Workout erledigt, Proteinshake getrunken und jetzt Cannabis zum Runterkommen? Manche Sportler erhoffen sich davon weniger Schmerzen, besseren Schlaf oder schlicht mehr Entspannung nach einer harten Einheit.

Dass du den Stoff nicht rauchen sollst, versteht sich von selbst – keine Form der Entspannung ist die Risiken des Rauchens wert. Tatsächlich gibt es andere Methoden, Cannabis zu konsumieren (z. B. Öle, Tropfen). Nur: Fühlt sich Recovery dadurch besser an oder erholt sich dein Körper wirklich schneller? Hier erfährst du, was die Forschung dazu sagt.

Warum Cannabis überhaupt als Recovery-Hack gilt Nach einer harten Einheit willst du vor allem 3 Dinge: dass der Muskelkater weniger zieht, der Kopf runterfährt, und du nachts vernünftig schläfst. Hier setzt der gute Ruf von Cannabis an.

Das enthaltene THC beeinflusst unter anderem Wahrnehmung und Schmerzverarbeitung. Dass Cannabis-basierte Arzneimittel bei bestimmten chronischen Schmerzen helfen können, heißt aber noch lange nicht, dass THC nach dem Leg-Day deine Muskeln schneller regeneriert. Was sich entspannter anfühlt, muss physiologisch noch lange keine schnellere Erholung sein.

High ist nicht gleich regeneriert Für körperliche Regeneration zählt mehr als dein Gefühl am nächsten Morgen. Entscheidend ist auch, wie schnell Kraft und Leistungsfähigkeit zurückkehren. Hier wird die Cannabis-Story dünn.

Ein systematischer Review aus dem Jahr 2020 untersuchte Cannabis bei Athleten – einschließlich Performance und Recovery. Die Forscher:innen fanden damals keine Studien, die den Einfluss von Cannabis auf die sportliche Regeneration direkt untersucht hätten.

Auch spätere Übersichtsarbeiten liefern keinen überzeugenden Beleg dafür, dass THC oder Cannabis die körperliche Regeneration nach dem Workout beschleunigen. Für einen angeblichen Recovery-Hack ist das ziemlich wenig nachgewiesene Recovery.

Selbst CBD ist kein Regenerations-Joker An dieser Stelle ist eine Trennung wichtig: CBD ist nicht THC. Cannabidiol berauscht nicht und wird in der Sportforschung häufiger als mögliche Recovery-Hilfe untersucht. Ergebnisse aus der CBD-Forschung lassen sich deshalb nicht einfach auf THC-haltiges Cannabis übertragen. Doch selbst für CBD fällt die Bilanz ernüchternd aus.

Ein systematischer Review in Nutrients (2024) fand gerade einmal 7 geeignete Studien mit insgesamt 134 körperlich aktiven Teilnehmern. Für eine bessere Erholung nach Belastung reichte die Evidenz nicht aus. Daran ändert auch eine Pilotstudie von 2026 wenig: Nach gezielt ausgelösten Muskelschäden beschleunigte ein CBD-Gel die Erholung insgesamt nicht. Die Untersuchung war klein und betraf topisches CBD statt THC – für die Wirkung von THC liefert sie also ohnehin keinen direkten Beleg.

Kurz gesagt: Selbst die gezieltere CBD-Forschung liefert bislang keinen überzeugenden Recovery-Nachweis. Bei THC ist die Datenlage noch dünner.

Vor dem Training sieht die Sache noch schlechter aus Nach dem Gym fehlt Cannabis also der belegte Erholungsvorteil. Vor der nächsten Einheit spricht noch weniger dafür. Eine Übersichtsarbeit in Sports Medicine – Open kommt zu dem Schluss, dass Untersuchungen zu Cannabis und THC überwiegend keine oder ungünstige Effekte auf Kraft- und Ausdauerleistung zeigen. Die Datenlage ist allerdings klein und teilweise älter – endgültig geklärt ist die Performance-Frage damit nicht.

Klar ist: THC kann akut Herzfrequenz, Wahrnehmung und motorische Fähigkeiten beeinflussen. Schweres Krafttraining, schnelle Läufe oder technisch anspruchsvolle Übungen unter THC-Einfluss sind deshalb keine clevere Kombination.

Woran du erkennst, ob du wirklich regeneriert bist Muskelkater ist dafür übrigens kein perfekter Maßstab. Weniger Schmerzen bedeuten nicht automatisch, dass deine Muskulatur wieder voll leistungsfähig ist – darin liegt das Problem beim vermeintlichen Cannabis-Hack.

Praktisch kannst du auch darauf achten, wie du dich beim nächsten Training schlägst: Schaffst du deine üblichen Gewichte und Wiederholungen? Fühlt sich deine Bewegung wieder sauber und kontrolliert an? Bist du ausgeschlafen und körperlich belastbar?

Beim Ausdauertraining: Kommst du bei deinem gewohnten Tempo wieder ähnlich gut zurecht? Das ist die interessantere Recovery-Frage als: Tut es noch weh?

dado, Getty Images Wie gut deine Muskeln ausgeruht sind, sagt dir dein Körper – du musst nur auf ihn hören.



Was nach dem Gym wirklich mehr bringt Wenn du deine Regeneration wirklich unterstützen willst, bleiben die Basics ziemlich unspektakulär: ausreichend Schlaf, genug Energie und Protein, Flüssigkeit und genügend Zeit zwischen harten Einheiten.

Der Unterschied: Diese Basics schaffen die Voraussetzungen dafür, dass dein Körper tatsächlich wieder leistungsfähig wird, statt nur zu verändern, wie sich Erholung anfühlt. Weniger sexy als der nächste Recovery-Hack, aber deutlich besser belegt.

FAQ: Antworten für Sportler zu Cannabis, Muskelkater und Muskelaufbau Hilft Cannabis gegen Muskelkater? Dafür gibt es bislang keinen überzeugenden direkten Nachweis. Cannabinoide können zwar die Wahrnehmung bestimmter Schmerzen beeinflussen. Weniger Muskelkater zu spüren wäre aber nicht dasselbe wie eine beschleunigte Reparatur der beanspruchten Muskulatur. Beeinträchtigt Cannabis nach dem Training den Muskelaufbau? Das lässt sich derzeit nicht seriös behaupten. Es fehlen belastbare Humanstudien, die zeigen, dass ein gelegentlicher Cannabis-Konsum nach dem Workout direkt Muskelhypertrophie verhindert oder reduziert. Genauso wenig gibt es gute Belege dafür, dass THC Muskelaufbau oder Regeneration fördert. Kann Cannabis wenigstens beim Schlafen und damit indirekt bei der Recovery helfen? Möglich ist, dass Cannabis das Einschlafen oder die Schlafqualität subjektiv beeinflusst. Objektiv ist ein besserer Schlaf aber keineswegs zuverlässig belegt. Eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse von Velzeboer et al. aus dem Jahr 2025 fand keine konsistenten Verbesserungen bei Schlafdauer, Einschlafzeit, Schlafeffizienz oder Schlafstadien. Für deine Recovery ist deshalb entscheidender, ob du tatsächlich ausreichend und erholsam schläfst – nicht nur, ob dir Cannabis beim Abschalten hilft. Sollte ich unter Cannabis-Einfluss trainieren? Davon ist abzuraten. Akutes THC kann unter anderem Wahrnehmung, motorische Kontrolle und Herz-Kreislauf-Reaktionen beeinflussen. Gerade bei schweren Gewichten, komplexen Übungen oder Sportarten mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit kann das zum Sicherheitsproblem werden.