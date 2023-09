Wenn es neben den bunten Blättern etwas Schönes am Herbst gibt, dann die Tatsache, dass du wieder etwas mehr anziehen kannst als nur Shorts und T-Shirts. Ein schöner Pullover hier, eine coole Jacke da, ein Paar stabile Boots statt Badelatschen: Das hat schon was.

Wenn du nicht weißt, was du anziehen sollst oder einfach mal wieder ein paar neue Teile und Looks im Schrank haben willst, bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, was Mann in diesem Herbst trägt.

Stilvoll bei Wind und Wetter

Mit einer Lederjacke machst du nie etwas falsch und gerade mit einer Fliegerjacke aus Leder beweist du neben Style auch ein gutes Mode-Händchen. Fliegerjacken kommen aus der Heritage- und Vintage-Mode und haben sich inzwischen den Titel 'Must-have-Piece' verdient. Um möglichst lange viel Fashion-Spaß an der Jacke zu haben, sollte sie keine auffälligen Verzierungen oder Aufnäher haben. So kannst du sie easy für sportliche, aber auch schicke Looks einsetzen. Die Fliegerjacke von Strellson mit Teddyfell-Futter wird diese Saison unser absoluter Kaltwetter-Favorit.

Nicht fehlen darf hier die Übergangsjacke — ein typisch deutsches Wort, das funktional und unsexy ist, aber die Sache auf den Punkt bringt. Der leicht gefütterte Windbreaker von Mango ist ein Teil in deinem Kleiderschrank, zu dem du im Frühjahr oder Herbst immer greifen kannst, wenn das Wetter sehr unbeständig ist und du trotzdem stilvoll aussehen möchtest.

Diese Hosen gehen immer

Du wirst mit Sicherheit schon die ein oder andere Jeans im Kleiderschrank haben. Worauf es bei der beliebtester Hose der Welt aber ankommt, ist nicht die Quantität, sondern Qualität und vor allem die Passform. Derzeit orientieren sich die Denim-Trends stark an den Baggy-Silhouetten der 90er-Jahre, aber diese Fits überlässt man — Hand aufs Herz — lieber einer jüngeren Generation. Eine indigoblaue Jeans sollte jeder Mann im Schrank haben und unser Style-Tipp, der den meisten Männern passt: der Ur-Vater und Jeans-Klassiker '501'. Der Fit dieser Hose ändert sich auch immer wieder, passt sich der Zeit an, sorgt aber immer für ein schlankes, gerades Bein.

Eine weitere sichere Hosen-Bank in deinem Kleiderschrank ist eine beige 5-Pocket-Hose. Unser Favorit ist das Modell von Paul & Shark aus superbequemen Baumwoll-Stretch, die geschnitten ist, wie eine klassische Jeans. Der Vorteil einer solchen Hose ist, dass du sie farblich ohne Bedenken zu allem kombinieren kannst und sie den Spagat zwischen Alltag und Job hinbekommt.

Stil geht untenrum weiter

Ein stilvolles Outfit hört unter den Klamotten nicht auf. Ganz im Gegenteil! Gerade, wenn die Hüllen fallen, solltest du eine gute Mode-Figur machen. Egal ob es dabei um einen One-Night-Stand oder deine langjährige Partner*in geht. Wie wichtig stilvolle Unterwäsche ist, wird von vielen Männern unterschätzt, aber wenn du dich an ein paar Regeln hältst, ist es ganz einfach.

Finger weg von lustigen Mustern und vor allem Comic-Prints, das ist mit Erreichen der Volljährigkeit ein Unterwäschen-Tabu. Gleiches gilt, für spaßige oder sehr freizügige Unterwäsche aus dem Erotik-Shop. Bloß nicht! Einzige Ausnahme, wenn du und deine Partner*in gewisse Vorlieben habt und sie zu bestimmten Anlässen tragt. Im Alltag empfehlen wir dir bei Jeans oder Anzug-Hose zu engen Shorts zu greifen, weil diese sich nicht unschön am Hintern abzeichnen und beim Sport zu knapp geschnittenen Briefs. Diese haben den Vorteil, dass bei viel Bewegung alles an seinem Platz bleibt.

Entspannter Sweater statt Hemd

Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du klassisch unifarbene Hemden im Kleiderschrank hast, die du unterm Sakko oder sportlich zur Jeans tragen kannst. Wir möchten dir noch zwei stilvolle Alternativen zum Hemd vorstellen, die gerade in der Herbst/Winter-Saison eine tolle Option sind. Neben einem klassischen Feinstrick-Pullover, den du ohne nachzudenken, immer entspannt zur Jeans tragen kannst, solltest du ein Henley-Shirt (so nennt man die Longsleeves mit der kurzen Knopfleiste) im Kleiderschrank haben. Unser Favorit ist das Modell von Mey & Edlich aus Mini-Piquee-Stoff und farblich abgesetzten Kragen und Ärmelsaum. Dieses Teil ist eine sehr kreative Alternative zum klassischen Hemd!

Klassiker und Retro bestimmen das Shoe-Game

Aufgepasst bei der Schuhwahl! Hört sich dramatisch an, aber ein falsch gewählter Schuh kann dir einen stilvollen Look komplett zerstören. Unser Tipp, was Sneaker angeht, ist ganz klar: Retro! Der Adidas Samba feiert dieses Jahr ein Fashion-Comeback, wie man es selten gesehen hat. Wenn du nicht mit dem Mainstream mitrennen willst, aber trotzdem Trend-Gespür zeigen willst, haben wir einen coolen Underdog für dich, und zwar den 'LA Trainer' von Adidas. Der Running-Sneaker ist eine Wiederauflage des Originals aus den 80ern und bringt den Retro-Trend auf den Punkt.

Bist du beruflich viel auf den Beinen und kannst es dir nicht erlauben Sneaker zu tragen? Dann empfehlen wir dir den wasserdichten Derby 'Dreston - Rasmiss' vom US-Label Skechers. Den zeitlosen Schnürer kannst du zu Jeans und Hose mit Bügelfalte tragen und machst immer eine gute Figur. Das eigentlich für seine Sneaker bekannte Label setzt auch bei diesem schicken Modell die superbequemen Air-Cooled Memory Foam-Innensohle ein. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, werden dir deine Füße für diese Sohle danken.