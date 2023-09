In diesem Artikel:

Um herauszufinden, welcher Food-Trend derzeit beliebt ist, reicht es aus, sich durch Instagram oder TikTok zu scrollen. Wenn man sich in der "Food-Blase" befindet, sieht man eine Flut von Reels und TikToks, welche die neuesten Kreationen zeigen, die von unzähligen User:innen nachgemacht werden. In diesem Jahr gingen unter anderem das sogenannte Cloud-Bread, die Baked-Feta-Pasta und auch ein leckerer Omelett-Wrap auf allen Plattformen viral.

Was für uns bei der Bewertung wichtig war, waren folgende Kriterien:

Zutaten: Grundzutaten sind Reispapier und Eier, ziemlich easy. Wer es klassisch asiatisch mag, kommt auch um die Sriracha-Soße nicht drumherum. Was du sonst noch dazu machst, bleibt dir überlassen: Käse, Frühlingszwiebeln oder auch Schinken. Variationen gibt es bei TikTok unendlich viele.

Kalorien: Reispapier, ein Ei und ein paar Frühlingszwiebeln bringen es beim einfachsten Rezept auf gerade mal 88 Kalorien – für eine Portion. Das ist überschaubar und geht als Snack zwischendurch auf jeden Fall in Ordnung. Diese 3 Omelett-Rezepte lassen Fett schmelzen und Muskeln wachsen.

Fazit: Wer auf fettige Salami und Co. als Belag verzichtet, hat bei diesem Food-Trend einen guten Proteinsnack gefunden. Da es zudem super schnell und einfach zubereitet ist, solltest du das auf jeden Fall probieren.

Dieser Insta- und Tik Tok-Trend hat es mit Sicherheit auch schon in deinen Feed geschafft – oder vielleicht sogar bereits auf deinen Teller. Denn die Baked-Feta-Pasta kann wirklich jeder ganz leicht zubereiten und sie schmeckt wunderbar cremig.

Kalorien: Sowohl der Feta als auch die Nudeln liefern einiges an Kalorien. Ein Feta à 200 Gramm für zwei plus 80 bis 100 Gramm Nudeln pro Person bringen es auf über 700 Kalorien. Wenig ist das nicht. Falls du dir dieses Wohlfühlessen also mal zubereitest, dann genieß es bewusst und behalte den restlichen Tag die Kalorien im Blick.