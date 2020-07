In unserem Ranking findest du die Top 10 der kalorienarmen Getränke.

Als Hauptbestandteil von Zellen und Körperflüssigkeiten ist Wasser für viele Prozesse im Körper zuständig. Wasser aus dem Hahn oder der Flasche kann jedoch schnell eintönig werden und so fällt die Wahl häufig auf zuckerhaltige und kalorienreiche Getränke. Dabei gibt es zahlreiche kalorienarme Getränke, die deinen Durst besser löschen können.

Alkoholfreies Bier hat im Vergleich zum normalen Bier deutlich weniger Kalorien. Zudem ist es isotonisch, das heißt, dass es in der Zusammensetzung der Salze genauso konzentriert ist, wie dein Blut. Damit lassen sich Wasser und Mineralien, die während des Sports ausgeschwitzt wurden, schnell wieder ausgleichen. Das Maltodextrin im alkoholfreien Bier sorgt zudem dafür, dass die Glykogenspeicher nach dem Sport wieder aufgefüllt werden.

Das gilt jedoch nur bei einem Mischverhältnis mit Wasser von 1:1. Was die Kalorienanzahl betrifft, macht es bei Orangensaft übrigens keinen großen Unterschied, ob er aus dem Tetrapak kommt, oder du die Orangen frisch presst. Selbst gepresste Orangen schmecken jedoch frischer und enthalten mit 50 Milligramm deutlich mehr Vitamin C als die abgepackte Ware, die etwa 42 Milligramm enthält. Vitamin C fängt als Antioxidans freie Radikale ein und macht sie unschädlich. Möchtest du noch mehr Kalorien sparen, experimentiere mit der Wassermenge und gib immer etwas mehr Wasser als Orangensaft hinzu.