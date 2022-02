Modetrend schwarzes Leder Leder ist angesagt! Diese 5 Teile sind unsere Trend-Favoriten

Es gibt wohl kaum ein Material, das so zeitlos und langlebig ist: Lederjacken und Lederhosen werden teilweise über Generationen weitergegeben. Falls du also noch ein altes Teil im Keller oder auf dem Dachboden herumzuliegen hast, ist es höchste Zeit, das wieder rauszuholen. Falls nicht, zeigen wir dir hier 5 coole Beispiele, mit denen du dieses Jahr absolut stylisch unterwegs bist. Übrigens: Echtes Leder ist selbstverständlich kein Muss. Hosen, Mäntel & Co. aus Kunstleder stehen Echtlederstücken style-technisch in nichts nach.

1. Lederjacke neu gedacht

Asos / PR

Lederjacken sind normalerweise Bikerjacken, Bomberjacken oder Winterjacken mit Shearling-Einsatz. ASOS-Design geht einen anderen Weg und setzt auf den Schnitt einer Collegejacke, welche standardmäßig aus Baumwolle oder Jersey gefertigt ist. Die einfache Silhouette macht die Jacke super lässig und einfach zu kombinieren. Wir raten zu einer schwarzen oder hellblauen Jeans und zu einem Crewneck-Sweater. Bei den Schuhen kannst du je nach Geschmack zwischen Boots und Sneaker wählen. Wertvolle Tipps, die du beim Kauf einer Lederjacke beachten solltest, findest du in diesem Artikel.

2. New-Wave-Look für Style-Profis

Breuninger / PR

Zugegeben, die Hose von Young Poets Society hat einen gewagten Schnitt. Die doppelte Bundfalte und das ausgestellte Bein verpassen der Hose den ultimativen 80er-New-Wave-Look, eigentlich eher ein Style für Profis. Aber keine falsche Scheu! Du kannst dich entspannt mit einem simplen Styling-Trick herantasten. Wir empfehlen dabei die Lederhose, als Statementpiece zu nutzen und alle anderen Kleidungsstücke eher schlicht zu halten. Ein schwarzes oder weißes T-Shirt und ein paar schlichte Schuhe reichen vollkommen aus für einen geschmackvollen Look. Hier findest du außerdem wertvolle Tipps zur Lederpflege, um möglichst lange Freude an deinem neuen Kleidungsstück zu haben.

3. Die Bikerjacke modern gestylt

Boohooman / PR

Die klassische Bikerjacke ist enganliegend mit den typischen Details wie Nieten und Reißverschlüssen. Neben dem Klassiker, den du Trend-unabhängig tragen kannst, empfehlen wir diese Saison eine Bikerjacke im Mega-Oversized-Look. Unser Favorit ist die Jacke von BooHooMan, die diesen Trend voll und ganz auf den Punkt bringt. Tipp: Silberne Ringe und eine dezente Kette können dem Outfit noch das gewisse Extra verleihen. Den Guide zu Männerschmuck findet ihr hier: angesagter Männerschmuck

4. Die schicke Alternative zur Chino

Asos / PR

Wenn du dieses Jahr gerne den Trend der Lederhose mitmachen würdest, aber dir der Schnitt von der oben vorgestellten Young-Poets-Society-Hose einfach nicht zusagt, empfehlen wir die schlichte Lederhose von Mango Man. Der gerade Schnitt ähnelt einer Chino-Hose und ist somit auch einfacher zu kombinieren. Du kannst sie mit Mantel und Boots schick stylen oder mit Pufferjacke und Sneaker sportlich. Dabei solltest du aber definitiv bei gedeckten Farben bleiben, am besten eignet sich Schwarz. Tipp: Trage die Hose lieber zu weit als zu eng.

5. Ledermantel statt Wollmantel

Asos / PR

"Die Matrix" ist nicht nur zurück im Kino, sondern auch auf den Straßen: Der Ledermantel feiert ein großes Comeback. Statt eines klassischen Wollmantels empfehlen wir den Mutigen und Experimentierfreudigen unter euch einen Ledermantel. Vielleicht nicht für jedermann, denn du solltest das Kleidungsstück selbstbewusst und cool tragen. Wir empfehlen eine dunkle Chinohose, um einen edlen Look zu kreieren. Oder eine Jeans, um einen coolen Look zu erzeugen. Als Oberteile eignen sich Rollkragenpullover, Hemden oder ein einfaches weißes Shirt. Tipp: Sneaker lockern den Ledermantel auf, während ihn Lederboots noch strenger wirken lassen. Unsere Empfehlung sind weiße Sneaker, einen Guide dazu findest du hier: Weiße Sneaker für Männer.