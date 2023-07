So brachte Sam Claflin seinen Körper in Rockstar-Form

Ob als sexy Krieger im Film "Die Tribute von Panem" oder als charmanter Hauptdarsteller in der Liebeskomödie "Love Rosie - Für immer vielleicht": Sam Claflin hat sich zu einem der gefragtesten Hollywood-Stars entwickelt.

Dass er Authentizität und Tiefe in jeden Charakter bringen kann, zeigte er nun in seiner neuesten Rolle in der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers "Daisy Jones and the Six". Die Serie beleuchtet den Aufstieg und Fall der fiktiven Band "The Six". Sie ist eine Zeitreise in die turbulenten 70er-Jahre, die nicht nur von Mode-Statements wie langen Haaren, übergroßen Sonnenbrillen und Schlaghosen geprägt waren, sondern auch von Sex, Drogen und Rock 'n' Roll. Gemeinsam mit Elvis-Presley-Enkelin Riley Keough ist Sam Claflin in der Hauptbesetzung zu sehen, so verkörpert er in der Serie Billy Dunne, den Frontmann der fiktiven Rockband "The Six". Wie er sich auf seine Rolle vorbereitete, verriet er im Men’s Health-Interview.

Mit Ausdauertraining und strengem Ernährungsplan zum perfekten 70er-Jahre-Körper

Für seine Rolle als Rockstar lernte Sam Claflin singen und Gitarre spielen. Aber als wäre das nicht schon Herausforderung genug, musste er darüber hinaus auch an seiner Form arbeiten, um Billy Dunne bestmöglich zu verkörpern.

Für den schlanken Look des 70er-Jahre-Rockstars setzte Claflin vermehrt auf Ausdauertraining, in Form von Laufen und Fahrradfahren in Kombination mit einer strengen Ernährungsumstellung. Hierfür erhielt Claflin einen Ernährungsplan mit einer sehr genauen Kalorienzufuhr, den er so strikt wie möglich befolgte. "Und tatsächlich, innerhalb eines Monats begannen wir, Ergebnisse zu sehen", so der Hauptdarsteller.

Auch ein Personal Trainer unterstützte Sam Claflin bei der Transformation seines Körpers. Da die Dreharbeiten dann aber aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf Eis gelegt wurden, führte Sam Claflin seinen Weg zum 70er-Jahre-Körper alleine fort. Wegen des eingestellten Drehs hatte er nun 1,5 Jahre Zeit, um das Körperideal zu erreichen.

Diese Rockstars dienten Sam Claflin als Vorbilder Natürlich hat sich Sam Claflin für seine Rolle von berühmten Persönlichkeiten der Rockszene inspirieren lassen: Insbesondere Bruce Springsteen war ein Vorbild für ihn, wegen der besonderen Energie, die er vor allem in jüngeren Jahren auf der Bühne ausstrahlte. Vor den Dreharbeiten hörte er zudem viel Musik von Bob Dylan. Mit einem Trainer übte er, Musik zu verkörpern. Auch Jim Morrison diente ihm als Anhaltspunkt für seine Rolle als Billy Dunne, vor allem für die Episoden, in denen die Drogensucht des Rockstars behandelt wird.

Hinter den Kulissen: So bereitet sich Sam Claflin auf die Rolle eines Süchtigen vor Da Sam Claflin in "Daisy Jones & The Six" in die Rolle eines Süchtigen schlüpft, war es wichtig, sich vor den Dreharbeiten auch mit diesem Aspekt des Charakters vertraut zu machen. Er berichtet, dass er selbst nie von einer Sucht nach Rauschmitteln jeglicher Art betroffen war, weshalb er sich an einen Experten wandte, um mehr darüber zu erfahren, wie das Leben im Kampf gegen die Sucht aussieht. Dieser hat in der Vergangenheit bereits vielen Rockstars dabei geholfen, wieder nüchtern zu werden und die 70er-Jahre mit all seinen Höhen und Tiefen live miterlebt.