Die ultimative Übung, wenn es ums Ganzkörper-Krafttraining geht? Definitiv der Liegestütz. Push-ups sind weltbekannt, sie sind intensiv und unglaublich effektiv – vorausgesetzt, du führst sie sauber aus. Denn nur so ist Muskelwachstum garantiert und die Verletzungsgefahr minimiert. Selbst, wenn du schon seit langer Zeit Liegestütze machst, könnte dir auch noch der eine oder andere Fehler unterlaufen. Doch kein Grund zur Sorge.

Men's Health Coach Nico Airone erklärt dir, wie korrekte Liegestütze gehen und zeigt, worauf es bei der Ausführung ankommt. Egal wann und wo: Schau dir das Video an und pushe dich so richtig in deine Bestform!

