Haferflocken: 5 Gründe, täglich eine Portion Haferflocken zu essen

5. Rezepte mit Haferflocken sind einfach und schnell gemacht

Eine Packung Haferflocken ist nicht nur wesentlich günstiger als eine fertige Müsli-Mischung, sonder auch gesünder, denn hier lauern keine versteckten Zucker- oder Fettfallen. Es ist nur drin, was draufsteht: Haferflocken – zart oder kernig – mehr nicht. Das heißt aber nicht, dass Oats langweilig sind – ganz im Gegenteil. Mit Haferflocken lässt sich in der Küche so einiges anstellen, sie schmecken nämlich sowohl süß, als auch herzhaft z.B. als knusprige Panade für ein Schnitzel. Man kann mit Haferflocken auch lecker backen oder sie in einen Shake geben.

Das wohl beliebteste Haferflocken-Rezept ist aber wohl Porridge – auch als Oatmeal oder einfach Haferbrei bekannt. Für die Zubereitung braucht man kein Fertigprodukt: Flocken einfach in Milch oder Wasser aufkochen, kurz köcheln lassen und nach Belieben mit Honig süßen. Jetzt kann man es noch mit frischen Früchten, Zimt, Nüssen & Co. toppen. Wer keinen warmen Brei zum Frühstück futtern will, isst die Flocken ganz normal mit kalter Milch.