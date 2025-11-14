Lernen von Arnold Schwarzenegger: So trainierst du hart – ohne deine Gelenke zu ruinieren

"Das hängt wirklich davon ab, um welche Verletzung es sich handelt. Es könnte sich um etwas Geringfügiges handeln, das mit einer Therapie behandelt werden kann. Es könnte sich aber auch um etwas Schwerwiegenderes sein, das operiert werden muss. Und es könnte sogar etwas noch Schwerwiegenderes sein, bei dem ein bestimmtes Körperteil ersetzt werden muss – sei es die Hüfte, die Schulter, der Ellbogen, die Knöchel oder was auch immer. Wie du wahrscheinlich schon von der Firma Zimmer [Biomet] gehört hast, gibt es kein einziges Körperteil, das sie nicht herstellen. Man hat heute den Luxus, diese Teile ersetzen zu können, und es gibt weltweit Experten, die solche Ersatzoperationen durchführen. Für mich ist es daher immer wichtig, den Menschen zu vermitteln, dass sie keine Angst vor diesem Schritt haben sollten, denn das Wichtigste ist, dass wir diese Probleme sofort lösen. So musst du nicht ein Jahr lang mit Schmerzen herumlaufen, weil du dich in deinen Aktivitäten einschränkst – du gehst nicht mehr so viel spazieren, du fährst nicht mehr Fahrrad, du trainierst nicht mehr mit Gewichten. Die Idee ist, dass du das Problem behebst, damit du zu deinem normalen Leben zurückkehrst und dein Leben genießen kannst."