Wie viele Kalorien du täglich verbrennen solltest – je nach Ziel

Auch wenn oft der Eindruck erweckt wird: Kalorien sind nicht dein Feind – sie sind der Treibstoff deines Körpers. Doch wie viele davon solltest du täglich verbrennen, um deine Fitnessziele zu erreichen?

Ob du Fett abbauen, Muskeln aufbauen oder dein Gewicht halten willst – dein täglicher Kalorienumsatz spielt eine zentrale Rolle. Wir zeigen dir, wie du ihn individuell berechnest und in der Praxis optimal nutzt.

Wie du deinen Kalorienbedarf berechnest – individuell statt pauschal Jeder Mensch verbrennt auch im Ruhezustand Kalorien – das nennt sich Grundumsatz (BMR). Wie hoch dein gesamter Tagesverbrauch ist, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab: Alter, Gewicht, Körpergröße, Aktivitätslevel und Trainingshäufigkeit.

So funktioniert’s in 3 Schritten:

BMR berechnen: Nutze unseren Kalorienrechner, der auch deine Aktivität einbezieht. Ziel definieren: Abnehmen: 350–500 kcal unter Bedarf bleiben

350–500 kcal unter Bedarf bleiben Halten: Auf dem Erhaltungsniveau essen

Auf dem Erhaltungsniveau essen Zunehmen: 250–500 kcal über Bedarf liegen Defizit oder Überschuss anpassen: Für nachhaltigen Fettabbau empfiehlt Expertin Leslie Bonci 375 kcal Defizit pro Tag (entspricht ca. 0,3 kg Gewichtsverlust pro Woche). Leslie Bonci, Beraterin für Sporternährung ergänzt: "Wichtig zu wissen ist, dass Gewichtsabnahme nicht kontinuierlich verläuft. Wenn man zu restriktiv ist, lässt sich das kaum durchhalten. Konsequenz, Bewusstsein und das Ziel, etwa zu 70 Prozent den Plan einzuhalten, sind langfristig nachhaltiger."

Wie du deinen Kalorienverbrauch durch Bewegung richtig berechnest Dein Kalorienverbrauch beim Training hängt von MET-Werten ab (MET = Metabolic Equivalent of Task). Sie geben an, wie viel Energie eine Aktivität im Vergleich zur Ruhe verbrennt:

leicht: < 3 METs (z. B. Gehen)

mittel: 3–6 METs (z. B. leichtes Radfahren)

hoch: > 6 METs (z. B. Joggen, Krafttraining) Rechenformel: kcal/Minute = MET x 3,5 x Körpergewicht (kg) / 200

Beispiel: Ein 81-kg-Mann verbrennt beim Joggen (7,5 METs) etwa 10,6 kcal pro Minute.

Makronährstoffe – so verteilst du deine Kalorien sinnvoll Kalorien stammen aus Makros: Protein, Kohlenhydraten und Fett.

Empfohlene Verteilung:

25 Prozent Protein – für Muskelerhalt und -aufbau

– für Muskelerhalt und -aufbau 50 Prozent Kohlenhydrate – für Trainingsleistung und Energie

– für Trainingsleistung und Energie 25 Prozent Fett – für Hormonbalance und Zellfunktionen Ein Mann mit 2.275 kcal pro Tag benötigt laut dieser Formel:

Protein: 142 g

142 g Carbs: 284 g

284 g Fett: 63 g 4 praktische Tipps für deine Kalorienziele Was kannst du nun konkret tun, um deinen Energieverbrauch zu optimieren? Dazu ein paar Ideen der Expertin:

1. Erhöhe deine Alltagsbewegung Die Energie, die du täglich abseits von sportlichen Aktivitäten verbrauchst, spielt eine wichtige Rolle. Die US-Expertin spricht auch von "non-exercise activity thermogenesis" (NEAT). Expertin Leslie Bonci sagt: "Wenn jemand zwar eine Stunde trainiert, danach aber den ganzen Tag sitzt, arbeitet der Körper nicht besonders effizient. Die Lösung ist simpel: mehr bewegen – sei es durch Gehen, Zappeln oder Tanzen." Wenn du etwa statt 5.000 Schritten täglich auf 10.000 machst, verbrennst du (bei 81 Kilo Körpergewicht) etwa 225 Kalorien zusätzlich. Das entspricht rund einem halben Pfund Fett pro Woche – oder mehr Spielraum bei der Ernährung, ohne Fortschritte zu verlieren.

2. Setze auf Krafttraining Um Muskeln aufzubauen, brauchst du einen Kalorienüberschuss kombiniert mit Widerstandstraining. Gewichtheben belastet die Muskulatur, und die zusätzlichen Kalorien – vor allem aus Protein – ermöglichen den Aufbau von mehr Masse und Kraft. Auch im Kaloriendefizit hat Krafttraining einen klaren Vorteil: Es schützt deine vorhandene Muskelmasse. Statt Muskeln abzubauen, verbrennst du gezielt Körperfett.

3. Wähle die richtigen Lebensmittel für dein Ziel Kalorien sind nicht gleich Kalorien – Lebensmittel unterscheiden sich stark in ihrer Energiedichte. Wer im Defizit ist und Hungerattacken vermeiden möchte, sollte laut Bonci zu sättigenden, voluminösen Lebensmitteln greifen: "Grünes Gemüse, Kartoffeln, Geflügel, mageres Rindfleisch oder auch Suppen und Eintöpfe helfen, länger satt zu bleiben."

Außerdem rät sie: "Überlege dir auch deine Essgewohnheiten. Nimm dir Zeit, setz dich hin, kaue und schlucke bewusst. So dauert das Essen länger und unterstützt das Sättigungsgefühl. Starte deine Mahlzeiten mit Salat, einem Stück Obst, rohem Gemüse oder auch einer Tasse Tomatensuppe. Das füllt den Magen, sodass du deine Portionsgrößen besser im Blick behältst."

Wer hingegen Schwierigkeiten hat, genug zu essen, sollte auf kaloriendichte Lebensmittel setzen: Vollfett-Milchprodukte, Nuss- und Samenbutter, Avocado oder Olivenöl. Aber Vorsicht: "Sei dir deiner Portionsgrößen bewusst. 2 Esslöffel Olivenöl oder Erdnussbutter enthalten jeweils bereits 140 Kalorien", warnt Bonci.

4. Erlaube dir Flexibilität Strenge "Cheat Days" oder starre Ernährungspläne sind selten nachhaltig. Bonci plädiert für einen entspannten Ansatz: "Wenn du dich für kalorienreichere Lebensmittel entscheidest, iss langsam und genieße sie. Ein einzelnes Essen wirft ein konsequentes Ernährungsmuster nicht aus der Bahn. Statt zu denken: Jetzt ist alles ruiniert, also kann ich auch alles essen – genieße es und mach einfach weiter."

So kannst du Pizza, Burger oder Chips ab und zu einbauen – solange du im Schnitt deine Kalorienbilanz einhältst.