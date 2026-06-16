Wie gut ist Cannabis wirklich für deine Gesundheit? Unser Experte macht den Check

Wenn ich über Longevity schreibe, geht es meist um Sport, Schlaf, Ernährung und Stress. Logisch, denn das sind die großen Hebel, um gesund zu altern. Cannabis wirkt da auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper. Doch genau deshalb lohnt sich ein zweiter Blick auf diese polarisierende Heilpflanze.

Die zentrale Frage lautet, ob uns medizinisches Cannabis auf dem Weg zu mehr gesunden Lebensjahren tatsächlich helfen kann. Fakt ist: Dauerstress gehört zu den stärksten Beschleunigern biologischer Alterung. Er verursacht Entzündungen, torpediert den Schlaf und wirkt sich negativ auf das Herz, den Stoffwechsel und die kognitive Leistungsfähigkeit aus. Mögliche Folgen: Übergewicht, Schlaganfall, Demenz und kardiovaskuläre Erkrankungen. Schafft das heiß diskutierte Grünzeug hier Abhilfe?

Wirkt Cannabis beruhigend und schlaffördernd? "In der Tat kann medizinisches Cannabis den Teufelskreis aus Stress, Schlafstörungen und daraus resultierenden körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen durchbrechen", sagt Dr. Julian Wichmann, Facharzt für Cannabis-Therapie in Frankfurt am Main.

Viele seiner Patientinnen und Patienten berichten, dass sie unter medizinischem Cannabis besser schlafen als mit frei verkäuflichen oder klassischen verschreibungspflichtigen Schlafmitteln – und das meist mit weniger Nebenwirkungen. Natürlich bedeutet das nicht, dass Cannabis die Zahl gesunder Lebensjahre direkt verlängert. Wohl aber scheint der gezielte Einsatz Stress und Schlaf optimieren zu können. Doch was ist mit den oftmals zitierten Risiken?

Nein zum Joint, ja zum Verdampfer Ganz wichtig: Hier geht es, vor allem im Longevity-Kontext, natürlich keineswegs um das Rauchen von Joints. In der medizinischen Anwendung kommen stattdessen spezielle Verdampfer zum Einsatz, bei denen die Wirkstoffe schonend erhitzt, aber nicht verbrannt werden (z. B. medizinischer Verdampfer Mighty+ von Storz & Bickel, um 400 Euro). Dadurch entstehen weniger Schadstoffe, gleichzeitig ist die Dosierung präziser steuerbar. Alternativ existieren auch Extrakte zur oralen Einnahme, die langsamer wirken, dafür aber länger anhalten. Dieser Unterschied ist essenziell, denn die medizinische Anwendung hat nichts mit Freizeitkonsum zu tun.

CBD und THC: Was heißt denn hier high? Natürlich sprechen wir auch hier über das wohl bekannteste Cannabinoid: das psychoaktive THC. Experte Wichmann stellt jedoch klar, dass THC mehr als nur high macht: "Es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und wirkt direkt im zentralen Schmerz- und Regulationszentrum des Hirns. Gerade bei chronischen Schmerzen oder neurologischen Problemen spielt das eine Rolle."

Andere Cannabinoide wie CBD wirken zudem beruhigend und entzündungshemmend. Hinzu kommt der sogenannte Entourage-Effekt. Hinter diesem Begriff steckt das sortenspezifische Zusammenspiel von Cannabinoiden und Terpenen wie Linalool, Terpinolen oder Limonen. Oder anders gesagt: Jede Sorte hat eine eigene Gesamtwirkung. Klingt kompliziert, oder? Folgende Grundeinteilung hilft bei der Sortierung: Indica-dominante Präparate eignen sich eher bei Schlafstörungen, während Sativa-dominante eher aktivierend wirken. Immer noch verwirrt? Kein Ding. Vor der Wahl eines medizinischen Cannabis-Präparats steht ohnehin immer die ärztliche Beratung (und Begleitung).

Illegal ist die Beschaffung von Cannabis für den Eigengebrauch schon seit Jahren nicht mehr, stattdessen seit einiger Zeit sogar digital möglich. Über Online-Plattformen wie Bloomwell erfolgt erst eine Anamnese, dann ein telemedizinisches Arztgespräch. Liegt eine medizinische Indikation vor, erhält man ein Rezept und das Cannabis über die Apotheke. Das Cannabis dort stammt aus kontrolliertem pharmazeutischem Anbau.

Check-Resultat: mehr Entspannung, guter Schlaf Ja, und wie wirkt es denn nun? Mein Urteil nach dem Praxistest: sehr entspannend. Nicht nur spüre ich die muskuläre Entspannung, sondern schlafe laut Tracker-Daten signifikant besser als sonst. So vielversprechend das Thema damit auch ist, Wirkung und Verträglichkeit sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und besonders bei höheren THC-Dosen können kognitive oder psychische Nebenwirkungen auftreten. Im Übrigen gilt das aber auch für etliche Supplements, die wir teilweise wie selbstverständlich schlucken. Einmal mehr haben wir hier also kein Anti-Aging-Elixier, sondern ein brauchbares Teilchen im komplexen Longevity-Puzzle.