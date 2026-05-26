Surfen in Europa: Urlaub im Kopf, Workout für den Körper

Nach 20 Minuten brennen deine Schultern. Salz klebt auf der Haut, der Neo ist nass und trotzdem paddelst du sofort wieder raus. Genau das unterschätzen viele beim Surfen: Es fühlt sich nach Freiheit an, fordert deinen Körper aber wie ein komplettes Workout.

Warum dich Surfen mehr fordert als jedes Gym-Workout Im Gym trainierst du isoliert. Rücken hier, Core da, Cardio später. Im Wasser passiert alles gleichzeitig.

Wer mehrere Stunden im Wasser verbringt, merkt schnell: Surfen ist deutlich anstrengender, als es von außen aussieht. Du trägst das Board unter dem Arm zum Strand, paddelst permanent gegen Wellen an und ziehst dich immer wieder zurück aufs Brett.

Schon das permanente Rauspaddeln fordert Rücken, Schultern und Core enorm.

Dann kommt der Moment, der alles entscheidet: Das Aufstehen. Explosiv, schnell, ohne Pause. Beine, Hüfte, Rumpf – alles arbeitet zusammen.

Und selbst, wenn du nur auf dem Board liegst, hat dein Körper keine Pause. Zwischen kleinen Korrekturen und Balance bleibt er ständig in Bewegung.

Im Wasser arbeitet dein Körper permanent

John Seaton Callahan, Getty Images Auf der Welle entscheidet dein Körper in Sekundenbruchteilen: Balance halten, Spannung aufbauen, Bewegung kontrollieren – alles gleichzeitig.

Kraft und Explosivität: Der Pop-up ist eine Ganzkörperbewegung. Schnell, kraftvoll, technisch.

Core-Stabilität: Auf der Welle entscheidet dein Rumpf über Kontrolle. Ohne Spannung verlierst du sofort die Balance.

Ausdauer: Paddeln gegen Strömung, immer wieder raus, immer wieder zurück. Dein Puls bleibt oben – oft länger, als bei klassischen Cardio-Einheiten.

Koordination und Balance: Unter dir bewegt sich alles. Jede kleine Welle zwingt dich, zu reagieren. Dein Körper gleicht aus, fängt dich wieder ein, hält dich oben.

Kurz gesagt: Im Wasser gibt es keine Pause.

Nach der Session sitzt du mit brennenden Schultern am Strand, ziehst den nassen Neo aus und merkst plötzlich, wie ruhig dein Kopf geworden ist.

Diese Surfspots fordern deinen Körper am meisten Drei Regionen zeigen, wie unterschiedlich sich Surfen anfühlen kann und wie stark dein Körper dabei arbeiten muss.

Portugal bringt dich maximal oft aufs Board Portugal ist einer der wenigen Orte, an denen du fast jeden Tag ins Wasser kommst. Dadurch spürst du die Belastung deutlich schneller.

Ericeira: saubere Wellen, ideal für Technik und Flow

saubere Wellen, ideal für Technik und Flow Peniche: konstant, vielseitig – perfekt für viele Sessions

konstant, vielseitig – perfekt für viele Sessions Costa da Caparica: lange Beachbreaks, viele Peaks, kaum Pause Gerade an der Costa da Caparica merkst du schnell, was Surfen körperlich bedeutet: Du paddelst raus, kämpfst dich durch die Sets und nimmst Welle um Welle.

Mehr Zeit im Wasser bedeutet vor allem brennende Schultern, einen müden Rücken und einen Core, der stundenlang arbeiten muss.

In Spanien fühlt sich jede Session anders an Spanien zeigt, wie unterschiedlich sich Surfen anfühlen kann.

Baskenland (z. B. San Sebastián): kraftvoll, rau, direkt

kraftvoll, rau, direkt Andalusien (z. B. El Palmar): wärmer, weicher, lange Sessions

wärmer, weicher, lange Sessions Kanaren (z. B. Fuerteventura, Lanzarote): konstant, oft windig, ganzjährig surfbar Im Norden fordert dich das Meer sofort: mehr Druck, stärkere Strömung, weniger Fehler erlaubt. Im Süden surfst du oft länger am Stück – wärmeres Wasser, weichere Wellen, aber trotzdem fordernd für Schultern und Ausdauer.

Auf den Kanaren kommt Konstanz dazu: viel Wasserzeit, häufig Wind, wenig echte Pausen zwischen den Sets.

Der Unterschied liegt im Gefühl – die Belastung bleibt gleich.

Frankreich zeigt die rohe Seite des Surfens Frankreich zeigt, wie unterschiedlich sich Surfen anfühlen kann.

Hossegor oder Capbreton: kraftvoll, sportlich, schnelle Wellen

kraftvoll, sportlich, schnelle Wellen Moliets : entspannter, ideal für lange Sessions

: entspannter, ideal für lange Sessions Bretagne (z. B. La Torche): rau, kühl, körperlich fordernd Im Süden findest du Flow. Du gleitest von Welle zu Welle und kommst kaum zur Pause. Im Norden kostet jede Welle mehr Energie. Dort merkst du am deutlichsten, wie fordernd Surfen wirklich ist.

Warum du nach einem Surftrip anders trainierst Nach ein paar Tagen im Wasser merkst du plötzlich mehr Körperspannung, bessere Kontrolle und ein komplett anderes Bewegungsgefühl.

Der Grund: Dein Körper lernt permanent, auf neue Bewegungen und Instabilität zu reagieren.

Betsie Van der Meer, Getty Images Beim Surfen ist dein Körper andauernd gefordert: Ob beim Rauspaddeln, Aufstehen oder Wellenreiten selbst.

Du merkst es spätestens, wenn du aus dem Wasser kommst und plötzlich jede Bewegung schwerer wird. Genau diese Mischung aus Spannung, Instabilität und Dauerbelastung fehlt im klassischen Training oft komplett. Deshalb fordert Surfen deinen Körper anders als fast jedes Workout im Gym.

FAQ: Surfen in Europa – Das solltest du wissen Ist Surfen wirklich ein gutes Workout? Ja. Surfen kombiniert Kraft, Ausdauer, Balance und Koordination in einer Bewegung und fordert mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Ist das auch für Anfänger anstrengend? Gerade für Anfänger. Neue Bewegungen kosten mehr Energie – dadurch ist der Trainingseffekt oft besonders hoch. Wie oft surft man im Urlaub? Viele gehen mehrmals täglich ins Wasser. Die Belastung summiert sich schnell und ersetzt oft klassische Workouts. Wo sind die besten Surfspots in Europa für Einsteiger? Portugal (z. B. Peniche oder Costa da Caparica) und die französische Atlantikküste bieten oft zugängliche Bedingungen.