Er ist siebenfacher Mister Olympia, Actionfilmstar und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens: Arnold Schwarzenegger durchlief in seiner Karriere so viele Stationen, dass demnächst eine ganze Dokuserie über das Fitness-Idol erscheinen wird. Kein Wunder, dass sich viele für seine Tipps und Tricks bezüglich Ernährung und Sport interessieren. Ganze 5 Stunden lang beantwortete der ehemalige Bodybuilder auf Reddit kürzlich Fragen rund um seinen gesunden Lebensstil. Wir haben für dich zusammengefasst, wie Arnold Schwarzenegger sich fit hält.

Der ehemalige Bodybuilder misst oder zählt seine Zufuhr an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen nicht. "Zu viel Nachdenken über Fitness und Ernährung kann Leute aus dem Konzept bringen", so Arnie. Dennoch empfiehlt er, dass man mit jeder Mahlzeit auch Proteine zu sich nehmen sollte.

Proteine nimmt der ehemalige Bodybuilder am liebsten in Form von Eiern zu sich. Diese isst er in jeglicher Zubereitung mit Gemüse dazu. Auch zu Shakes greift er gerne, um seinen Eiweißbedarf zu decken . Mittags steht oftmals ein Salat auf dem Speiseplan. Wenn er frühstückt, gibt es für Arnold meist einen Joghurt mit Müsli. Als Snack schwört er auf Mandeln. Abends gibt es vornehmlich eine Gemüsesuppe. Generell versucht er, 80-90 % der Zeit gesunde Lebensmittel zu essen. Nimmt er zu, reduziert er seine Portionen etwas und streicht Brot und Süßigkeiten aus seiner Ernährung.

Um am Ball zu bleiben, ist eine Routine wichtig. "Tu etwas jeden Tag, bis es sich komisch anfühlt, wenn du es nicht tust", sagt er. Das Training passiert beim ehemaligen Mr. Olympia so selbstverständlich wie das tägliche Zähneputzen.

Arnold selbst fährt täglich mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio. Hier trainiert er immer abwechselnd einen Tag Brust und Rücken, den anderen Arme und Schultern und am nächsten Tag sind die Beine an der Reihe. Dann wird das Ganze wiederholt. Bauch und Waden trainiert Arnold jeden Tag.

Um sich beim Training zu steigern, ist es sinnvoll, das Gewicht und die Wiederholungen stetig zu erhöhen. Um Fortschritte festzustellen, trackt Arnold sein Training. "Ich habe eine Tafel im Fitnessstudio benutzt und meine Wiederholungen aufgeschrieben. Dann habe ich jeden Satz markiert, wenn ich fertig war." Auch das Smartphone kann zum Tracken genutzt werden. Ansonsten sollte man das Handy allerdings beim Trainieren weglegen, denn ist man während einer Trainingseinheit etwa beispielsweise in den sozialen Medien unterwegs, könne dies den Trainingserfolg nachweislich um 30 % reduzieren, so Arnold.

6. Setze dir Ziele und halte sie dir vor Augen

Du fragst dich, was Arnold Schwarzenegger immer motiviert hielt, so hart zu trainieren? Seine Antwort lautet: seine Vision. Um nicht aufzugeben, ist es wichtig, Ziele und Vorbilder zu haben. Er selbst war inspiriert von Reg Park, dem Mr. Universum, der während der 60er-Jahre in vielen Filmen den griechischen Halbgott Herkules verkörperte. Arnold: "Jedes Mal, wenn ich trainierte, war es einfach, weil ich meine Vision vor Augen hatte. Ich sah mich selbst auf der Bühne, wie ich die Trophäe hielt. Das war so real wie eine Erinnerung."