Jonathan Bailey: So hält sich der "Sexiest Man Alive" fit

Wie man so schön sagt: Vergleiche machen unglücklich. Aber wenn du schon wie jemand aussehen möchtest, dann ist Jonathan Bailey wahrscheinlich eine gute Wahl. Der britische Schauspieler wurde kürzlich vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" 2025 ernannt, nachdem er in Filmen und Serien wie Wicked, Jurassic World: Rebirth und Bridgerton auf den Bildschirmen zu sehen war.

Bailey hat seinen schlanken Körper oft sowohl beim Schauspielern als auch in den sozialen Medien gezeigt, und der 37-Jährige hat für seinen trainierten Body zweifellos hart gearbeitet. Dabei setzt er nicht auf eine einzelne Methode, sondern auf einen abwechslungsreichen Trainingsansatz, um seine Figur zu halten.

Was Jonathan Bailey tut, um in Form zu bleiben Das wohl markanteste Merkmal von Baileys Körper sind seine Quadrizeps, was während einer Pressetour für Wicked in Sydney im letzten Jahr deutlich wurde. Als er vor dem Opernhaus und der Harbour Bridge von Sydney stand, in Loafern und kurzen Shorts, ist allen die Definition seiner Beine sofort in die Augen gestochen.

Er schreibt seine Muskulatur einer Vielzahl unterschiedlicher Sportarten und Disziplinen zu: Rugby, Tanzen, Tennis und Kniebeugen spielten über die Jahre hinweg alle eine Rolle in seiner Routine. "Ich habe als Kind Rugby gespielt und spiele jetzt viel Tennis", sagte er 2023 gegenüber GQ. "Ich habe einige Jahre lang Ballett gemacht, und ich denke, die Art, wie der Körper darauf reagiert – ebenso wie auf Gymnastik – das ist der Schlüssel. Viele Handstände und tiefe Kniebeugen."

Er fügte hinzu, dass Tanzen dabei geholfen habe, die Kraft in seinen Beinen zu entwickeln, und sagte, Kinder "sollten von klein auf tanzen. Es geht darum, seine Söhne dazu zu ermutigen, zu tanzen und Ballett zu machen. Und … sie werden dabei verdammt gute Beine bekommen."

Auch gezieltes Fitnesstraining spielt eine Rolle Das heißt jedoch nicht, dass Bailey aufs Gymtraining verzichtet hat, sondern er hat es genutzt, um seine Figur zu verbessern, Kraft zu gewinnen und Muskeln aufzubauen. Zur Vorbereitung auf seine Rolle als Lord Anthony Bridgerton in Bridgerton arbeitete Bailey mit dem Personal Trainer Jeff Dobos bei Ultimate Performance in Mayfair, London, zusammen.

"In die Disziplin des Trainings hineinzukommen, hilft wirklich, wenn man einen langen, anstrengenden Zeitplan hat", sagte Bailey gegenüber Glamour. "Also ist das Training und die Vorbereitung auf eine Rolle eher eine mentale Sache genauso wie eine buchstäblich körperliche Sache. Natürlich wirkt sich das auch auf dein tägliches Leben aus – und wenn du etwas über neun Monate hinweg aufrechterhalten willst, stößt du auf verschiedene Grenzen in Bezug darauf, was gesund ist und was nicht."

Was Bailey auch sehr wichtig ist: Erholung! Inzwischen hat Bailey begonnen, seiner Regeneration genauso viel Priorität einzuräumen wie seinem Training. Er achtet genau auf seine Ernährung und seinen Schlaf. "Diese Staffel erforderte viel Ruhe, Gelassenheit und Bereitschaft. Sie hat mich auf Trab gehalten. Ich bin wirklich fit geworden, habe darauf geachtet, mich gut zu ernähren und viel zu schlafen, und alles andere schien einfach von selbst zu passen", sagte er gegenüber themovieculture.com vor der zweiten Staffel von Bridgerton.