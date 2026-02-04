Die 12 besten Valentinstagsgeschenke für Frauen

Am Valentinstag geht es darum, deiner Partnerin zu zeigen, wie sehr du sie schätzt. Laut einer Statista-Umfrage von 2023 geben 41 Prozent der Deutschen an, ihre Partnerin oder ihren Partner am Valentinstag mit einem Geschenk zu überraschen. Und das sollte natürlich gut überlegt sein. Ob romantisch, praktisch oder luxuriös – hier sind die besten Geschenkideen für 2026.

Worüber freut sich deine Partnerin wirklich? Bevor du ein Geschenk auswählst, denke an das Wichtigste: Es geht um eure Beziehung und die kleinen Dinge, die eure Liebe ausmachen. Eine Geste, die zeigt, dass du dir Gedanken gemacht hast, ist oft mehr wert als ein teures Geschenk.

Personalisierte Geschenke zeigen, dass du dir Zeit genommen hast.

Erlebnisse und Erinnerungen bleiben oft länger im Gedächtnis als materielle Dinge.

Selfcare und Wellness sind beliebter denn je – eine kleine Auszeit vom Alltag kommt immer gut an. 15 Geschenkideen zum Kaufen Falls dir nicht viel Zeit bleibt, selbst ein Valentinstagsgeschenk zu machen, oder du lieber auf Nummer sicher gehen möchtest, haben wir unsere Top Ten der Valentinstag-Geschenke zum Online-Shoppen zusammengestellt.

Für ruhige Lesemomente und klangvolle Zweisamkeit

Hersteller Smart entspannen: Mit Kindle & Echo wird der Valentinstag zur Wohlfühloase

Mehr lesen, mehr entspannen, mehr gemeinsame Zeit – gute Vorsätze für das neue Jahr lassen sich mit den richtigen Tools ganz einfach umsetzen. Der Amazon Kindle Paperwhite und der neue Kindle Colorsoft holen das Bücherregal direkt in die Handtasche – leicht, handlich und mit nur 219 Gramm (Kindle Colorsoft). Ein Segen für die Schultern und auch für die Hände beziehungsweise Finger, wenn man gerne im Bett liest. Ob Roman, Comic oder Magazin: Besonders der Kindle Colorsoft überzeugt mit einer tollen Farbdarstellung und wasserfestem Design – ideal für entspannte Lesestunden in der Badewanne, im Urlaub am Pool oder auf dem Sofa.

Wer den Valentinstag lieber klangvoll gestaltet, setzt auf smarte Technik: Mit dem Echo Dot Max oder dem kraftvollen Echo Studio lässt sich die perfekte Atmosphäre für ein romantisches Dinner oder einen gemütlichen Abend schaffen – auf Wunsch mit der Lieblingsplaylist oder einem Hörbuch. Und für den Serienabend zu zweit sorgt der Fire TV 4K Select, der Lieblingsfilme mit einem Klick auf den Bildschirm bringt.

Fazit: Ob in ein Buch versinken oder sich in die Lieblingsmusik fallen lassen – diese smarten Geräte schaffen Ruhe, Nähe und Stimmung. Alles, was man für einen perfekten Valentinstag benötigt.

Frühstück mit Herz: Das Valentine’s Geschenkset von mymuesli

Hersteller Für süße Frühstücksmomente mit Herz.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – und mit dem Valentine’s Geschenkset von mymuesli gleich doppelt. In der hochwertig designten Geschenkbox steckt knuspriger Schoko-Frucht-Mix mit gefriergetrockneten Erdbeeren, edler Zartbitterschokolade und soften Haferflocken – natürlich alles in feinster Bio-Qualität.

Dazu gibt’s einen stylishen Magenta To-go-Becher, der nicht nur praktisch ist, sondern auch farblich perfekt zum Valentinstag passt. Ob Frühstück im Bett oder unterwegs: Dieses Set zaubert morgens garantiert ein Lächeln ins Gesicht.

Limited Edition – also am besten schnell sein, bevor die Herzen vergriffen sind!

Für Bewegung und Gemütlichkeit: Activewear, die sich nach Alltag anfühlt

Hersteller Stylisch in Bewegung – die perfekte Kombi aus Komfort und Funktion.

Diese beiden Teile von On beweisen, dass sportlich auch stilvoll und gemütlich sein kann. Der Club Hoodie in zartem Rosé ist lässig, weich wie ein Samtkissen und wird im Handumdrehen zum neuen Lieblingsstück – ob nach dem Workout, beim Spaziergang oder einfach auf dem Sofa. Seine minimalistische Optik trifft auf maximalen Komfort – dank hochwertiger Materialien und durchdachtem Schnitt.

Dazu passt perfekt die Studio Jacket – ebenfalls in Rosé. Sie ist anschmiegsam, leicht und macht jede Bewegung mit. Der weich gebürstete Stoff liegt angenehm auf der Haut, während der taillierte Schnitt für eine elegante Silhouette sorgt. In die versteckten Reißverschlusstaschen passt alles, was man unterwegs braucht – von der Karte bis zum Schlüssel.

Kaffeegenuss im Kleinformat – aber ganz groß im Geschmack

Hersteller Barista-Genuss für kleine Küchen.

Wir haben die Dedica Duo von De’Longhi getestet – und sie ist ideal für alle, die wenig Platz, aber hohe Ansprüche an ihren Kaffee haben.

Mit ihrem schlanken Design passt sie selbst in kleine Küchen und sieht dabei auch noch richtig gut aus. Besonders praktisch: die zwei unabhängigen Heizsysteme, mit denen Espresso und Milchschaum gleichzeitig zubereitet werden können – perfekt für Cappuccino-Fans oder den morgendlichen Koffein-Doppelpack.

Der klassische Siebträger sorgt für echtes Barista-Feeling, das matte Weiß für einen eleganten Look. Eine Maschine, die zeigt: Für richtig guten Kaffee braucht man keinen Platz, sondern nur den richtigen Partner auf der Arbeitsplatte.

Rosenwasser zur Gesichtspflege

BIO Rosenwasser

Hier bestellen: BIO Rosenwasser von Junglück

Hiermit kannst du eigentlich nichts falsch machen, denn Rosenwasser bedeutet Wellness pur. Es spendet besonders viel Feuchtigkeit und eignet sich zur Gesichtspflege, Hautpflege, Haar- und Kopfhautpflege. Durch den frischen Rosenduft verwöhnt es nicht nur deine Haut, sondern auch dein Wohlgefühl.

Für starke Workouts und ein sicheres Gefühl – das Wunder Train Set von Lululemon

Hersteller Leistungsstark & lässig – das perfekte Set für Training und Alltag.

Wenn Funktion auf Ästhetik trifft, entsteht dieses Power-Duo von Lululemon: Der Wunder Train Mesh-Back Bra mit mittlerem Halt bietet optimalen Support für dein Training. Das Racerback-Design mit Mesh-Rückenteil sorgt nicht nur für ein stylishes Statement, sondern auch für perfekte Belüftung, selbst bei schweißtreibenden Sessions.

Dazu passen die Wunder Train Leggings mit hohem Bund: Sie sitzen wie eine zweite Haut, geben Halt, ohne einzuengen, und bleiben auch bei Bewegung absolut formstabil. Der extra hohe Bund sorgt für ein sicheres Gefühl – selbst bei Kniebeugen. Das Material ist schnelltrocknend, atmungsaktiv und macht einfach alles mit – und zwar mit Stil.

"Was ich an dir liebe" Buch

PR / Hersteller "Was ich an dir liebe"-Buch

Perfekt für alle, die ihre Gefühle auf Papier bringen möchten. Mit dem Buch "Was ich an dir liebe" hangelst du dich an verschiedenen kreativen Fragen entlang. Alle verfolgen dabei das Ziel, dir zu helfen, deine Liebe zu ihr in Worte zu fassen. Fülle die Seiten mit persönlichen Erinnerungen und Botschaften.

Für Alltag, Gym und Wochenendtrip – die Hellvi Pro Large von Kapten und Son

Hersteller Mehr als nur eine Tasche: Ein echtes Organisationstalent.

Hier bestellen: Hellvi Pro Large

Wir haben sie getestet – und wollen sie nicht mehr hergeben: Die Hellvi Pro Large ist mehr als nur eine Tasche – sie ist ein täglicher Gamechanger.

Was uns sofort begeistert hat? Die vielen cleveren Fächer! Egal ob fürs Fitnessstudio, den Alltag oder Wochenendtrips – hier hat einfach alles seinen Platz. Und zwar ordentlich: Trinkflasche, Sportsachen, Laptop, Kosmetik, Schlüssel, Taschentücher – alles sortiert, nichts fliegt herum. Besonders praktisch: das separate Nassfach und der integrierte Schlüsselanhänger. Die kleinen Details zeigen, wie durchdacht dieses Teil ist: Ein Magnet hält die Trageriemen zusammen, damit sie nicht dauernd verrutschen – so simpel, so genial.

Kurz gesagt: Diese Tasche ist nicht nur schön, sondern smart. Und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Wellness-Auszeit

Was gibt es Schöneres, als nach einem langen Tag in eine duftende Wanne einzutauchen? Diese Badezusätze sind perfekt für entspannte Momente voller Selfcare – ob romantisch zu zweit oder als liebevolle Me-Time.

Douglas Collection Badebombe : Mit dem süßen Duft vom Orient ein sprudelndes Highlight für jedes Bad.

: Mit dem süßen Duft vom Orient ein sprudelndes Highlight für jedes Bad. Kneipp Badekristalle "Hab dich lieb" : Mit fruchtigem Himbeerduft und Herzchen-Design sagt dieses kleine Tütchen mehr als 1000 Worte.

: Mit fruchtigem Himbeerduft und Herzchen-Design sagt dieses kleine Tütchen mehr als 1000 Worte. Kneipp Badekristalle "Tiefenentspannung" : Für tiefe Ruhe dank ätherischem Patchouli und Sandelholz – ideal, wenn der Alltag mal laut war.

: Für tiefe Ruhe dank ätherischem Patchouli und Sandelholz – ideal, wenn der Alltag mal laut war. Molton Brown Badezusatz "Coastal Cypress und Sea Fennel": Edler Luxus aus London – mit maritimen Noten, die Körper und Geist erfrischen. Tipp: Kombiniere mehrere der Produkte als liebevolles Bade-Set – hübsch verpackt ergibt das ein duftendes Geschenk mit Tiefenwirkung.

Polaroidkamera

Hersteller Instax Mini 11 Camera

Fotos halten unsere besonderen Momente im Leben für immer fest. Warum solltet ihr als Paar davon auch nicht profitieren? Praktisch sind dafür Polaroid-Kameras. Immerhin sind die Bilder schon in wenigen Sekunden entwickelt – egal, ob beim nächsten Spaziergang oder Candlelight-Dinner.

Gimber Ingwerkonzentrat

Gimber Ingwerkonzentrat

Hier bestellen: Gimber Ingwerkonzentrat

Wer sportlich ist und sich gesund ernährt, für den sind Pralinen vielleicht nicht gerade die beste Wahl. Wie wäre es mit Gimber, einem hippen und gesunden Getränk auf Ingwer-Basis? Ingwer, Bio-Zitronen, Kräuter und Gewürze, mehr kommt hier nicht in die Flasche. Es kann als aufregender Getränkezusatz oder zum Verfeinern von Speisen verwendet werden.

Blumen (nicht nur) für Fernbeziehungen

Bloom & Wild Blumen sind ein klassisches Geschenk zum Valentinstag – auch bei Fernbeziehungen.

Hier bestellen: Blumenstrauß von Bloom and Wild

Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, den Valentinstag gemeinsam zu verbringen, kannst du ihr/ihm mit Bloom und Wild ganz einfach einen fantastischen Strauß Blumen schicken. Die Blumen kommen gekühlt im 'Winterschlaf' an und entfalten nach ein paar Tage ihren Blütentraum. Die Sträuße lassen sich ganz bequem am Wunschtermin liefern und können auch spontan für den nächsten Tag bestellt werden. Mit der Gratis-Grußkarte kannst du dann noch deine Zuneigung in Worte fassen. Neben klassischen Blumensträußen gibt es übrigens auch Pralinen oder Rosen-Pflanzen.

Personalisierter Schmuck

PR / Hersteller Personalisiertes Armband auf Etsy.

Hier bestellen: Personalisiertes Armband

Das personalisierte Armband mit Perlen ist ein elegantes und bedeutungsvolles Geschenk zum Valentinstag, das mit einer kleinen Gravur im Herz-Anhänger versehen werden kann. Die hochwertigen Perlen verleihen dem Armband eine zeitlose Schönheit, während die persönliche Note es zu einem einzigartigen Liebesbeweis macht. Ob Initialen, ein Datum oder eine besondere Botschaft – dieses Schmuckstück erinnert täglich an eure gemeinsame Verbindung.

Bücher, die fesseln und berühren Ob Spannung, Wissen oder Fantasie – diese Bücher sind kleine Fluchten aus dem Alltag. In "Die spinnen, die Neuronen" erklärt Dr. Frank Wassmuth unterhaltsam, wie unser Gehirn tickt. Freida McFadden sorgt mit "Wenn sie wüsste" für Nervenkitzel, während Jo Nesbøs "Minnesota" Thriller-Fans in düstere Abgründe zieht.

Mit "In the Shadows We Wait" gibt’s atmosphärische Spannung zum Eintauchen, und "Fourth Wing – Flammengeküsst" entführt in eine Welt voller Drachen, Intrigen und großer Gefühle.

Tchibo Must-Haves – kleine Geschenke, große Wirkung Ob stylish, genussvoll oder praktisch: Diese Tchibo-Highlights sind perfekt für alle, die mit kleinen Dingen große Freude machen wollen. Die dekorative Pflanze mit Lichterkette bringt warmes Licht ins Zuhause, während Schmuck in Goldgrün-Tönen edle Akzente setzt.

Für Genießer gibt’s zwei besondere Kaffeesorten – perfekt für gemütliche Stunden – und mit dem Retro-Popcornmaker wird der Filmabend zu Hause zum Highlight.

7 Geschenke zum Selbermachen Nicht immer muss ein Valentinstagsgeschenk ein teurer Spaß sein. Das Wichtigste ist, dass dein Geschenk von Herzen kommt. Damit du nicht lange grübeln musst, haben wir ein paar Geschenkideen für dich zusammengestellt. Damit zauberst du deiner/deinem Liebsten definitiv ein Lächeln ins Gesicht.

Organisiere ein romantisches Candlelight-Dinner: Mit einem selbst zubereiteten Valentinstags-Menü, mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert, triffst du auf jeden Fall ins Schwarze. Falls du nicht der größte Koch bist, entscheide dich lieber für die sichere Variante und bestelle Essen. Nimm dann aber zum Valentinstag am besten die Deluxe-Variante für Pärchen mit einer Weinflasche und einem Dessert. Gönne ihm oder ihr einen Wellness-Tag: Dieses Jahr fällt der Valentinstag auf einen Freitag. Heißt konkret: Bereite ein entspannendes Schaumbad vor und überrasche am Abend noch mit einer wohltuenden Ganzkörpermassage. Besonders angenehm ist die Massage mit einem gut riechenden Körperöl, im Kerzenschein, mit sanfter Entspannungsmusik. Dein:e Freund:in wird die Aufmerksamkeit zu schätzen wissen. Übrigens, nicht nur am Valentinstag eine romantische Überraschung. Romantischer Filmabend zu zweit: Kuschelt euch ein und gönnt euch einen Filmabend zu Hause. Großer Vorteil dabei: Ihr seid wirklich ganz allein. Vielleicht freut sie sich ja, wenn du sie mit einem alten Klassiker wie Pretty Woman überraschst. Alternativ gibt es natürlich auch P.S. Ich liebe dich. Und wer es lieber etwas heißer mag, der trifft mit Fifty Shades of Grey eine gute Wahl. Schwelgt in Erinnerungen: Was schweißt mehr zusammen, als gemeinsame Erlebnisse wieder aufleben zu lassen? Entwickle Fotos von eurem ersten Date, dem ersten gemeinsamen Urlaub oder von Momenten, an die ihr euch beide gerne zurückerinnert. Du kannst die schönsten Fotos rahmen lassen oder ein Album gestalten. Alternativ könnt ihr das am Valentinstag auch zusammen machen. Allerdings solltest du dann bereits Fotos ausgedruckt und ein Album, Fotoecken und Stifte gekauft haben. Sonst entsteht schnell der Eindruck, dass du spontan nach einer Valentinstags-Überraschung gesucht hast. Ewig verbunden mit einem gravierten Schloss: ebenfalls ein Valentinstagsgeschenk mit Tradition. Viele Paare gravieren ihre Initialen auf ein Schloss, welches an einer Brücke befestigt wird. Danach werfen sie gemeinsam den dazu passenden Schlüssel ins Wasser. Somit kann das Schloss nie wieder geöffnet werden – und die Liebe hält dem Brauch nach für immer. Zusätzlicher Bonuspunkt: Ihr könnt das Anbringen des Schlosses mit einem kleinen Tagesausflug verbinden. Zeige deine Liebe durch deine Kreativität: Egal, ob du Gitarre spielen, fotografieren, zeichnen, stricken oder dichten kannst – nutze deine Begabung, um deine Leidenschaft für deine:n Partner:in auszudrücken. Über ein selbst geschriebenes Lied oder Gedicht, ein Porträt oder einen selbst gestrickten Pullover freut sie/er sich definitiv. Dadurch zeigst du nämlich, dass du dir Zeit genommen und Gedanken gemacht hast. Schreibe einen Liebesbrief: Romantischer geht es nicht. Verfasse einen persönlichen Brief, in dem du deine Gefühle mitteilst. Das Beste: Die/der Liebste kann deinen Liebesbrief aufbewahren und immer wieder lesen. Gerade in Zeiten der digitalen Kommunikation kommt der handgeschriebene Brief besonders gut an. Wie schreibst du den perfekten Liebesbrief? Du willst einen Liebesbrief schreiben, weißt aber nicht, wie? Mit diesen Tipps bekommst du deine Gefühle aufs Papier.

Schreibe authentisch und ehrlich: Versuche, in dich zu gehen und deine Gefühle glaubhaft in Worte zu fassen. Überlege genau, was du mitteilen möchtest. Besonders gut kommt es an, wenn du zeigst, wie sehr du deine:n Freund:in als Person wertschätzt. Ist sie/er immer gut gelaunt, kannst du zum Beispiel schreiben, wie sehr du ihr/sein Lachen liebst und es dir den Tag versüßt. Solltest du trotzdem Probleme beim Schreiben haben, stehe ganz offen dazu. Sei ehrlich, dass es dir schwerfällt, deine Liebe in Worte zu fassen, du es aber dennoch versuchen möchtest. Allein die Geste zählt, und du wirst sehen, dass der Anfang vielleicht schwer ist, dir aber bald etwas einfallen wird.

Versuche, in dich zu gehen und deine Gefühle glaubhaft in Worte zu fassen. Überlege genau, was du mitteilen möchtest. Besonders gut kommt es an, wenn du zeigst, wie sehr du deine:n Freund:in als Person wertschätzt. Ist sie/er immer gut gelaunt, kannst du zum Beispiel schreiben, wie sehr du ihr/sein Lachen liebst und es dir den Tag versüßt. Solltest du trotzdem Probleme beim Schreiben haben, stehe ganz offen dazu. Sei ehrlich, dass es dir schwerfällt, deine Liebe in Worte zu fassen, du es aber dennoch versuchen möchtest. Allein die Geste zählt, und du wirst sehen, dass der Anfang vielleicht schwer ist, dir aber bald etwas einfallen wird. Schreibe per Hand: Komm bloß nicht auf die Idee, den Liebesbrief am Computer abzutippen. Einen Liebesbrief per Hand zu schreiben, macht ihn ja gerade zu etwas Besonderem und zeigt, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Tipp: Den Brief am Laptop vorzuschreiben, ist aber keine schlechte Idee. Dann bekommst du ihn anschließend ordentlich aufs Papier.

Komm bloß nicht auf die Idee, den Liebesbrief am Computer abzutippen. Einen Liebesbrief per Hand zu schreiben, macht ihn ja gerade zu etwas Besonderem und zeigt, dass du dir viel Mühe gegeben hast. Tipp: Den Brief am Laptop vorzuschreiben, ist aber keine schlechte Idee. Dann bekommst du ihn anschließend ordentlich aufs Papier. Rede nicht um den heißen Brei herum: Klar, zu kurz sollte dein Liebesbrief auch nicht werden. Aber meide zu lange Sätze, die nicht auf den Punkt kommen. Deine Liebesbotschaft sollte klar und verständlich sein.