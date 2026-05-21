VO₂max für Kraftsportler: Der Fitness-Wert für mehr Leistung

Du drückst schwere Gewichte, aber bist nach ein paar harten Sätzen komplett außer Atem? Dann fehlt dir womöglich nicht Kraft, sondern etwas anderes: VO₂max. Genau dieser Wert entscheidet mit darüber, wie leistungsfähig du im Gym wirklich bist.

VO₂max – Bedeutung des Messwertes Zunächst einmal ist VO₂max ein Messwert – seine Bedeutung erschließt sich, wenn man die Abkürzung ausschreibt:

V steht für Volumen

O₂ für Sauerstoff

Max für maximal Wörtlich übersetzt heißt VO₂max:

Maximales Sauerstoffvolumen, das der Körper unter Belastung aufnehmen und verwerten kann. Seine VO₂max zu messen und zu bestimmen, gehört im Profisport dazu und das gilt nicht nur für Ausdauerathleten, sondern zunehmend auch für Kraftsportler.

Damit beschäftigt sich auch eine Studie, die zeigt, dass die VO₂max durch das Herzminutenvolumen, den Sauerstofftransport und die muskuläre Nutzung bestimmt wird – Faktoren, die für Kraftsportler ebenso relevant sind wie für Ausdauerathleten.

Warum VO₂max auch fürs Krafttraining zählt Die VO₂max misst nicht nur, wie gut jemand läuft oder Rad fährt, sondern auch, wie effizient Herz, Lunge, Blut und Muskulatur Sauerstoff bereitstellen und nutzen.

Es ist also ein weitverbreiteter Irrtum, dass nur Läufer von einer höheren VO₂max profitieren.

Im Gegenteil: Auch als Kraftsportler kannst du deine Leistung steigern, indem du deine aerobe Kapazität verbesserst.

Eine gute VO₂max im Krafttraining sorgt für:

schnellere Wiederauffüllung der Energiespeicher

bessere Verarbeitung von Stoffwechselprodukten

stabilere Leistung über mehrere Sätze

kürzere Pausen ohne Leistungsabfall In der Bodybuilder-Praxis sieht das so aus: Wer schneller wieder "Luft bekommt", kann mehr saubere Wiederholungen absolvieren und hat eine bessere "Work Capacity" – also die Fähigkeit, über das gesamte Training hinweg hochwertige Sätze zu liefern.

Ausdauertraining und Muskelwachstum Obwohl diverse Studien immer wieder belegen, dass die VO₂max das Muskelwachstum positiv beeinflussen kann, hält sich das Vorurteil, das VO₂max-Training behindere den Muskelaufbau, hartnäckig.

Und ja, es stimmt: Sehr hohe Ausdauerumfänge können Anpassungssignale im Muskel beeinflussen. Vor allem dann, wenn Volumen und Intensität dauerhaft hoch sind und nicht sinnvoll periodisiert werden.

Wenn du die Vorteile von VO₂max für deinen Muskelaufbau nutzen möchtest, solltest du es mit aerobem Training nicht übertreiben. Der Erfolgsschlüssel heißt moderates Ausdauertraining – es unterstützt die Fitness und Regeneration.

Extrem hohe Umfänge hingegen können – insbesondere in Diätphasen oder bei hohem Trainingsvolumen – kontraproduktiv sein. Für Kraftsportler geht es daher nicht um Marathontraining, sondern um eine gezielt aufgebaute, aerobe Leistungsbasis.

sritanan, Getty Images Als Kraftsportler musst du in der Ausdauer keine Höchstleistung erbringen. Moderates, dein Workout begleitendes, Asudauertraining kann dir aber beim Gewichte-stemmen hilfreich werden.

So trainieren Kraftsportler ihre VO₂max Während Ausdauer- und Krafttraining früher strikt getrennt wurden, zeigen neuere Trainingsansätze, dass kurze, intensive Intervalle die VO₂max deutlich steigern können, ohne negative Effekte auf Kraft oder Muskelmasse zu verursachen.

Eine hohe VO₂max behindert also nicht den Muskelaufbau, sondern kann ihn sogar fördern, da du über mehrere Sätze hinweg mehr qualitativ hochwertige Wiederholungen machen kannst. Zudem sorgt eine gute aerobe Fitness dafür, dass die Muskeln zwischen den Sätzen schneller regenerieren, da mehr Sauerstoff zur Verfügung steht.

Entscheidend für den Erfolg der Power-Sauerstoff-Übungen sind:

kurze Dauer

hohe Intensität

begrenztes Zusatzvolumen Praxis-Tipps für mehr Sauerstoffkapazität im Krafttraining Anstatt stundenlanges, gleichmäßiges Ausdauertraining zu betreiben, solltest du beim Krafttraining auf kurze, intensive Sauerstoffschübe setzen. Diese können entweder in Form von aktiven Pausen oder in Form von Intensivblöcken am Ende des Trainings erfolgen.

Aktive Pausen zwischen schweren Sätzen einlegen:

Solche Ansätze kennt man etwa aus funktionellen Trainingsformen wie CrossFit: Kurze aerobe Belastungen in Satzpausen halten den Puls erhöht, ohne das Krafttraining zu ersetzen.

Nutze deine Satzpausen sinnvoll, zum Beispiel mit:

30 Sekunden Kniebeugen

90 Sekunden Rudern

Pause So bleibt der Puls erhöht und dein Sauerstoffumsatz steigt, d.h. du trainierst Kraft und VO₂max Fitness gleichzeitig.

Kurze Intensivblöcke am Trainingsende

Schließe dein Training mit einer aeroben Herausforderung ab. 5 bis 10 Minuten reichen aus, um deine Muskeln mit Sauerstoff vollzupumpen.

Bewährte Methoden:

Air Bike in Intervallen

Schlitten schieben oder ziehen

Kettlebell-Schwünge in kurzen Serien Diese Formen belasten den Bewegungsapparat wenig, sind aber sehr wirksam für das VO₂max-Training im Kraftsport.

Wichtige Info zu VO₂max bei Männern Der VO₂max-Wert hängt bei Männern von Alter, Geschlecht und Trainingszustand ab. Untrainierte Männer erreichen häufig Werte zwischen 35 und 45 ml/kg/min, gut trainierte Personen liegen deutlich darüber.

Mit regelmäßigem Training kannst du deinen Wert messbar steigern. Gerade für Männer ab 30 gewinnt die VO₂max an Bedeutung, da sie eng mit kardiovaskulärer Fitness, Belastbarkeit und langfristiger Leistungsfähigkeit verbunden ist.

Luis Alvarez, Getty Images Der Wert ist zwar nur eine Zahl, aber diese merkst du direkt: Bist du nicht so schnell erschöpft und kannst länger durchhalten, kann das ein Zeichen für einen hohen VO₂max-Wert sein.

So bestimmst du deinen VO₂max-Wert – die 3 besten Methoden Deine maximale Sauerstoffaufnahme gilt als einer der wichtigsten Werte für Ausdauer, Belastbarkeit und allgemeine Fitness. Es gibt insgesamt 3 Methoden, mit denen du deine VO₂max messen kannst.

1. Spiroergometrie – die sportwissenschaftliche Methode

Wer seinen genauen VO₂max-Wert erfahren möchte, zieht im Labor eine Sauerstoffmaske über und geht auf das Laufband oder den Fahrradergometer. Jetzt heißt es: Strampeln oder Laufen! Während du deine Belastung langsam steigerst, misst die Atemmaske deine Sauerstoffaufnahme. Diese Methode liefert sehr präzise Ergebnisse und wird häufig in der Sportmedizin oder Leistungsdiagnostik eingesetzt. Sie eignet sich für Profisportler, die gezielt trainieren oder ihre Leistungsentwicklung exakt dokumentieren möchten.

2. Sportuhren und Fitness-Tracker – für Freizeitsportler

Viele moderne Sportuhren berechnen deine VO₂max automatisch anhand von Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Trainingsdaten. Die Werte sind zwar Schätzungen, aber für Freizeitsportler meist ausreichend genau, um Fortschritte zu verfolgen.

Tipp: Je regelmäßiger und intensiver du trainierst, desto zuverlässiger wird die Berechnung.

3. Feldtests im Training

Auch ohne Technik kannst du dir einen groben Eindruck verschaffen. Klassische Tests wie der Cooper-Test (12 Minuten, so weit wie möglich laufen) oder intensive Intervalltests liefern Anhaltspunkte, aus denen sich dein VO₂max-Wert berechnen lässt.

Tipp: Für Kraftsportler bieten sich außerdem Belastungstests auf dem Rudergerät oder Air Bike an, da sie mehrere Muskelgruppen gleichzeitig fordern.

Häufige Fragen zur Effektivität von VO₂max für Kraftsportler Wie oft sollte ich meine VO₂max trainieren? Ein- bis zweimal pro Woche sind in der Regel völlig ausreichend, wenn die Belastung intensiv genug ist. Kurze, fordernde Intervalle von fünf bis zehn Minuten können bereits spürbare Effekte erzielen. Wichtig ist die Regelmäßigkeit – nicht die Dauer der Einheit. Muss ich dafür joggen gehen? Nein, Joggen ist keine Voraussetzung. Auch Rudergerät, Air Bike, Schlittenziehen oder Kettlebell-Intervalle erhöhen Puls und Sauerstoffumsatz effektiv. Gerade für Kraftsportler sind diese Varianten oft gelenkschonender und trainingsnäher. Ist VO₂max nur für ambitionierte Sportler relevant? Nein, die VO₂max ist ein grundlegender Marker für Herz-Kreislauf-Fitness und allgemeine Belastbarkeit. Sie beeinflusst Leistungsfähigkeit, Regeneration und langfristige Gesundheit – unabhängig davon, ob du leistungsorientiert trainierst oder einfach fit bleiben willst.