casting vor der Nase weggeschnappt. Sein internationaler Durchbruch als Schauspieler ließ trotzdem nicht mehr lange auf sich warten – Liam feierte ihn mit den Verfilmungen der Buchreihe "Die Tribute von Panem", die zwischen 2012 und 2015 auf der Leinwand zu sehen waren und in denen er die Figur des Gale Hawthorne verkörperte. Schon ein paar Jahre vorher, im Alter von gerade mal 19 Jahren, hatte es den Australier nach Hollywood gezogen. "Wenn ich zurückdenke, muss ich gestehen, dass ich damals das von Naivität geprägte Selbstbewusstsein eines 19-Jährigen hatte. Ich war mir ganz sicher, dass ich in die Stadt der Träume kommen und direkt Arbeit finden würde", erzählt Liam. Sein jugendliches Selbstvertrauen zahlte sich tatsächlich aus. "Nur 3 Monate nachdem ich in Hollywood angekommen war, bekam ich meine erste Rolle in einem Kinofilm", erzählt er. "Von da an sprang ich einige Jahre lang von Film zu Film."

Das plant Liam Hemsworth für 2020

Obwohl die Hemsworth-Brüder (auch der dritte, Luke, ist Schauspieler) naturgemäß Ähnlichkeiten aufweisen – etwa das typische Grinsen oder den messerscharfen Blick aus tiefblauen Augen – und trotz enger Freundschaft und Verbundenheit, ist Liam Hemsworth alles andere als die Light-Version seines älteren Bruders Chris. Auch im Jahr 2020 kann er wieder zeigen, was in ihm steckt. An der Seite des 2-fachen Oscar-Gewinners Christoph Waltz spielt er die Hauptrolle in der neuen, vielbeachteten 15-teiligen Action-Serie "Most Dangerous Game", die der US-Streaming-Dienst Quibi in Auftrag gegeben hat. Für die Serie, die seit April in den USA läuft (einen Starttermin für Deutschland gibt es noch nicht), musste Liam Hemsworth trainieren wie noch nie.

Liam Hemsworth exklusiv im Men's-Health-Interview

Welche Lehren nimmst du aus deinen Zwanzigerjahren mit in die vor dir liegenden Dreißiger?

Kleine Dinge wertzuschätzen. Das ist etwas, das ich mir regelmäßig bewusst mache – besonders in Zeiten, in denen es nicht so läuft, wie ich es geplant habe oder wie ich es mir gewünscht hätte. Ich möchte wertschätzen, was ich habe, und nach Dingen suchen, die mich einerseits glücklich und andererseits zu einem besseren Menschen machen.

Was hast du dabei inzwischen gefunden?

Ehrlich gesagt, ist mein Fitness-Training in den vergangenen 6 Monaten die eine große Sache gewesen, die mich in der Balance und bei klarem Verstand gehalten hat.

The Riker Brothers Schauspieler Liam Hemsworth stand lange im Schatten seines älteren Bruders Chris

Wie trainierst du?

Ende letzten Jahres waren die Dreharbeiten zu "Most Dangerous Game", da ging’s sehr physisch zu. Die meiste Zeit verbrachte ich damit zu rennen, zudem wurde ich ständig verprügelt. Es war brutal, und ich wurde sehr viel schmaler. Nachdem die Serie abgedreht war, tat ich mich mit Jason Walsh von Rise Nation zusammen, das ist ein Fitness-Studio in Hollywood. Seither ziehen wir gemeinsam viel High-Intensity-Training durch, einen Mix aus Calisthenics, Schlittenziehen und -schieben sowie Arbeit mit Freigewichten.

Hast du deine Ernährung verändert?

Fast 4 Jahre lang habe ich vegan gelebt, bis es mir im Februar 2019 plötzlich schlecht ging. Bei Untersuchungen wurde ein Nierenstein entdeckt. Es folgte eine der schmerzvollsten Wochen meines Lebens. Zu der Zeit steckte ich inmitten von Presseterminen für den Film "Isn’t It Romantic". Da musste ich alles abbrechen, mich ins Krankenhaus einliefern lassen und einer Operation unterziehen.

Wie ist die Geschichte ausgegangen?

Inzwischen ist alles wieder gut – zum Glück. Aber wer einmal einen Nierenstein hatte, der trägt ein etwa 50-prozentiges Risiko, einen weiteren zu bekommen, sofern er seine Ernährungsgewohnheiten nicht anpasst. Der Stein, den die Ärzte bei mir gefunden und entfernt haben, wird als Calciumoxalat- Nierenstein bezeichnet. Er entsteht infolge einer zu oxalathaltigen Ernährung. Oxalate sind oft in Gemüse enthalten, vor allem in Spinat, Mandeln, Rote Beete und Kartoffeln. Bis zu diesem Punkt hatte ich jeden Morgen einen Smoothie aus 5 Handvoll Spinat, Mandelmilch, Mandelbutter und veganem Protein zu mir genommen, weil ich den für supergesund hielt. Letztlich musste ich überdenken, was ich meinem Körper zuführe.

Weswegen bist du eigentlich unter die Veganer gegangen?

Ganz klar wegen meiner Gesundheit. Ich bin bekannt dafür, in Extremen zu leben, von einem ins nächste zu gehen. Meine Mutter hat sich schon darüber lustig gemacht. Sie meint, ich wäre vermutlich besser dran, wenn ich zwischen allen Dingen einfach mal die gesunde Mitte fände. Wie richtig sie damit liegt, zeigt sich auch bei dem Thema. 2015, kurz bevor ich "Independence Day: Wiederkehr" drehte, begann ich, mich vegan zu ernähren. In den ersten Jahren als Veganer ging es mir gut. Ich fühlte mich stark, war voller Energie, hatte eine gute Ausdauer. Letzten Februar aber baute ich zusehends ab, fühlte mich schwach, wurde lethargisch. Und dann fanden sie den Nierenstein. Ich sage immer: Du kannst noch so viele Bücher lesen, aber am Ende musst du selbst deine Erfahrungen machen und herausfinden, was für deinen Körper gut funktioniert. Wenn etwas eine Zeit lang gut für dich ist, bleib da dran; ändert sich was und fühlt es sich in der Folge schlecht an, solltest du die Sache neu bewerten und eine andere Lösung finden.

The Riker Brothers So bekommst du Oberarme wie Liam Hemsworth

Womit experimentierst du sonst noch, um dich gut zu fühlen und gut auszusehen?

In den letzten eineinhalb Jahren habe ich oft Eisbäder genommen. Ich gucke auf Youtube die Wim-Hof-Videos, mache Atemübungen nach seiner Methode. Wenn ich nach hartem Training so ein Eisbad anschließe, hilft das meinem Körper zu regenerieren. Hinterher fühlst du dich wie elektrisiert und in einem anderen Gemütszustand. Als Chris und ich noch in Australien lebten, haben wir häufig mehrere Durchläufe aus Saunagängen und anschließenden Eisbädern eingelegt. Dieses unbeschreibliche Glücksgefühl hinterher stand uns jedes Mal ins Gesicht geschrieben.

Arme wie Liam Hemsworth – das Workout

Mit diesen 5 Übungen hat der Action-Star Bizeps und Trizeps auf Vordermann gebracht. Absolviere von jeder 10 Wiederholungen, gehe dann zur nächsten. Durchlaufe den Zirkel 3-mal, und das am besten 3-mal pro Woche.

Ben Mounsey-Wood 3-Punkt-Iso-Halte-Curls

3-Punkt-Iso-Halte-Curls

Eine Langhantelstange greifen, gerade hinstellen. Arme leicht anwinkeln, die Position 10 Sekunden lang halten. Arme 10 Sekunden lang im 90-Grad-Winkel halten. Zum Schluss Arme vollständig anwinkeln und dann 10 Sekunden halten.

Ben Mounsey-Wood Kurzhantel-Curls

Kurzhantel-Curls

Hinstellen, Gewichte an den Seiten halten, dabei deinen Bauch anspannen. Rechten Arm vollständig anwinkeln und langsam ablassen. Anschließend auf die gleiche Weise den anderen Arm trainieren. So im Wechsel fortfahren.

Ben Mounsey-Wood Kabelzug-Curls

Kabelzug-Curls

Rücklings und mit den Füßen zum Kabelzug auf den Boden legen. Mit den Händen eine eingeklinkte Stange greifen. Die Arme in Richtung der Schultern anwinkeln. Dann langsam zurück und wiederholen, bis 30 Sekunden um sind.

Ben Mounsey-Wood Liegestütze mit Gewicht

Liegestütze mit Gewicht

Mit 2 Hantelscheiben zwischen den Schulterblättern bäuchlings auf den Boden legen, dann so viele Liegestütze wie möglich machen. Erste Scheibe ablegen, wiederholen. Die zweite Scheibe ablegen und wiederholen.

Ben Mounsey-Wood Trizepsstrecken

Trizepsstrecken

Vor dem Kabelzugturm aufstellen und den eingeklinkten Seilgriff etwa schulterbreit fassen. Die Ellenbogen ganz nah am Oberkörper nach unten strecken, den Seilgriff im Anschluss zu den Oberschenkeln runterziehen.

Eisbäder, Spinat-Smoothies und regelmäßiges High-Intensity-Training sind Liams Geheimwaffen für eine oscarreife Fitness. Jetzt bist du dran: Mach am besten noch heute sein Oberarm-Workout. Und Action!

