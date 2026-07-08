Der Run-Club-Effekt: Warum jetzt viele Männer gemeinsam laufen

Morgens im Park, abends nach Feierabend: Run Clubs wachsen derzeit in vielen Städten rasant. Was wie ein weiterer Fitness-Trend aussieht, hat oft einen anderen Grund. Viele Männer finden dort etwas, das im Erwachsenenleben seltener geworden ist: Gemeinschaft.

Run Clubs machen aus einem Einzelsport Gemeinschaft Noch vor wenigen Jahren war Laufen für viele ein klassischer Einzelsport. Wer trainierte, zog die Schuhe an und absolvierte seine Runde allein. Heute verändert sich das Bild.

Von München bis Hamburg entstehen neue Laufgruppen. Viele treffen sich mehrmals pro Woche, einige organisieren gemeinsame Reisen, Events oder Frühstücke nach dem Training. Über Instagram und Strava wird sichtbar, was längst auf den Straßen passiert: Laufen entwickelt sich vom Einzelsport zum sozialen Ritual.

Dass Gemeinschaft dabei hilft, dauerhaft aktiv zu bleiben, zeigen inzwischen auch mehrere Untersuchungen. Der Sport selbst bleibt dabei erstaunlich einfach: Keine Mitgliedschaft, keine komplizierte Ausrüstung, kein Leistungsdruck. Man erscheint zum vereinbarten Zeitpunkt und läuft los. Diese Einfachheit macht den Trend so attraktiv.

Die meisten Männer suchen etwas anderes als Fitness Natürlich möchten viele fitter werden. Einige bereiten sich auf Wettkämpfe vor, andere wollen nach Jahren wieder regelmäßig Sport treiben. Wer länger dabei bleibt, nennt häufig einen anderen Grund. Es geht um die Menschen.

Gemeinsame Läufe schaffen etwas, das im Alltag vieler Männer selten geworden ist: feste Termine ohne Verpflichtungscharakter. Niemand muss eine große Verabredung organisieren. Niemand muss Gastgeber sein. Niemand muss erklären, warum er kommt.

Man läuft nebeneinander her und kommt ins Gespräch. Das ist die besondere Dynamik vieler Run Clubs.

Während Treffen in Restaurants oder Bars oft vom Gespräch leben, entsteht der Austausch hier fast beiläufig. Die Bewegung nimmt Druck aus der Situation. Gespräche entwickeln sich natürlicher und oft überraschend offen.

Sergey Mironov, Getty Images Sport ist Nebensache: Viele Männer suchen in Laufclubs eher den Austausch mit Freunden und Bekannten.

Warum Freundschaften für Männer schwieriger werden Die Forschung zeigt seit Jahren ein ähnliches Muster: Viele Männer verlieren im Laufe des Erwachsenenlebens einen Teil ihres sozialen Umfelds. Nach der Ausbildung oder dem Studium verändern sich Lebenswege. Berufliche Verpflichtungen nehmen zu. Beziehungen, Familiengründung und Umzüge verschieben Prioritäten.

Neue Freundschaften entstehen deutlich seltener als noch in jüngeren Jahren. Was früher automatisch geschah, muss plötzlich aktiv organisiert werden. Gleichzeitig berichten viele Männer, dass ihnen genau diese regelmäßigen sozialen Kontakte fehlen.

Run Clubs schließen diese Lücke auf eine Weise, die erstaunlich unkompliziert wirkt.

Die Gruppenzugehörigkeit entsteht nicht durch intensive Planung, sondern durch Wiederholung. Deshalb überrascht es nicht, dass viele Männer heute ausgerechnet beim Laufen neue Kontakte finden.

Wer jede Woche zur gleichen Zeit auftaucht, sieht dieselben Gesichter. Aus Bekanntschaften werden Gespräche, aus Gesprächen manchmal Freundschaften.

Der Run Club wird zum festen Termin Früher war es der Stammtisch, die Fußballmannschaft oder der regelmäßige Abend mit Freunden. Heute ersetzt bei vielen Männern der gemeinsame Lauf genau diese Funktion.

Der Unterschied: Statt stundenlang zu sitzen, bewegen sie sich. Statt Termine Wochen im Voraus zu planen, genügt ein fester Treffpunkt. Der Lauf wird zum sozialen Anker im Kalender.

Nicht wenige Teilnehmer berichten, dass sie an manchen Tagen weniger wegen des Trainings erscheinen als wegen der Gruppe. Das eigentliche Erfolgsgeheimnis vieler Run Clubs liegt deshalb nicht in Trainingsplänen oder Bestzeiten, sondern in der Verbindlichkeit.

Was die Forschung über Gemeinschaft und Bewegung zeigt Dass soziale Beziehungen sportliche Gewohnheiten beeinflussen, bestätigen auch wissenschaftliche Daten.

Eine Übersichtsarbeit im British Journal of Sports Medicine (Scarapicchia et al., 2021) zeigt, dass soziale Unterstützung und Zugehörigkeit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, körperlich aktiv zu bleiben. Menschen halten Trainingsroutinen häufiger durch, wenn sie sich als Teil einer Gemeinschaft erleben.

Die Forschenden sehen soziale Bindungen als einen wichtigen Faktor für langfristige Motivation und regelmäßige Bewegung. Anders gesagt: Wer nicht allein trainiert, bleibt oft länger dabei.

FAQ: Das solltest du über Run Clubs wissen Sind Run Clubs nur etwas für erfahrene Läufer? Nein. Die meisten Gruppen bieten verschiedene Tempogruppen an und richten sich ausdrücklich auch an Anfänger. Warum werden Run Clubs gerade so beliebt? Sie verbinden Bewegung, Gemeinschaft und feste Routinen. Für viele Männer entsteht daraus ein sozialer Treffpunkt, nicht nur ein Training. Kann gemeinsames Laufen die Motivation erhöhen? Darauf deutet die Forschung hin. Menschen bleiben häufiger aktiv, wenn sie Teil einer Gruppe sind und soziale Unterstützung erleben. Muss ich jemanden kennen, um mitzumachen? In der Regel nicht. Die meisten Run Clubs freuen sich über neue Teilnehmer und sind bewusst offen gestaltet. Sind Run Clubs eher Großstadt-Trend oder überall zu finden? Der Trend begann vor allem in größeren Städten, breitet sich inzwischen aber zunehmend auch in kleineren Städten und Gemeinden aus.