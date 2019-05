Herzgesunde Ernährung: Diese 10 Lebensmittel schützen Ihr Herz

Kakao in dunkler Schokolade enthält herzschützende Flavonoide © Charisse Kenion / Unsplash.com

Das schlechte Gewissen beim Verzehr von Schokolade hat ein Ende, denn die süße "Sünde" kann Wunder bewirken. Das Flavonoid Epicatechin im Kakao hat einen positiven Effekt auf unser Herz-Kreislauf-System, da es das Stickoxid im Blut und so die Durchblutung verbessert. Zudem wirkt Kakao leicht blutdrucksenkend.

Tipp: Wählen Sie dunkle Schokolade. Die enthält weitaus mehr Flavonoide als die Vollmilch-Variante.

3. Fisch beugt Herz-Rhythmus-Störungen vor

Die in Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren dienen als Schutzschild für Ihr Herz. Sie senken nicht nur den Cholesterinspiegel, sondern können auch Herz-Rhythmus-Störungen vorbeugen. Die höchste Konzentration an den ungesättigten Fettsäuren haben Seefische wie Makrelen und Thunfisch. Der von Experten empfohlene Tagesbedarf beträgt etwa 0,5 g und entspricht einer Wochenration von 1 bis 2 Fischmahlzeiten. Diese Dosis verringert das Risiko, an plötzlichem Herztod zu sterben.

>>> Diese Firschsorten haben besonders viele Omega-3-Fettsäuren

4. Äpfel verhindern Ablagerungen an Blutgefäßen

Ein englisches Sprichwort lautet: "An apple a day keeps the doctor away". Tatsächlich können laut US-Studie bereits 2 Äpfel pro Tag das Herzinfarktrisiko um bis zu 30 Prozent senken. Grund dafür sind unter anderem die in Äpfeln enthaltenen Flavonoide. Das sind Antioxidantien, die Ihr Herz vor dem schlechten LDL-Cholesterin schützen. Der wertvolle Ballaststoff Pektin hemmt zudem das Wachstum von Bakterien, die zu Ablagerungen an Blutgefäßen führen können.

Tipp: Essen Sie den Apfel immer ungeschält, denn die meisten Flavonoide sind in der Schale enthalten.

5. Tomaten schützen das Herz durch sekundäre Pflanzenstoffe

Tomaten sehen zwar aus wie Gemüse, tatsächlich zählen Sie jedoch zu den Früchten. Durch den Stoff Lycopin erhalten Tomaten ihre charakteristische rote Farbe. Doch Lycopin kann noch viel mehr, als Lebensmittel eine rote Farbe zu verpassen. Der zu den Carotinoiden gehörende sekundäre Pflanzenstoff wirkt sich positiv auf die Cholesterinwerte im Blut aus und beugt einer Verkalkung der Blutgefäße vor.