Training bei Hitze: Warum dein Puls plötzlich explodiert

Viele trainieren im Sommer einfach weiter wie im Frühjahr – trotz höherem Puls, schwereren Beinen und deutlich schlechterer Regeneration. Hier beginnt das Problem.

Hitze zwingt deinen Körper in den Überlebensmodus Sobald die Temperaturen steigen, verschiebt sich die Priorität deines Körpers. Energie, die normalerweise in Muskeln, Sauerstofftransport und Leistung fließt, wird nun für Kühlung gebraucht.

Diesen Effekt beschreibt die Übersichtsarbeit The Impact of Heat Exposure on the Health and Performance of Athletes (2024). Die Forschenden zeigen: Hohe Temperaturen erhöhen die Belastung für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel deutlich – selbst bei identischer Trainingsintensität.

Der Grund ist simpel: Dein Körper versucht permanent, Wärme loszuwerden. Er erweitert Blutgefäße, beginnt stärker zu schwitzen und transportiert mehr Blut an die Hautoberfläche. Dieses Blut steht der arbeitenden Muskulatur in dieser Zeit nicht mehr vollständig zur Verfügung.

Die Folge:

der Puls steigt schneller

Muskeln ermüden früher

Kraft und Ausdauer brechen schneller ein

die Regeneration dauert länger Anders gesagt: Du bist nicht automatisch untrainierter. Dein Körper arbeitet nur unter deutlich härteren Bedingungen.

Warum dein Puls bei Hitze durch die Decke geht Viele merken zuerst den Puls. Selbst lockeres Tempo fühlt sich jetzt ungewöhnlich hart an.

Das liegt daran, dass dein Herz bei Hitze deutlich mehr arbeiten muss. Es versorgt nicht nur die Muskeln mit Sauerstoff, sondern gleichzeitig auch die Haut, damit dein Körper Wärme abgeben kann. Dadurch steigt deine Herzfrequenz früher an, obwohl Pace, Gewicht oder Belastung eigentlich gleich geblieben sind.

Deshalb kann sich ein normaler Dauerlauf bei 30 Grad brutaler anfühlen als ein Intervalltraining im Frühling. Der Kopf will weitermachen, aber der Körper fühlt sich dagegen ungewöhnlich schwer an. Das ist kein Zeichen mangelnder Härte, sondern eine normale Reaktion auf Hitzestress.

Der Sommerfehler, mit dem sich viele Athlet:innen selbst ausbremsen Die meisten Sportler:innen spüren zwar, dass Sommertraining anstrengender wird. Viele versuchen trotzdem, dieselben Gewichte, Pace-Zeiten oder Trainingsumfänge durchzuziehen, und rutschen in die Überlastung.

Denn Hitze verschiebt Belastungsgrenzen deutlich schneller, als viele glauben. Wer permanent gegen diese zusätzliche Belastung arbeitet, sammelt oft vor allem Stress.

Laut der Übersichtsarbeit beeinflusst Hitze nicht nur die akute Leistungsfähigkeit, sondern auch die Schlafqualität, Entzündungsreaktionen und Regeneration. Das macht Sommertraining tückisch: Während du dich nur etwas müder fühlst, regenerierst du bereits deutlich schlechter.

Besonders ambitionierte Sportler:innen geraten dadurch schnell in eine Spirale aus Müdigkeit, schlechter Recovery und dauerhaftem Belastungsstress.

South Agency, Getty Images Deine Belastungsgrenze verschiebt sich, doch du pusht dich im Sommer ganz normal weiter? Das beeinflusst Regeneration und Fortschritt.

Ab diesem Punkt wird Training bei Hitze gefährlich Nicht jede Erschöpfung gehört einfach pauschal zum Sommertraining. Bestimmte Symptome zeigen, dass dein Körper mit der Hitzebelastung kämpft:

Schwindel

Ungewöhnlich hoher Puls

Kopfschmerzen

Übelkeit

Konzentrationsprobleme

Auffälliger Leistungsabfall

Gänsehaut trotz Hitze Besonders kritisch wird es, wenn das Schwitzen plötzlich ausbleibt oder Verwirrtheit dazukommt. Dann kann aus Hitzestress ein medizinischer Notfall werden.

Die Forschenden betonen daher ausdrücklich: Hitze ist kein Mentalitätsproblem. Physiologische Grenzen lassen sich nicht einfach wegtrainieren.

Was starke Sportler:innen im Sommer anders machen Sommertraining funktioniert besser, wenn du Belastung flexibel steuerst, statt stur durchzuziehen. Das bedeutet nicht, lasch zu trainieren, sondern smarter.

Besonders wichtig:

Frühere oder spätere Trainingszeiten

Intensität bewusster steuern

Längere Pausen einplanen

Kühlung aktiv nutzen

Flüssigkeit und Elektrolyte ernst nehmen Eine langsame Pace im Sommer bedeutet außerdem nicht automatisch schlechtere Fitness. Häufig arbeitet dein Körper sogar härter als sonst – nur unter deutlich höherem Stress.

FAQ: Was du über Training bei Hitze wissen musst Warum steigt mein Puls im Sommer schneller an? Weil dein Herz zusätzlich Blut zur Haut transportieren muss, damit dein Körper Wärme abgeben kann. Ist Training bei Hitze gefährlich? Nicht grundsätzlich. Problematisch wird es bei extremer Belastung, fehlender Flüssigkeitszufuhr oder ignorierten Warnsignalen. Sollte ich im Sommer weniger intensiv trainieren? Oft ja. Viele Sportler profitieren davon, Volumen oder Intensität an besonders heißen Tagen anzupassen. Verliere ich durch Hitze Fitness? Kurzfristig sinkt häufig die Leistungsfähigkeit. Das bedeutet aber nicht automatisch schlechtere Fitness.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen wende dich bitte an Fachpersonal.