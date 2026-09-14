Neue Studie: Der "Pump" baut nicht automatisch mehr Muskeln auf

Wer liebt nicht ein gutes Pumpgefühl? Selbst Hardcore-Fitnessbegeisterte, die betonen, dass sie ausschließlich trainieren, um sich wohlzufühlen, können nicht leugnen, dass es etwas Befriedigendes hat, zu beobachten, wie sich die Arme mitten im Bizepstraining aufblähen und die Venen hervortreten.

Einer der ersten Fans des "Pumps", Arnold Schwarzenegger, beschrieb ihn einst als "das beste Gefühl, das man im Fitness-Studio erleben kann". Okay, das ist nun eine steile These. Es lässt sich aber nicht bestreiten, dass es sich gut anfühlt, die unmittelbaren Ergebnisse der eigenen Anstrengungen im Spiegel zu sehen.

Doch was, wenn dieses temporäre Anschwellen der Muskeln gar nichts über langfristiges Muskelwachstum aussagt? Genau diese Frage hat der Sportwissenschaftler Dr. Milo Wolf, promovierter Sportwissenschaftler und spezialisiert auf Hypertrophieforschung, anhand der aktuellen Studienlage untersucht – mit einem ernüchternden Ergebnis für alle Pump-Jäger:

"Wenn man ins Fitness-Studio geht und Gewichte stemmt, werden die Muskeln sichtbar größer. Diese Superkraft ist jedoch nur von kurzer Dauer, und schon bald kehrt man wieder in seinen normalen menschlichen Zustand zurück – das nennen wir 'den Pump'."

Was genau ist der Pump? Der Pump – in der Sportwissenschaft auch als transiente Hypertrophie bezeichnet – beschreibt eine vorübergehende Zunahme des Muskelvolumens während und kurz nach dem Krafttraining. Dabei handelt es sich nicht um echtes Muskelwachstum, sondern um eine Flüssigkeitsverschiebung im Gewebe.

Dr. Milo Wolf erklärt den Mechanismus: "Der Pump ist eine akute, kurzlebige Veränderung im Gleichgewicht zwischen intrazellulärem und extrazellulärem Wasser während des Hebens." Den Vorgang beschreibt er so: "Die Venen, die Blut von den Muskeln wegtransportieren, werden komprimiert, wodurch der Blutabfluss reduziert wird. Gleichzeitig liefern die Arterien weiterhin Blut in Richtung der Muskeln. Dadurch entsteht eine erhöhte Blutkonzentration in den Muskeln. Das erhöht den Druck, und schließlich fließt mehr Plasma in den Muskel."

"Wichtig ist jedoch, dass nicht die eigentliche Muskelfaser anschwillt, sondern vielmehr der Raum zwischen ihnen – das sogenannte 'Interstitium'." Wolf vergleicht den Vorgang mit dem Aufpumpen eines Reifens: Je mehr Flüssigkeit sich im und um den beanspruchten Muskel ansammelt, desto höher wird der Druck, und der Muskel erscheint vorübergehend größer.

Wie lange hält der Pump an? Leider sind diese Arme, die plötzlich aus den Ärmeln platzen, nicht von Dauer. Wolf erklärt, dass eine gewisse Muskelschwellung nach dem Training bis zu 48 oder gar 72 Stunden anhalten kann, obwohl der spürbare Pump, den man während des Trainings erlebt, in der Regel viel früher nachlässt.

"Wenn man jemals für ein paar Tage oder Wochen mit dem Krafttraining aufgehört hat, merkt man fast sofort, dass die Muskeln ein wenig kleiner werden." Aber vorübergehende Muskelschwellung und dauerhaftes Muskelwachstum sind zwei verschiedene Dinge. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Trainingsplanung.

Bedeutet ein starker Pump auch mehr Muskelaufbau? Die Forschung hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob der Pump tatsächlich ein verlässlicher Indikator für Muskelwachstum ist. Tatsächlich gibt es einzelne Studien, die einen Zusammenhang nahelegen, doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich ein differenzierteres Bild.

Studien, die einen Zusammenhang zwischen Pump und Muskelwachstum nahelegen Eine im Strength & Conditioning Journal veröffentlichte Studie hat mögliche Mechanismen untersucht, durch die Zellschwellungen zu hypertrophen Anpassungen beitragen könnten. Andere Studien haben Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der durch ein Training hervorgerufenen Schwellung und dem anschließenden Muskelwachstum festgestellt.

Eine andere Studie, die im Journal of Strength & Conditioning Research publiziert wurde, begleitete 22 untrainierte Männer bei der Durchführung von Kniestreckübungen. Die Forschenden stellten einen positiven Zusammenhang zwischen akuten Muskelschwellungen nach einer ersten Trainingseinheit und der Hypertrophie nach sechs Wochen Krafttraining fest.

In ähnlicher Weise ergab eine im Gait & Posture veröffentlichte Studie, dass eine unmittelbare Schwellung in zwei Unterschenkelmuskeln nach Krafttraining positiv mit einer längerfristigen Hypertrophie assoziiert war. Das ist interessant.

Was die aktuelle Forschung wirklich zeigt Eine Korrelation beweist noch keine Kausalität. Sie zeigt also nicht automatisch, dass der Pump selbst das Muskelwachstum verursacht hat. Ein 2025 veröffentlichtes Review im Journal of Sport and Health Science untersuchte die vorgeschlagenen Mechanismen des Muskelwachstums, einschließlich metabolischem Stress und Zellschwellung. Das Ergebnis: Obwohl die Autoren die Studien anerkannten, die größere Post-Workout-Schwellung mit anschließender Hypertrophie in Verbindung brachten, kamen sie zu dem Schluss, dass derzeit nicht genügend Evidenz vorliegt, um zu behaupten, dass ein stärkerer Pump direkt zu mehr Muskelwachstum führt.

Die weitaus wichtigere Variable bleibt laut dieser Analyse die mechanische Spannung, also die Kraft, die auf die Muskelfasern während der Kontraktion wirkt.

Solltest du dem Pump-Gefühl hinterherjagen? Wahrscheinlich lohnt sich das nicht. Wolf erklärt, dass trotz einiger interessanter Erkenntnisse eine akute Muskelschwellung die Hypertrophie nicht besonders gut vorhersagt. "Die Mechanismen, die bestimmen, inwieweit der Pump tatsächlich für das Muskelwachstum von Bedeutung ist und warum dies so ist, sind noch relativ schlecht verstanden", sagt er.

Es gibt noch ein weiteres Problem, wenn man versucht, diese Studien auf das eigene Training anzuwenden: Forschende können Veränderungen der Muskelgröße mithilfe von Geräten wie Ultraschall objektiv messen. Du hingegen verlässt dich darauf, wie "gepumpt" du dich fühlst.

"Was den Pump betrifft, haben wir nur minimale Belege, die zudem relativ widersprüchlich sind – mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass Sie kein Ultraschallgerät sind." Mit anderen Worten: Es gibt keine stichhaltigen Belege dafür, dass deine subjektive Einschätzung eines enormen Pumps genau mit den wissenschaftlichen Messungen übereinstimmt. Oder dass die Wahl der Übung, die dir den größten Pump verschafft, auch den größten Muskelaufbau bewirkt.

Was statt des Pumps wirklich zählt: evidenzbasierte Prinzipien für MuskelaufbauLaut Dr. Milo Wolf sollte der Pump nicht als Entscheidungsgrundlage für die Trainingsgestaltung dienen. Stattdessen empfiehlt die aktuelle Forschung:



● Übungen in der Dehnungsphase: Laut Wolf gibt es "etwa 20 bis 25 Studien, die nahelegen, dass Training unter Dehnung den Muskelaufbau wahrscheinlich stärker anregt."

● Progressive Überlastung: Stetige Steigerung von Gewicht, Wiederholungen oder Volumen über die Zeit.

● Ausreichende Trainingsintensität: Sätze nahe am Muskelversagen durchführen.

● Effektiver Bewegungsumfang: Übungen wählen, die den Muskel durch eine sinnvolle Range of Motion herausfordern.

Wann der Pump doch Beachtung verdient Das alles bedeutet aber auch nicht, dass der Pump völlig bedeutungslos ist. Wolf sagt:

"Das einzige Mal, dass ich dem Pump wirklich Beachtung schenke – abgesehen davon, ein cooles Bild für mein Instagram oder YouTube zu machen –, ist, wenn ich bei einem Trainingsprogramm, das auf dem Papier ziemlich vernünftig aussieht, überhaupt keinen Pump verspüre. Das könnte etwas sein, worauf man achten sollte. Denn es könnte immer noch einen Zusammenhang zwischen deinem Pump und der Effektivität geben. Aber solange du einen Pump verspürst, würde ich dem nicht wirklich mehr Beachtung schenken."

Das bedeutet: Ein völlig ausbleibender Pump bei einem eigentlich soliden Trainingsprotokoll könnte ein Signal sein, dass etwas an Ausführung, Intensität oder Übungsauswahl nicht stimmt. Ein besonders starker Pump hingegen ist kein verlässliches Qualitätsmerkmal des Trainings.

FAQ: Häufige Fragen zum Pump beim Krafttraining Ist der Pump schädlich? Nein, der Pump ist ein normaler physiologischer Prozess und nicht gesundheitsschädlich. Er entsteht durch eine natürliche Umverteilung von Blut und Flüssigkeit während des Krafttrainings und bildet sich nach dem Training von selbst zurück. Kann man den Pump gezielt verstärken? Ja, bestimmte Trainingsmethoden können den Pump intensivieren – etwa höhere Wiederholungszahlen, kürzere Pausenzeiten, Supersätze oder Blood-Flow-Restriction-Training. Laut der aktuellen Forschung (Journal of Sport and Health Science, 2025) bedeutet ein stärkerer Pump jedoch nicht automatisch mehr Muskelwachstum. Sollte man die Übung wechseln, wenn man keinen Pump spürt? Nicht zwangsläufig. Dr. Milo Wolf empfiehlt, Übungen nach evidenzbasierten Kriterien wie Training in langen Muskellängen und progressiver Überlastung auszuwählen, nicht nach dem Pump-Gefühl. Nur wenn bei einem auf dem Papier sinnvollen Trainingsprotokoll gar kein Pump eintritt, lohnt sich eine genauere Analyse. Hilft Kreatin oder eine bestimmte Ernährung für einen besseren Pump? Nahrungsergänzungsmittel wie Kreatin erhöhen die intrazelluläre Wassereinlagerung und können so optisch zu volleren Muskeln beitragen. Auch eine ausreichende Hydration und kohlenhydratreiche Ernährung vor dem Training können den Pump verstärken. Ein stärkerer Pump allein ist kein verlässlicher Indikator dafür, dass das Training auch langfristig mehr Muskelwachstum produziert, da er die transiente Hypertrophie betrifft.