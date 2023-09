Muskelaufbau: Gewicht oder Wiederholungen erhöhen?

Laut Studie: Muskelaufbau bei beiden Trainingsarten gleich groß

In der Studie wurden 18 Freiwillige über einen Zeitraum von 8 Wochen untersucht. Sie wurden in zwei Gruppen unterteilt und trainierten nach zwei verschiedenen Plänen: die eine Gruppe mit viel Gewicht und wenigen Wiederholungen, die andere mit wenig Gewicht und vielen Wiederholungen. Die Muskelmasse der Teilnehmer:innen wurde jeweils vor und nach dem Training mittels Ultraschall gemessen. Es zeigte sich: Es gab keine Unterschiede bei den beiden Gruppen. Die Studie stützt also die Annahme, dass beide Trainingsformen in gleicher Weise zum Muskelaufbau führen.