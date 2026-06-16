Warum dein Handy im Sommer zum Schlafproblem wird

Im Winter kommst du nach Hause, es wird früh dunkel und dein Körper bekommt recht klare Signale, dass der Tag endet. Im Sommer sieht das anders aus. Die Abende sind länger, die Schlafzimmer wärmer und viele Menschen schlafen ohnehin unruhiger.

Deshalb suchen viele die Ursache zunächst bei den sommerlichen Bedingungen. Oft übersehen sie dabei einen 2. Schlafstörer, der direkt neben ihnen liegt: ihr Smartphone.

Die Hitze ist nicht dein einziges Problem Damit wir einschlafen können, muss der Körper seine Kerntemperatur leicht senken. Das fällt ihm in warmen Sommernächten schwerer.

Hinzu kommt das lange Tageslicht. Die innere Uhr bekommt später das Signal, dass Schlafenszeit ist. Vielleicht kennst du das selbst: Obwohl du müde bist, fühlst du dich abends gleichzeitig noch erstaunlich wach.

Dein Körper arbeitet also bereits gegen die Bedingungen des Sommers.

Deshalb wirkt dein Handy jetzt stärker Hier kommt das Smartphone ins Spiel.

Eine Studie der Harvard Medical School und des Brigham and Women's Hospital, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences (Chang et al., 2014), zeigte, dass selbstleuchtende Geräte am Abend die Melatonin-Ausschüttung verzögern, die innere Uhr nach hinten verschieben und die Wachheit am nächsten Morgen reduzieren können.

Das Ergebnis: Die Teilnehmenden fühlten sich am nächsten Morgen weniger wach.

Im Sommer trifft dieser Effekt auf einen Schlaf, der durch Hitze und spätes Tageslicht ohnehin stärker belastet wird. Deshalb kann dieselbe Handy-Nutzung jetzt größere Auswirkungen haben als in den dunkleren Monaten des Jahres.

Deshalb landet die Hitze oft als Erstes auf der Liste der Verdächtigen, wenn die Nächte schlechter werden. Tatsächlich sorgt oft erst die Kombination aus Sommerbedingungen und Smartphone dafür, dass Einschlafen und Erholung spürbar schwerer werden.

Dein Körper liegt im Bett, dein Kopf nicht Auf den ersten Blick scheint es nur eine Frage der Bildschirmzeit zu sein. Entscheidender ist oft, womit du dein Gehirn kurz vor dem Einschlafen beschäftigst.

Nachrichten, Reels, Social Media, Chats oder Videos halten das Gehirn im Reaktionsmodus. Dein Körper liegt zwar im Bett, dein Kopf arbeitet aber weiter.

Du planst, bewertest, reagierst und verarbeitest neue Informationen. Dieser Aktivierungszustand erschwert den Wechsel in den Erholungsmodus.

Wenn 2 Schlafstörer zusammenkommen Die Folgen zeigen sich häufig erst am nächsten Tag.

Schlechter Schlaf bedeutet nicht nur Müdigkeit. Auch Konzentration, Regeneration und Trainingsleistung können darunter leiden.

Die Ursache wird deshalb oft ausschließlich beim Wetter gesucht. Doch warme Nächte allein erklären oft nicht, warum du morgens wie gerädert aufwachst.

Häufig kommt ein zweiter Faktor hinzu: Du hältst dein Gehirn genau dann aktiv, wenn es eigentlich in den Schlafmodus wechseln sollte.

Das Ergebnis: Du schläfst später ein, erholst dich schlechter und startest weniger ausgeruht in den Tag.

FAQ: Das solltest du über Handy-Nutzung und Schlaf wissen Warum schlafe ich im Sommer schlechter als im Winter? Längeres Tageslicht, höhere Temperaturen und eine erschwerte nächtliche Abkühlung können den Schlaf beeinträchtigen und das Einschlafen verzögern. Warum ist das Handy vor dem Schlafengehen problematisch? Das Licht des Displays kann die Melatonin-Ausschüttung beeinflussen und die innere Uhr nach hinten verschieben. Zusätzlich halten viele Inhalte das Gehirn aktiv. Wie lange sollte ich vor dem Schlafengehen nicht mehr aufs Handy schauen? Viele Schlafexperten empfehlen, digitale Geräte etwa 60 Minuten vor dem Zubettgehen möglichst zu meiden. Beeinflusst schlechter Schlaf mein Training? Ja. Schlaf ist ein zentraler Faktor für Regeneration, Leistungsfähigkeit und Erholung. Bereits wenige Nächte mit schlechter Schlafqualität können sich auf Training und Alltag auswirken. Hilft der Nachtmodus beim Schlafen? Der Nachtmodus reduziert den Anteil von blauem Licht auf dem Display. Er kann die Belastung für die innere Uhr verringern, ersetzt jedoch keine bildschirmfreie Zeit vor dem Schlafengehen.