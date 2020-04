Homewear Diese 5 entspannten Teile tragen wir jetzt im Home-Office

Die Versuchung, sich im Pyjama an den Laptop zu setzen, ist im Home-Office groß. Keiner deiner Kollegen sieht dich, du musst nicht zwingend vor die Tür, somit ist dein Outfit einfach egal. Auch wenn es sich komisch anhört: Dein Outfit wirkt sich auf deine Motivation und dein Mindset aus. Die Klamotte, die du im Bett trägst, steht für Ruhe, Entspannung und Schlaf. Bleibst du also im Schlafanzug oder Morgenmantel, stellt sich nur schwer eine produktive Arbeitseinstellung ein. Du musst dich sicher nicht in einen 3-teiligen Anzug werfen, dass wäre total übertrieben. Wir haben dir ein paar entspannte Teile rausgesucht:

Cardigan statt Sakko

Ein Sakko im Home-Office anzuziehen, ist schon etwas übertrieben und vor allem sehr unbequem. Es gibt aber eine Alternative, die entspannt daher kommt und in vielen Kleiderschränken hängt: der Cardigan. Das Teil hat nicht unbedingt den Ruf, ein ultimatives Trend-Piece zu sein, kommt aber immer gut angezogen rüber. Der Cardigan ist das Sakko fürs Home-Office: Der tiefe V-Ausschnitt kommt dem Revers eines Sakkos sehr nahe und du bist bei einer Video-Konferenz mit deinen Kollegen auf der sicheren Style-Seite.

Es ist Zeit für leichten Sommer-Strick

Die Zeit für dicke Strickpullover ist langsam vorbei und es wird Zeit, leichte, entspannte Sommerstrick-Pullover zu tragen. Besonderes angesagt sind dieses Jahr Feinstrick-Pullover mit einer Poloshirt-Knopfleiste, im Henley-Style. Ein Pullover mit dezenter Knopfleiste eignet sich als stilvolles Piece, etwa bei Video-Konferenzen wenn man nur deinen Oberkörper sieht. Der Kragen setzt einen modischen Akzent und wirkt trotzdem sehr casual und stylisch.

Trackjacket statt Hoodie

Wenn du gerne sportliche Streetwear trägst, hast du bestimmt den ein oder anderen Hoodie im Schrank. Kapuzen-Pullover sind angesagt, wenn es um entspannte Home-Wear geht. Wenn du auf Sportswear im Home-Office nicht verzichten willst, aber trotzdem etwas Abwechslung möchtest, dann versuch es mit Trackjackets im angesagten 80s/90s-Look. Die Zipper-Jacken sind sehr gemütlich und zeugen von coolem Style. Ist das Teil auch Video-Konferenz-tauglich? Nur bedingt. Wenn an deinem Arbeitsplatz Anzug getragen wird, dann wähle lieber einen Cardigan, um einen zu großen Stilbruch zu vermeiden.

Ein Oversized-Hemd wirkt Wunder

Für Outfits im zu Hause gilt eigentlich die Regel: so schlicht und puristisch wie möglich. Und: Verzichte auf auffällige Muster. Nicht so bei Hemden. Das unifarbene Dress-Shirt, das du sonst unter dem Sakko trägst, ist zu Hause viel zu steif und wirkt bei einem Skype-Call sehr förmlich. Ein dezentes Streifen- oder Karomuster lockert den Look auf, und für ein angenehmes Tragegefühl wählst du am besten ein Hemd im angesagten Oversized-Fit aus Flanell oder einem Baumwollleinen-Gemisch. So ein Hemd kannst du sogar zur Sweatpants kombinieren und siehst cool aus, wenn du mal eben zum Supermarkt flitzt.

Jogpants sind Sweatpants für Fortgeschrittene

Jogpants (ein Hybrid aus Jogginghosen und Dresspants) sind die perfekten Hosen, die du tragen solltest, wenn du oft und lange an Video-Konferenzen teilnimmst. Da man dich bei einer Cam-Übertragung im Normalfall nur von der Taille aufwärts sieht, kannst du den Tagessprecher-Look rocken: Oben schick, unten Boxershorts! Sieht ja keiner, denkst du. Es gibt aber ein großes Aber: Du stehst unüberlegt auf, weil du etwas zu schreiben brauchst, dir Kaffee nachschenken willst oder der DHL-Bote an der Tür klingelt und schwups stehst du in deinem peinlichen Look vor versammelter Mannschaft. Jogpants mit Gummi- und Zugbund sind in diesem Fall die beste Lösung. Sie sitzen locker wie Sweatpants und haben trotzdem einen stilvollen, schicken Look.

Ein bewusst gewähltes Outfit für deinen Home-Office-Tag hilft dir dabei, Berufliches und Privates von einander zu trennen. Erst wenn du du den Laptop zuklappst, sind wieder Pyjama oder Bademantel angesagt.