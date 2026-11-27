Mehr als 2,7 Millionen Menschen folgen Stefano Zarrella alleine auf Instagram– vor allem wegen seiner schnellen Rezepte und genialen Kochvideos. Der 35-Jährige zählt damit zu Deutschlands erfolgreichsten Food-Creatorn und hat längst eine eigene Marke aus seinem Namen gemacht.

Dabei lag die Küche bei den Zarrellas schon immer nah: Seine Eltern Clementina und Bruno führten im schwäbischen Hechingen ein italienisches Restaurant. Sein 12 Jahre älterer Bruder Giovanni wurde früh als Sänger ("Bro'Sis") und später als TV-Moderator berühmt. Stefano selbst musste seinen Platz in der Welt erst finden – und lernen, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Seit seiner Kindheit kämpft er mit Hautproblemen und sprach danach auch öffentlich über Neurodermitis und Schuppenflechte. Heute gehören für ihn Krafttraining, Hautpflege und feste Routinen genauso zur Selbstfürsorge wie gesunde Mahlzeiten oder eine Gassi-Runde mit seinem Dackel Rocky. Zeit also, den Mann hinter Millionen Klicks, leckeren Blitzrezepten und Dauerlächeln genauer kennenzulernen. Und wo könnte man damit besser anfangen als bei einem großen Teller leckere Pasta?

Stefano, Pasta e piselli besteht aus Erbsen, Nudeln, Ei und gutem Öl. Wenn du das heute isst: Wo bist du dann? Sofort zuhause. Bei Mama in der Küche. Das ist ein Gericht, das mich immer direkt zurück in meine Kindheit bringt.

Deine Eltern besaßen ein Restaurant, du hast dort schon als Kind mitgearbeitet. Dein Bruder Giovanni wurde damals gerade berühmt. Wann kam bei dir denn der Augenblick, an dem du dachtest: Ich will auch raus? Eigentlich schon sehr früh. Ich habe als Kind Michael Jackson nachgetanzt und später zu Usher oder Bruno Mars aufgeschaut und gedacht: Was machen diese Jungs? Ich habe mich ständig verglichen. Mein Bruder war erfolgreich, meine Eltern hatten ihr Restaurant, alle hatten ihr Ding. Ich habe mir dadurch wahnsinnig viel Druck gemacht. Aber dieser Druck hat mich auch angetrieben. Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst daran kaputt oder du machst ihn zu deinem Motor. Bei mir war er der Motor.

Was hat dir die Zeit im Restaurant beigebracht? Vor allem, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. In der Küche kann gerade alles schieflaufen – sobald du raus zum Gast gehst, musst du trotzdem freundlich sein. Das ist im Showbusiness gar nicht so anders. Du musst Menschen lesen können, flexibel bleiben und Lösungen finden. Und du lernst in der Gastro, richtig hart zu arbeiten. Für mich war das die beste Schule.

Du hast mal erzählt, dass du als Kind mit deinem Gewicht zu kämpfen hattest. Gleichzeitig hattest du schon damals Probleme mit deiner Haut. Wie sehr hat diese Zeit das Verhältnis zu deinem Körper geprägt? Sehr. Beim Fußball habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich nach dem Training duschen kann, ohne dass die anderen meine Haut sehen. Gehe ich als Erster rein? Wo lege ich mein Handtuch hin? Gleichzeitig war ich als Kind übergewichtig. Natürlich macht das etwas mit dir. Irgendwann kam aber der Punkt, an dem ich dachte: Das bin eben ich. Später habe ich angefangen zu trainieren und meinen Körper zu verändern. Heute stehe ich damit vor der Kamera. Wenn ich darüber jetzt nachdenke, ist das für mich manchmal immer noch unwahr. Es hat mich sehr viel Disziplin gekostet und das ist auch der Weg, den ich anderen mitgeben will.

Du hast nie ein Shooting wegen deiner Haut abgesagt? Nein. Auch wenn meine Haut schlecht war, habe ich versucht, professionell durchzuziehen. Da sind Leute, die diesen Job organisiert haben und dafür arbeiten. Ich sage dann nicht: Wir verschieben jetzt alles, weil ich mich gerade unwohl fühle. Heute ist meine Haut zum Glück viel besser. Dazu hat die Behandlung beigetragen, aber auch, dass ich besser mit Stress umgehe.

Woher kam dieser Stress? Als mein Social-Media-Kanal explodiert ist, wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Innerhalb weniger Monate kamen eine Million Follower dazu. Ich dachte, ich müsste jeden Tag kreativ sein und produzieren. Wenn ich morgens aufstand, überlegte ich sofort: Was drehe ich heute? Dann hatte ich noch nichts gegessen, keinen Sport gemacht – eigentlich nichts richtig gemacht. Erst in den vergangenen 12 bis 16 Monaten habe ich eine Struktur gefunden, die für mich funktioniert. Heute stehe ich auf, gehe erst zum Sport und mache mich danach an die Arbeit. Ich brauche Struktur.

Du sprichst in Interviews sehr viel über Disziplin. Was bedeutet die für dich? Für mich bedeutet Disziplin vor allem, mir selbst glauben zu können. Wenn ich mir vornehme, heute keine Pizza zu essen, und esse sie trotzdem – kleine Niederlage. Wenn ich sage, ich gehe zum Sport, und bleibe auf der Couch – wieder eine. Das klingt banal, aber irgendwann häufen sich diese kleinen Niederlagen. Und dann denkst du: Junge, was ist eigentlich los mit dir? Deshalb versuche ich, eine einfache Regel einzuhalten: Wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich es auch.

Hat dich diese Haltung auch schon einmal über eine Grenze gebracht? Ja! Und die Folge war eine Stressfraktur. Das war falscher Ehrgeiz. Ich bin damals extrem viel gelaufen, habe gleichzeitig bei einem Dreh in Tokio nur 3 oder 4 Stunden geschlafen und dann noch trainiert. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört – und leider auch nicht auf meinen Trainer. Heute weiß ich: Disziplin bedeutet nicht, immer durchzuziehen. Manchmal bedeutet sie auch, rechtzeitig mit dem Sport aufzuhören.

Was tust du jeden Tag wirklich nur für dich? Kochen gehört tatsächlich dazu. Mich hinsetzen, etwas Selbstgekochtes essen, AS Rom schauen und meinem Bruder Giovanni parallel schreiben, wie gut oder schlecht wir spielen – das ist für mich perfekt. Oder ich gehe mit meinem Dackel Rocky spazieren. Dann bin ich einfach Stefano.

Gibt es eine Pflegeroutine, die du erst spät gelernt hast? Definitiv eine bewusstere Zahnpflegeroutine. Zähneputzen war natürlich immer selbstverständlich, aber erst vor 3 oder 4 Jahren habe ich angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Mein Zahnarzt hat mir konkrete Tipps gegeben – zum Beispiel zur richtigen Zahnpasta und den Vorteilen einer elektrischen Zahnbürste. Ich habe einiges ausprobiert und schnell gemerkt, was für mich funktioniert. Als später die Zusammenarbeit mit Oral-B entstand, hat es deshalb sehr authentisch gepasst, weil ich die Zahnbürste bereits vorher genutzt habe. Heute ist eine gründliche Zahnpflegeroutine für mich genauso selbstverständlich wie Training oder Hautpflege.

Männer reden ganz selbstverständlich über Trainingspläne oder Supplements. Warum tun sich viele beim Thema Körperpflege immer noch so schwer? Vielleicht, weil Pflege für manche immer noch als unmännlich gilt. Das verstehe ich nicht. Ich frage einen Kumpel auch mal: "Bro, was machst du eigentlich für dein Gesicht?" Und meine Freunde fragen mich genauso, was ich benutze. Warum denn nicht? Ich finde generell, dass Männer sich gegenseitig viel öfter Komplimente machen sollten. Wenn ein Freund gut aussieht, sage ich ihm das auch. Das nimmt mir doch nichts von meiner Männlichkeit. Für mich gehört Körperpflege heute einfach zur Gesundheit.

Dein Bruder ist 12 Jahre älter und war schon sehr früh sehr erfolgreich. Wie lange hat es gedauert, bis du aufgehört hast, deinen Weg mit seinem Weg zu vergleichen? Bis Mitte 20 habe ich mich schon immer mal wieder an Giovanni orientiert. Er ist für mich ein Vorbild – und natürlich habe ich gesehen, was er in meinem Alter schon erreicht hatte. Da kam manchmal der Gedanke auf: "Bin ich eigentlich auch schon da, wo ich sein möchte?" Irgendwann habe ich verstanden, dass sein Weg nicht mein Maßstab sein muss. Giovanni und ich sind unterschiedliche Menschen und haben unsere eigenen Geschichten. Heute weiß ich: Ich muss nicht seinen Weg gehen, sondern meinen eigenen.

Du hast einmal gesagt: "Das Leben ist kein Wettlauf." Das klingt nach einem Satz, den du dir selbst lange Zeit nicht geglaubt hast, stimmt’s? Zu 100 Prozent. Früher habe ich mich ständig mit anderen verglichen. Heute glaube ich wirklich: Jeder hat im Leben sein eigenes Tempo. Vielleicht brauchst du für manche Dinge länger als jemand anderes. Na und? Du bekommst am Ende ja keinen Pokal dafür, dass du früher fertig warst.

Was hat dich das gelehrt? Geduld. Und Vertrauen. Ich hatte Momente, in denen ich dachte: Warum passiert mir diese Scheiße? Heute schaue ich zurück und sehe, was daraus entstanden ist. Ich habe mein Umfeld verändert, mich von Menschen getrennt, viel über mich gelernt. Nicht alles, was sich wie ein Rückschritt anfühlt, bringt dich wirklich zurück. Manches schickt dich nur in eine andere Richtung.

Was willst du in 10 Jahren über dich sagen können, was du heute noch nicht über dich sagen kannst? Ich möchte mir gar nicht mehr zu viel vorgeben. Mit 25 hatte ich viele Vorstellungen davon, wie mein Leben aussehen müsste. Heute mit 35 bin ich ruhiger. Für mich bedeutet ein besseres Jahr nicht mehr Geld oder mehr Follower. Vielleicht verdienst du weniger, bist dafür körperlich so fit wie nie. Ich will einfach jedes Jahr sagen können: In irgendeinem Lebensbereich bin ich ein Stück weitergekommen.