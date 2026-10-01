bugatti Herbst/Winter 2026.

Was erfolgreiche Fußballspieler auszeichnet, zeigt sich nicht nur während der 90 Minuten auf dem Platz. Es sind Haltung, Selbstvertrauen und das Gefühl für den richtigen Moment. Als offizieller Fashion-Partner vom SK Rapid Wien präsentiert bugatti jetzt gemeinsam mit den Spielern des österreichischen Traditionsvereins ausgewählte Looks aus seiner aktuellen Winterkollektion. Für die neue Kampagne des Fashion Labels tauschten die Sportler Trikot und Fußballschuhe gegen vielseitige Winterlooks, die sportliche Lässigkeit mit einem gepflegten, urbanen Stil verbinden.

Looks, die gut aussehen und sich gut anfühlen Modern, souverän und perfekt für die kalte Jahreszeit: Die Kollektion ist gemacht für Männer, die viel vorhaben und auch unterwegs nicht auf Stil verzichten möchten. Die Spieler des SK Rapid Wien verkörpern dabei die Werte, die auch bugatti prägen – Leidenschaft, Gemeinschaft und den Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Im Mittelpunkt der Kollektion stehen Jacken, Mäntel, Strick und unkomplizierte Kombinationen, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen. Hochwertige Materialien, angenehmer Komfort und durchdachte Details sorgen dafür, dass die Looks nicht nur gut aussehen, sondern sich ebenso gut anfühlen.

Italien als Inspiration Inspiriert ist die Kollektion von „Milano alle sei“ – dem Moment, in dem Mailand in goldenes Abendlicht taucht und die Stadt sich von Business zu Dolce Vita, von Ambition zu einem leichten, fast schwebenden Genussmoment wandelt. „Die Farbwelt Herbst/Winter 2026/2027 fängt die Stimmung Mailands zur Abendstunde ein – kultiviert, warm und durchzogen von urbaner Eleganz. Zwischen klaren Neutrals, erdigen Nuancen und feinen Akzenten entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Modernität, Stilbewusstsein und Understatement“, erklärt Kai Behrmann, Head of Product Menswear bei Bugatti. Die Designs sind unkompliziert, die Farben und Silhouetten strahlen Leichtigkeit aus, jedes Stück erzählt eine Geschichte.

PR Modern, sportlich, lässig: Zusammen mit den Spielern des SK Rapid Wien präsentiert bugatti seine Kollektion für Herbst/Winter 2026.



Funktionalität mit Stil Die Mäntel etwa setzen auf hochwertige Wollqualitäten, dezente Kaschmiranteile und präzise Schnitte. Die Jacken verbinden urbane Ästhetik mit funktionaler Raffinesse – etwa durch Performance-Oberstoffe, Hybridkonstruktionen und die technisch orientierte Blue Capsule. „Funktion und Stil gehen Hand in Hand, mit Fokus auf softe Materialien, präzise Schnitte und wunderschönen Farbnuancen“, sagt Katharina Karger, Product Management Menswear bei bugatti.

Die Sakkos greifen winterliche Jerseys, Strukturen und Flanelle auf und kombinieren sie mit Stretch-Komfort und moderner Verarbeitung. Hier treffen hochwertige Materialien und cleane Designs auf moderne Performance. Die Anzuglinie präsentiert italienische Wollmischungen, moderne Karo-Varianten und leichte Jerseyqualitäten, die Businesslooks eine zeitgemäße Note verleihen.

Souverän auftreten, ohne angestrengt zu wirken Bei den Hemden spielen Flanelle, Feincord und feine Prints eine zentrale Rolle, ergänzt durch eine neue Overshirt-Kapsel aus Cord, Canvas und Nylon. Die Strickkollektion reicht von Cotton-Cashmere über Lambswool bis hin zu luxuriösen Alpaka- und Merino-Seide-Mixen in der Gold-Linie.

PR Die Stücke der Kollektion lassen sich flexibel in den Alltag integrieren.

Bei den Hosen dominieren je nach Linie elegante Naturtöne und strukturierte Stoffe, technische Eigenschaften und klare Silhouetten oder hochwertigen Woll-Seiden- und Cashmere-Touches. Im Bereich Sweat/Wirk prägen weiche, strukturierte Materialien und moderne Loungewear den Look. „Geraute Sweats bleiben im Winter gesetzt. Soft Structures und Jacquards aus Herringbone und Houndstooth stehen dabei ganz oben auf der Agenda“, sagt Kai Behrmann.

Kurzum: Bei dieser Kollektion findet jeder Mann etwas, das seinen Charakter und Stil unterstreicht. Ob auf dem Weg zum Stadion, beim Treffen mit Freunden oder im urbanen Alltag: Die bugatti Winterkollektion steht für ein souveränes Auftreten, ohne angestrengt zu wirken.