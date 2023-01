Fitnesstrends 2023 Das sind die 6 Sport- und Fitnesstrends 2023

Neues Jahr, neue Motivation: Du hast dir vorgenommen, dieses Jahr endlich topfit zu werden, aber noch nicht die richtige Sportart für dich gefunden? Oder hast du einfach Lust mal wieder was Neues auszuprobieren und willst beim Smalltalk mit den sportlichen Kollegen immer auf dem neuesten Stand sein? Die Trends des Sportjahres 2023 stehen schon in den Startlöchern.

Variation im Training zu bewahren, ist übrigens einer der Schlüssel zur langfristigen Motivation. Neues Ausprobieren hilft, die sportlichen Vorsätze diesmal auch wirklich durchzuziehen. Da kommen unsere 6 Sporttrends, die 2023 so richtig durch die Decke gehen, wie gerufen. Noch mehr Tipps, wie du dich im Alltag besser zum Sport motivieren kannst, findest du hier.

Das vergangene Jahr hat vor allem gezeigt, dass viele lieber zu zweit oder in der Gruppe trainieren als allein. Die Sporttracking-App Strava stellte sogar fest, dass Sportler:innen, die zu zweit unterwegs waren, sowohl in der Zeit als auch in der Entfernung mehr Strecke zurücklegten als allein. Auch einer Umfrage vom Sportanbieter Urban Sports Club nach, gaben 40 % der Mitglieder an, lieber in Gesellschaft zu trainieren. Ein Trainingsbuddy kann sich übrigens auch positiv auf deine Motivation auswirken, probier's mal aus!

Das sind die angesagtesten Workouts des Jahres 2023, die auch du unbedingt mal ausprobieren solltest:

1. Boutique-Studios

Ein Trend, der schon seit einigen Jahren in der Fitness-Szene boomt und 2023 so richtig Fahrt aufnimmt, sind Boutique Studios. Boutique-Studios sind in der Regel kleine Gyms, die den Fokus auf ein bis zwei Kernangebote richten. Das kann zum Beispiel Pilates, Yoga, Cycling oder Crossfit sein. Du magst klare Routinen, aber eine Mitgliedschaft in einem klassischen Fitnessstudio kommt für dich nicht infrage? Dann schau dich doch mal nach Boutique-Studios in deiner Nähe um. Wie bereits in den USA steigt jetzt auch hier das Angebot an den kleinen Sport-Clubs. Solche Clubs sind oft viel persönlicher als große Fitnessstudio-Ketten und bieten in der Regel eine individuellere Betreuung durch Trainer an, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein Beispiel für ein alteingesessenes Boutique-Konzept, von dem du sicher schonmal gehört hast, ist die EMS-Trainingskette Bodystreet. Andere neuere Konzepte sind Urban Hereos oder Barry's Bootcamp, die HIIT-Kurse bei Clubatmosphäre anbieten. Auch spezielle Indoor-Cycling-Studios sind auf dem Vormarsch, beispielsweise Hicycle in Hamburg.

Roman Chazov/Shutterstock Boutique Studios wie Crossfit-Boxen und Bootcamps sind absolut im Trend

2. Hyrox

Hyrox ist eine Fitness-Herausforderung der besonderen Art. Die Indoor-Fitness-Challenge ist eine Schöpfung des deutschen Hockey-Olympia-Siegers Moritz Fürste: ein Parcours, der Kraftausdauer, Schnelligkeit und Laufstärke fordert. Der Trendsport ruft Allrounder auf den Plan. Das Ganze ging erstmals 2017 in Hamburg über die Bühne, mit 750 Teilnehmern. Heute melden sich rund 3000 ambitionierte Sportler je Event an und es werden stetig mehr. Die Eventreihe hat sich mittlerweile in allen großen deutschen Städten etabliert.

8 Läufe über jeweils 1000 Meter werden mit 8 Stationen kombiniert, an denen die Athleten verschiedene Trainingsdisziplinen absolvieren. Nach jeder Station steht der nächste Lauf über 1000 Meter an. Die 8 Disziplinen sind:

Ski Ergometer Sled Push Sled Pull Burpee Broad Jumps Rowing Farmers Carry Sanbag Lunges Wallballs

HYROX Hyrox verbindet funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und CrossFit

3. HILIT

Nach HIT und HIIT kommt jetzt HILIT. Was so viel bedeutet wie "High Intensity – Low Impact Training", ein hochintensives Workout mit entspannteren Einheiten aus Yoga oder Aerobic kombiniert. Sportarten, die zwei Disziplinen vereinen, sind 2023 super angesagt. Das Beste beider Sportarten wird zu einer neuen Variante kombiniert. Mit diesem Fitnesstrend kurbelst du deinen Stoffwechsel ordentlich an. Zusätzlich sorgst du mit Low-Impact-Übungen für Entspannung und Flexibiliät. Und das beste: HILIT eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene.

Atstock Productions/Shutterstock HILIT kombiniert Hochintensives Training mit Entspannungsmomenten aus dem Yoga oder Pilates.

4. Laufen

Laufen ist natürlich nichts Neues. Aber selten hat der Laufsport so einen Hype erlebt wie aktuell. Strava hat gemessen, dass sich die Zahl der Menschen, die einen Marathon gelaufen sind, 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. Und der Hype nimmt kein Ende, der Laufsport boomt. Laufen ist so schön unkompliziert: Es geht immer und überall, man braucht nicht viel und jeder kann es (besser oder schlechter). Wie wär's für den Anfang mit einem Halbmarathon als Ziel für 2023?

Pavel1964/Shutterstock Im Vergleich zu 2021 gab es 2022 doppelt so viele Menschen, die einen Marathon gelaufen sind.

Mit unserem Trainingsplan für Fitnesssportler wirst du in nur 8 Wochen zum Läufer:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Lauf-Plan für Fitness-Sportler in 8 Wochen Trainingsplan

Ausdauer für Kraftsportler

zielführender Mix aus Dauerläufen und HIIT-Einheiten

nur 2 Lauf-Session pro Woche nötig

auf jedem Gerät verfügbar Schließen Trainingsplan Lauf-Plan für Fitness-Sportler in 8 Wochen Trainingsplan

Ausdauer für Kraftsportler

zielführender Mix aus Dauerläufen und HIIT-Einheiten

nur 2 Lauf-Session pro Woche nötig

auf jedem Gerät verfügbar Muskelschwund durch zu viel Kardio? Nicht mit diesem Trainingsplan. Denn damit zeigen wir dir, wie du in nur 8 Wochen deine Ausdauer steigern kannst, um so auch besser im Gym performen zu können. Weiterer Bonus: Du bekommst buchstäblich dein Fett weg, sodass deine Muskeln (noch) sichtbarer werden. Auf die Plätze, fertig, los! Konkret stehe für dich pro Woche nur 2 Einheiten an: ein lockerer Dauerlauf und ein High Intensity Interval Training (HIIT). 2 Workouts pro Woche reichen vollkommen aus, um deine Kardio-Ziele zu erreichen. Zeitgleich stellt das recht geringe Pensum sicher, dass du noch genügend Zeit und Energie für deinen sportlichen Hauptfokus hast: das Krafttraining. Laufen ist die perfekte Ergänzung zum Krafttraining. Durch die extra Ausdauer bist du im Gym leistungsfähiger und verbrennst durch die Lauf-Einheiten zusätzliche Kalorien, wodurch deine Muskeln (noch) definierter werden. Also, Plan runterladen, Schuhe schnüren und Gas geben! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

5. Mobility-Training

Mobility-Übungen sollten ein fester Bestandteil deiner Trainingsroutine sein. Mobilitätstraining hält nicht nur die muskuläre Balance im Gleichgewicht, es schützt auch vor Verletzungen und typischen Sport-Wehwehchen. Hier zeigen wir dir, wie du beweglicher wirst.

Prostock-studio/Shuttertsock Mobility-Training macht deine Muskeln und Gelenke geschmeidig und beugt Verletzungen vor.

6. Padel

Du stehst auf Ballsport und liebst es, dich mit deinen Kumpels zu duellieren? Dann ab zum Padel-Tennis! Dieser Trend aus Spanien ist eine Mischung aus Tennis und Squash und bringt jede Menge Spaß.

Schon für 2022 haben wir Padel-Tennis als aufstrebenden Newcomer-Sport prophezeit und wir sollten recht behalten. Urban Sports Club hat herausgefunden, dass bereits jetzt 3 % ihrer männlichen Mitglieder regelmäßig Padel spielen. Ist der Trend noch nicht in deiner Stadt angekommen? Dann wird der es vielleicht in 2023. Deutschlandweit eröffnen immer mehr Padel-Courts, in denen es sich lohnt, mal vorbeizuschauen.

Yistocking/Shutterstock Das Beste von Squash und Tennis: Padel-Tennis ist 2022 im Kommen

Padel spielst du zu viert, also im Doppel gegeneinander. Die Schläger haben statt einer Bespannung eine löchrige Schlägerfläche. Und gespielt wird in einer sogenannten Padel-Box: ein Mini-Tennisfeld, das umrandet ist von Plexiglasscheiben. In bestimmten Spielsituationen darf mit Bande gespielt werden, das macht das Spiel besonders schnell und anspruchsvoll. Padel macht nicht nur richtig Spaß, sondern schult die Koordination und trainiert Kraft, Ausdauer und Ballgefühl. In deutschen Großstädten gibt es immer mehr solcher Padel-Boxen, in denen du in der Regel auch Schläger und Bälle leihen kannst. Padel kannst du drinnen und auch draußen spielen. Das Beste: Jeder kann mitspielen. Sobald das Regelwerk verinnerlicht ist, hast du den Dreh schnell raus und kannst die ersten Ballwechsel spielen. Der deutsche Tennisbund bietet eine Übersicht, wo in Deutschland Padel-Boxen zu finden sind.

Starte jetzt super fit ins neue Jahr und probiere dich durch die neuen Trends am Sportmarkt. Hier ist für jeden etwas dabei.