Lammfelljacken Das sind die 5 coolsten Lammfelljacken für Männer

Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass es bei Lammfelljacken große Preisunterschiede gibt. Der Grund: Wenn es sich um echtes Lammfell (oder auch Shearling genannt) handelt, geht der Preis merklich nach oben. Die Alternative wird meist als Teddyfell bezeichnet und ist ein synthetischer Webpelz. Dieser ist vielleicht nicht ganz so weich, hält aber auch schön warm. Welcher Style eher deinem Geschmack und deinem Budget entspricht, solltest du entscheiden. Wir haben dir unsere 5 Favoriten der Saison zusammengestellt.

Der Klassiker

Boss / PR Shearling-Jacke von BOSS, um 800 €

Der absolute Klassiker ist eine Blouson-Jacke, inspiriert von der Fliegerjacke M422A, die Ende der 30er-Jahre populär war. Typisch für die Jacke ist der etwas kastige Bomberjacken-Schnitt, mit einem breiten Bündchen in Hüfthöhe und großen, aufgesetzten Taschen. Die Dornschließe am Kragen ist auch ein Detail, das noch aus der Zeit stammt, als die Jacke in Cockpits getragen wurde. Man sieht dieses Modell meist in Dunkelbraun oder Schwarz, was ihr ein etwas Opa-haftes Aussehen verpasst. Deshalb: Wähle einen Beige-/ Sand-Ton. Die Jacke wirkt freundlicher und moderner. Den Blouson von BOSS gibt es bald im Online-Shop.

Der Denim-Sherpa-Remix

Levi's / PR Sherpa Panel Trucker von Levi's, um 150 €

Sherpa Jackets sind seit einiger Zeit wieder sehr angesagt und deshalb zeigen wir dir die Remix-Version. Die klassische Sherpa Jacke ist ein Denim-Trucker-Jacket, das etwas kastiger geschnitten und mit Teddyfell gefüttert ist. Um dem Klassiker einen neuen Look zu verpassen, hat Levi's die Jacke auf links gedreht und das Innenfutter außen auf die Jacke gepackt. Dadurch sieht es so aus, als würde man eine flauschige Weste über der Jeansjacke tragen. Total cool und modern. Das Sherpa Panel Trucker Jacket gibt es ab sofort im Online-Shop.

Der Mutige

Scotch & Soda / PR Lammleder-Jacke von Scotch & Soda, um 990 €

Diese sonnenblumengelbe Lammfelljacke ist eines unserer absoluten Saison-Highlights! Der leichte Oversized-Fit und die knallige Farbe machen es zu dem Statement-Piece – eher etwas für modisch Fortgeschrittene. Gelb- und Orange-Töne sind diese Saison extrem angesagt und lassen sich am besten mit Braun oder Beige kombinieren. Toll sehen dazu auch karierte, weitgeschnittene Hosen aus und geben deinem Outfit einen angesagten 70s-Nerd-Look. Falls dir das etwas zu viel ist, dann schnapp dir eine hellblaue Jeans mit dezenter Waschung und lass die Jacke der Star deines Outfits sein. Die Statement-Jacke gibt es ab sofort im Online-Shop.

Der Pilot

Zara / PR Fliegerjacke von Zara, um 100 €

Diese gefütterte Lederjacke ist die coolste Alternative zur Daunenjacke. Fans von Vintage- und Retro-Klamotten feiern Pilotenjacken schon seit langem und diese Saison erlebt das Teil einen coolen Stilbruch. Du kannst sie ganz einfach zu Sneakern und Chinos tragen oder auch zu Sweat-Pants und T-Shirt, wenn du aus dem Gym kommst. Durch den neuen Kontext bekommt die alte Jacke einen völlig neuen Coolness-Stempel verpasst. Was uns an diesem Modell besonders gefällt, ist der doppelte, hohe Kragen: ein cooles Detail und es hält auch noch richtig warm. Die Piloten-Teddyfell-Jacke gibt es ab sofort im Online-Shop.

Für Outdoor-Nerds

Sandro / PR Trucker-Jacket von Sandro, um 370 €

Das schon erwähnte Sherpa-Jacket ist ein Klassiker und Sandro verpasst ihrer Version diese Saison ein modisches Upgrade. Statt den sonst üblichen Denim zu verwenden, schicken sie sandfarbenen Kord ins Rennen. Der Stoff mit dem Nerd-Image erlebt gerade ein unerwartetes Hoch. Der sandige Erdton hat einen gewissen Retro-Vibe, mit dem du coole Looks stylen kannst. Schnapp dir ein paar Stone-washed-Jeans, ein paar derbe Boots und ein Karo-Hemd und fertig ist der Outdoor-Look. Genauso kannst du die Jacke Ton-in-Ton stylen und zu einem schlichten, schicken Casual-Look machen. Die Jacke mit Teddyfell gibt es jetzt im Online-Shop.

Es muss nicht immer die Daunenjacke sein. Wer modisch andere Wege in diesem Herbst/Winter gehen will, für den ist eine Lammfell- oder Teddyjacke die beste Alternative. Der tolle Vorteil an dem Trend ist, dass er so vielseitig daher kommt: von der Pilotenjacke bis zur Jeansjacke ist alles dabei.