Diese Shorts sind die perfekte Wahl, wenn es im Sommer richtig heiß wird. Die Cargos von H&M sind aus einem Nylon-Gemisch und sitzen so locker und bequem wie deine Badeshorts . Nicht nur deshalb ist die Hose der perfekte Urlaubsbegleiter: Sie hat den großen Vorteil, dass sie besonders schnell trocknet, falls du stark schwitzt oder mal in einen Regenschauer kommst und ist ein platzsparendes Leichtgewicht im Koffer.

Aber klar! Wichtig dabei sind der richtige Fit und das richtige Material. Du solltest auf ein schmal geschnittenes Bein achten und darauf, dass die Shorts aus Baumwoll-Canvas oder Popeline sind. Das nimmt der Hose den sportlichen Look und du kannst sie in Kombination mit einem schicken Sommerhemd zum Dinner in deinem liebsten Beach-Restaurant tragen. Ein weiterer Tipp: Ton-in-Ton-Looks sind nicht nur angesagt, es verpasst deinem Outfit auch ein Style-Upgrade und sieht besonders schick aus.

Dass Cargo-Hosen und -Shorts vor allem bei Trekking- und Hiking-Fans beliebt sind, ist kein Geheimnis, schließlich sind sie mit ihren Extra-Taschen auf einer Wanderung superpraktisch. Outdoor-Marken wie The North Face, Patagonia oder Jack Wolfskin haben in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen und werden inzwischen mit coolen Streetwear-Teilen kombiniert. Mitverantwortlich für diesen Trend ist auch Nike, die sich in ihrem Hiking-Archiv umgeschaut und diese Cargo-Shorts der frühen 2000er neu aufgelegt haben. Der Oversized-Fit, der Schnallenverschluss und die großen Blasebalg-Taschen machen die Shorts zum coolsten Streetwear-Piece des Sommers.