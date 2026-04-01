Warum langsame Wiederholungen deine Gelenke schonen

Dein diszipliniertes Krafttraining zahlt sich aus – du wirst stärker. Doch trotz der spürbaren Ergebnisse fangen Knie, Schultern oder Ellbogen an, dich zu nerven: Es zwickt, es drückt, mitunter hast du das Gefühl, “unsauber” zu heben, obwohl du es richtig kannst.

Vielleicht legst du dann noch mehr Gewicht auf. Das funktioniert anfangs auch. Doch du solltest wissen, dass sich deine Trainingseffekte nicht nur wegen der von dir gestemmten Lasten einstellen, sondern auch aufgrund deines Trainingstempos. Eine Studie bestätigt, dass langsame Wiederholungen (slow reps) unter Last effektiver sind.

Was ist dein Trainingstempo und warum solltest du es bewusst wählen Dein Tempo zu wählen, heißt: Du legst fest, wie lange du für die einzelnen Phasen einer Wiederholung brauchst. Wobei es insbesondere auf das kontrollierte Absenken der Last, also die sogenannte exentrische Phase ankommt. Praktisch wird ein Tempo oft so notiert: 4–0–1–0. Dabei stehen die Ziffern für:

4 Sekunden absenken (exzentrisch)

0 Sekunden Pause unten

1 Sekunde heben (konzentrisch, kontrolliert)

0 Sekunden Pause oben In diesem Rhythmus trainierst du in “time under tension” (TUT, auf Deutsch: “Zeit unter Spannung”): Deine Muskeln stehen dabei länger unter Spannung, ohne dass du für mehr Effekt mehr Gewicht brauchst. Und: Du nimmst dank dieses langsamen Ablaufs Schwung, Bounce und Ruckeln aus deiner Bewegung, die deine Gelenke und Sehnen ungünstig belasten.

Muskelaufbau: langsam vs. schnelles Trainingstempo Die oben verlinkte Studie belegte: Wenn du Wiederholungen bewusst langsamer ausführst, kann das im Muskel ähnliche “Aufbau-Signale” auslösen wie schnelleres Training – selbst wenn du dafür weniger Gewicht nutzt.

In der Untersuchung trainierten die teilnehmenden Männer unter anderem mit langsamer Kadenz (sehr kontrolliert, mit deutlich längerer Zeit pro Wiederholung). Gemessen wurde nicht der damit erzielte, vergrößerte Muskel, sondern ein biochemischer Vorgang, der mit Anpassung und Muskelaufbau zusammenhängt: die Muskelproteinsynthese nach dem Training.

Das Ergebnis: Tempo ist ein echter Trainingsreiz. Du kannst deine Muskeln effektiv fordern, ohne jede Einheit über maximale Last zu definieren.

Wichtig ist, dass du mit mehr TUT nicht nur langsamer, sondern zugleich auch technisch genauer trainierst. Über das Tempo erhöhst du Spannung und Kontrolle und mit den bewusst langsamen und sauberen Wiederholungen ermüdest du deine Muskeln effektiv. Das ist gut – doch ist es auch gut für deine Gelenke und Sehnen?

Warum langsame Wiederholungen deine Gelenke und Sehnen schonen Das Trainingstempo beeinflusst nicht nur, wie du deine Muskeln forderst und wie sich infolgedessen aufbauen, sondern auch, wie du deinen Körper belastet. Wenn du Wiederholungen hektisch ausführst, entstehen oft Belastungsspitzen, beispielsweise

am Umkehrpunkt unten,

beim Bounce aus dem Stretch,

beim Abfälschen mit Schwung. Genau dort passieren viele typische Technikfehler – und genau dort leiden Gelenke und Sehnen. Langsamer zu trainieren, heißt nicht, weniger hart zu trainieren. Es heißt häufig:

weniger Schwung,

weniger ruckartige Beschleunigung,

besserer Spannungserhalt in der Zielmuskulatur,

stabilere Gelenkpositionen. Wobei es hier durchaus um Feinheiten geht: Langsames Training kann zwar Belastungspitzen dämpfen, aber es erhöht zugleich auch die Belastungsdauer pro Satz. Deshalb solltest du das Trainingstempo wie einen Regler verwenden, den du smart verschiebst: Nicht jedes Mal musst du langsam trainieren, sondern gezielt dort, wo Bewegungskontrolle und Gewebetoleranz zählen.

Das beste Trainingstempo für dich: 4-0-1-0 Wenn du nur eine Änderung machst, dann diese: 3 bis 4 Sekunden exzentrisch trainieren. Also: Das Gewicht kontrolliert ablassen und nicht einfach fallen lassen.

Besonders praxistauglich ist das oben schon genannte langsame Tempo: 4-0-1-0. Setze es um, ohne zu sehr zu verkopfen.

Wähle ein Gewicht, bei dem du jede Wiederholung identisch ausführen kannst. Es gilt: Wenn Rep 1 sauber ist und Rep 8 zum wilden Rodeo wird, trainierst du nicht intensiv, sondern unsauber.

Nutze das Tempo 4-0-1-0 besonders bei Übungen, die zum Abkürzen von Bewegungsabläufen “einladen”, beispielsweise:

Romanian Dead Lift (RDL) und Row (keine Schwungparty)

Bench/DB-Press (kein Bounce auf der Brust)

Split Squats und Squat-Varianten (Stabilität statt Kollaps unten)

Pull-ups (kontrolliert ablassen statt fallen) Drei Dinge, die du dir merken kannst:

Runter ist effektives Training. Stopp ohne Einknicken – Stabilität unten halten. Hoch mit Spannung – nicht mit Schwung. Dein Mini-Selbsttest: Trainierst du zu explosiv?

Beantworte die drei Fragen. Zwei Mal “ja” bedeutet, dass Tempo 4-0-1-0 vermutlich genau dein Tool ist:

Verlierst du unten Spannung?

Bouncest du aus dem Umkehrpunkt?

Sieht Rep 1 anders aus als Rep 8? Wenn das auf dich zutrifft: Mach einen Tempo-4-0-1-0-Block für 2 bis 3 Wochen. Du wirst staunen, wie schnell sich Wiederholungen “gesetzt” anfühlen und wie oft kleine Gelenk-Reizungen ruhiger werden, weil du die Belastungsspitzen aus dem Satz nimmst.

Umsetzung ohne Zeitverlust: Zwei langsame Vorlagen, die du sofort nutzen kannst Langsames Tempo ist nur dann wirksam, wenn du es passgenau in dein Training einfügst. Zwei einfache Vorlagen:

Muskeln vergrößern (Hypertrophie) – aber gelenkfreundlich Geeignet: Für diejenigen, die Muskeln aufbauen und gleichzeitig schwelende Reizpunkte löschen wollen.

3 bis 4 Übungen á 3 Sätze

6 bis 10 Wiederholungen

Tempo: 4–0–1–0

Pausen: 90 bis 120 Sekunden

Intensität: so, dass du im Takt bleibst (kein völliges Zerlegen der Technik)

Übungen: RDL, Split Squat, Row, Press Ergebnis: Du trainierst hart und sauber.

Schwer trainieren – aber Belastung mildern Geeignet: Für diejenigen, die gerne schwer trainieren, aber Gelenke und Sehnen schonen wollen.

1 Top-Satz schwer (normales, kontrolliertes Tempo)

danach 2 Back-off-Sätze mit 3 bis 4 Sekunden exzentrisch bei 10 bis 20 Prozent weniger Gewicht Das ist der beste Kompromiss: Du trainierst unter schwerer Last, aber du nutzt langsames Tempo danach zur Qualitätssicherung.

Typische Fehler (und wie du sie in 10 Sekunden korrigierst) Du machst Tempo, aber deine Haltung leidet - Fix: Gewicht runter oder ROM verkürzen. Tempo ist nur wertvoll, wenn die Wiederholung stabil bleibt.

Du machst jede Phase in Zeitlupe - Fix: Mach vor allem die Exzentrik langsam. Hoch gehst du schneller, aber kontrolliert und kraftvoll.

Du machst langsames Tempo überall, immer, maximal - Fix: Langsames Tempo auf 1 bis 2 Hauptübungen pro Einheit begrenzen oder nur auf die Back-off-Sätze.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu langsamen Wiederholen im Krafttraining Mache ich mit slow reps weniger gains, weil ich weniger Gewicht nehme? Nicht automatisch. Wenn du nahe genug an die Ermüdung kommst und Progression drin hast, kann Muskelaufbau sehr gut funktionieren – Tempo ist ein eigener Reiz. Wie langsam ist sinnvoll? Für die Praxis reichen meistens 3 bis 4 Sekunden exzentrisch. Extrem langsame Wiederholungen sind nicht nötig und können das Training unnötig zäh machen. Schonen langsame Wiederholungen wirklich Gelenke und Sehnen? Kontrollierte, progressive Belastung ist ein Grundprinzip für Gewebetoleranz. Langsames Tempo kann helfen, sauber zu belasten und Ausweichbewegungen zu reduzieren. Wann sollte ich lieber schnell trainieren? Wenn du gezielt Power und Explosivität trainierst (Sprünge, olympische Lifts, sportartspezifische Arbeit) – vorausgesetzt, Technik und Gewebe sind dafür bereit.