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Doreen Brumme

Doreen machte ihre Liebe zu Buchstaben zum Beruf. Nach Volontariat und Studium (Politik, Journalistik, VWL, Staatsrecht, Arabische Soziologie) war sie sieben Jahre lang Redakteurin bei Computerbild.

Mit der Geburt ihres ersten Kindes folgte der Sprung in die Selbstständigkeit: Doreen leitete einen Hamburger Onlineverlag, der die ersten unabhängigen Verbraucherportale zu Männerbeauty und -gesundheit sowie Bio-Themen ins Netz stellte.

Heute schreibt Doreen als Medizinjournalistin für Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit Fokus auf Frauen- und Männergesundheit, Seltene Erkrankungen und Krebs. In einfühlsamen Interviews gibt sie Menschen eine Stimme, die sonst niemand hört. Als Co-Autorin hat sie unter anderem einen Amazon-Bestseller (Kunstherzchirurgie) und einen Spiegel-Bestseller (Multiple Sklerose) veröffentlicht. Ihr nächstes Buch zu PMS und PMDS erscheint im Mai 2026.

Auf ihrem privaten Bio- und Familienblog zeigt die Bio-Journalistin, wie nachhaltiges Leben in Hamburg mit einer kleinen Großfamilie mal gelingt – und mal nicht.

Als Ausgleich zu ihren Vollzeitjobs als Freie Journalistin und als #motherof4 trainiert Doreen seit acht Jahren dreimal wöchentlich Karate – den Schwarzgurt fest im Blick.

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