Longevity: 10 Tipps für ein langes, gesundes Leben

Jung bleiben und lange leben – wer wünscht sich das nicht? Die gute Nachricht: Du kannst aktiv dazu beitragen, dein Altern zu verlangsamen. "Longevity" ist der wissenschaftliche Begriff für ein langes, gesundes Leben und basiert auf nachweisbaren Faktoren wie Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit.

Besonders für Männer ab 40, 50 oder 60 lohnt es sich, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Wie viel bewegst du dich wirklich? Was kommt bei dir regelmäßig auf den Teller? Wie gut schläfst du – und wie oft bist du wirklich entspannt?

Wir haben für dich 10 konkrete Longevity-Tipps, die sich direkt in deinen Alltag integrieren lassen – ohne radikale Lebensveränderung, aber mit großer Wirkung!

Was bedeutet "Longevity" eigentlich?"Longevity" (engl. für Langlebigkeit) beschreibt das Bestreben, ein hohes Lebensalter bei möglichst guter Gesundheit zu erreichen. Dabei geht es nicht nur um die reine Anzahl der Lebensjahre, sondern vor allem um die gesunden Jahre, in denen Körper und Geist voll leistungsfähig bleiben.

1. Körperliche Aktivität An der Aussage "Wer rastet, der rostet" ist tatsächlich etwas dran: Wer sich im Alltag kaum oder nur sehr wenig bewegt, macht sich das Leben selbst schwer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät jedem Erwachsenen, sich pro Woche etwa 2,5 bis 5 Stunden lang zu bewegen. Das ist eine ganze Menge. Allerdings zählt die WHO dazu nicht nur strikte Workouts, sondern auch Radfahren, Spazierengehen und andere Dinge, die sich gut in den Alltag integrieren lassen. Die Harvard T.H. Chan School of Public Health fand heraus, dass 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche das Sterberisiko um bis zu 31 Prozent senken können.

2. Ausreichender Schlaf Etwa 7 bis 8 Stunden guter Schlaf sollten es pro Nacht sein, um das Leben zu verlängern. Eine Studie der University of California zeigt, dass Menschen, die regelmäßig weniger als 6 Stunden schlafen, ein um 12 Prozent höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Achte daher auf eine gute Schlafhygiene – dazu gehören regelmäßige Schlafenszeiten, wenig Bildschirmzeit vor dem Zubettgehen und eine ruhige Schlafumgebung. Hier findest du noch mehr Einschlaf-Tipps.

3. Nährstoffreiche Ernährung Du bist, was du isst. Setze auf Gesundes wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und 2- bis 3-mal pro Woche auf Fisch. Er bringt wertvolle Omega-3-Fettsäuren mit. Insbesondere die Mittelmeerdiät wird mit einer höheren Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Reduziere stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker und rotes Fleisch – sie stehen im Verdacht, Entzündungen zu fördern und Alterungsprozesse zu beschleunigen.

4. Kalorienreduktion – aber mit Bedacht Weniger ist mehr und sorgt für ein langes Leben: Eine reduzierte Kalorienaufnahme kann sich positiv auf die Langlebigkeit auswirken. Studien zeigen, dass ein moderates Kaloriendefizit von 10 bis 20 Prozent altersbedingte Erkrankungen reduzieren kann. Doch Vorsicht: Crash-Diäten oder extreme Einschränkungen sind nicht empfehlenswert. Besser geeignet ist das Intervallfasten, das Zellreparaturprozesse durch Autophagie aktiviert und somit Anti-Aging-Effekte haben kann.

5. Verzicht auf Zigaretten Nikotin ist ein Gift. Und auch die anderen Stoffe, die im Tabak stecken, können das Leben massiv verkürzen. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs liegt bei Rauchern höher. Die American Cancer Society betont, dass Raucher im Durchschnitt 10 Jahre früher sterben als Nichtraucher. Die gute Nachricht: Wer mit dem Rauchen aufhört, kann sein Leben aktiv verlängern – selbst mit über 60 Jahren. Bereits nach einem Jahr ohne Zigaretten sinkt das Risiko für koronare Herzkrankheiten um 50 Prozent.

6. Verzicht auf Alkohol Früher galt moderater Alkoholkonsum als gesundheitsförderlich – doch neue Studien zeigen, dass bereits geringe Mengen Alkohol das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen erhöhen können. Die WHO empfiehlt deshalb, Alkoholkonsum möglichst zu minimieren. Stattdessen: Greife zu alkoholfreien Alternativen, die mittlerweile geschmacklich überzeugen können.

7. Stressvermeidung Wer entspannt durchs Leben geht, lebt länger. Studien zeigen, dass Menschen mit hohen Cortisolwerten ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und frühzeitiges Altern haben. Das ist leicht gesagt, aber gar nicht so einfach umzusetzen. Versuche dennoch, einen Ausgleich zu finden, wenn du sehr unter Stress stehst. Sport ist beispielsweise eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Damit schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe (siehe Tipp 1).

8. Gute Sozialkontakte Einige Menschen neigen zu Depressionen, wenn sie viel allein sind, und Einsamkeit kann sich negativ auf die Lebenserwartung auswirken. Ein gutes soziales Umfeld kann das verhindern, Menschen mit engen sozialen Bindungen haben nachweislich meistens eine signifikant bessere Gesundheit im Alter. Freunde, Familie, gute Kollegen: Sie alle können für eine gesunde Psyche sorgen.

9. Risikoarmes Verhalten Wer immer aufs Ganze geht, lebt mitunter gefährlich. Gegen etwas Adrenalin ist nichts einzuwenden, aber übertreibe es nicht. Unnötige Verletzungen können zudem das Leben nicht nur einschränken, sondern auch verkürzen. Studien zeigen, dass Unfälle zu den häufigsten vermeidbaren Todesursachen gehören. Gerade mit Ü50 und Ü60 lohnt es sich, auf gute Reflexe und Muskelkraft zu achten – Sturzprophylaxe durch Krafttraining ist hier eine sinnvolle Maßnahme.

10. Achtsamkeit Wer mit sich selbst achtsam umgeht, trägt ebenfalls zu einem längeren Leben bei. Auf das Gefühl zu hören, ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil: Es kann sogar dafür sorgen, länger zu leben und dabei gesund zu bleiben. Eine Studie der University of California zeigt, dass Menschen, die regelmäßig meditieren oder bewusste Dankbarkeitsübungen durchführen, niedrigere Entzündungswerte im Körper haben – ein entscheidender Faktor für gesundes Altern.

Häufige Fragen zu Longevity Was ist der Unterschied zwischen Longevity und Anti-Aging? Longevity fokussiert sich auf gesundes Altern, Anti-Aging meist auf äußere Verjüngung. Ist Cardio oder Krafttraining effektiver für gesundes Altern? Beides ist wichtig: Cardio für Herz-Kreislauf, Krafttraining für Muskeln und Balance. Ist geistige Aktivität Longevity-relevant? Ja, und wie – Lernen, Rätsel, sozialer Austausch fördern kognitive Reserven und Langlebigkeit.