Ursachen und Behandlung von Testosteronmangel

Aber davon abgesehen: Ein Testosteronmangel kann auch jüngere Männer betreffen. „Bei beruflicher Hochbelastung erleiden diese Männer den so genannten biografischen, komplexen Testosteronmangel“, erklärt Dr. Hesch. Wie in einem Teufelskreis wird hier das Leiden durch den Mangel noch verstärkt. „Dem ist oft schwer beizukommen, denn es gelingt nicht immer, den Lebens- und Arbeitsstil in ein sinnvolles Gleichgewicht zu bringen“, warnt der Experte.

Eine solche Testosteronersatz-Therapie sollte allerdings gut überlegt sein. Denn jede medikamentösen Therapie, also eine Behandlung bei der Medikamente eingesetzt werden, kann es zu Risiken und Nebenwirkungen kommen. Sprechen Sie also in jedem Fall mit einem Facharzt!

Knapp 20 Prozent aller deutscher Männer haben einen Testosteronwert, der unter 3ng/ml liegt. Dies ergab 2009 eine Studie des Clinical Endocrinology Journals , die mehr als 2700 Männer auf ihren Testosteronspiegel untersuchte. Der Testosteronspiegel alleine reicht jedoch nicht, um die Diagnose eines Testosteronmangels festzustellen. Dafür müssen auch die entsprechenden Beschwerden (siehe Testosteronmangel-Symptome) auftreten und selbst diese können auch Indikatoren für andere Krankheiten sein. Haben Sie also den Verdacht an einem Testosteronmangel zu leiden, sollten Sie am besten das persönliche Gespräch mit Ihrem Hausarzt aufsuchen. Dieser kann dann per Blutanalyse feststellen, ob Sie tatsächlich an einem Mangel leiden.

Vorab sei noch einmal gesagt: Es ist völlig normal, dass die Produktion von Geschlechtshormonen im Laufe des Lebens abnimmt. Also kein Grund zur Panik, wenn Ihr Arzt feststellen sollte, dass Ihr Testosteronspiegel gesunken ist. Zirka 12 Prozent aller Männer zwischen 40 und 70 Jahren leiden an Beschwerden eines Testosteronmangels. Gründe für diesen Mangel können – neben dem Alterungsprozess – in einer ungesunden Ernährung, einem gestörten Schlafrhytmus, in Krankheiten oder im Gebrauch von bestimmten Medikamenten liegen.

Wenn Ihr Körper einen Mangel an Testosteron aufweist, kann ein hohes Risiko bestehen, an folgenden Krankheiten zu erkranken:

Strategie 1: Testosteron natürlich steigern

Trainieren Sie lieber kurz, aber dafür heftig!

Extremer Ausdauersport senkt den Testosteron-Wert. "Entscheidend dabei ist nicht die Kilometerzahl, sondern die Dauer der Einheit", sagt Frank Sommer. Also, teilen Sie Ihr Wochenpensum lieber in mehrere kürzere Strecken, jede davon sollte in maximal 90 Minuten zu schaffen sein. Oder versuchen Sie es mit Krafttraining. Das hebt den Testosteron-Spiegel, besonders, wenn Sie kurz, aber intensiv mit hohem Gewicht arbeiten. "Eine maximale Steigerung erzielen Sie durch erzwungene Wiederholungen, bei denen Sie nur kurz über das muskuläre Versagen hin-ausgehen", erklärt Sommer. Trotzdem nicht übertreiben: 1 Stunde im Kraftraum reicht!



Essen Sie vor allem viele Proteine!

Männer brauchen Fleisch. Englische Forscher der University of Worcester haben herausgefunden: Je proteinärmer sich Männer ernähren, desto mehr Globuline (spezielle Eiweißverbindungen) schwimmen in ihrem Blut – und das sind genau jene, die das Testosteron aus dem Verkehr ziehen. Wirken können im Körper lediglich freie Hormonmoleküle und nicht die an Globulin gebundenen.

>>>Das sind die 100 eiweißreichsten Lebensmittel



Halten Sie sich rundum fit!

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung und viel Sport sind das Eine. Aber auch der gesunde Lebensstil spielt eine große Rolle und kann sich auf Ihren Testosteronspiegel auswirken: Vermeiden Sie daher übermäßigen Alkoholkonsum und verzichten Sie aufs Rauchen! Außerdem: Stress im Alltag und im Beruf können sich negativ auf Ihr Testosterongehalt auswirken. Wirken Sie dem entgegen! Beispielsweise mit regelmäßigem Ausdauertraining oder Yoga.

Strategie 2: Testosteronzufuhr bzw. Hormonersatztherapie durch Medikamente

Testosteron lässt sich im Labor herstellen und bei der so genannten Testosteron-Substitution (Hormonersatztherapie) als Medikament verabreichen. Früher erhielten Patienten das Hormon im Abstand von mehreren Wochen per Spritze. Nachteil: Der Hormonspiegel ist nach der Injektion mehrere Tage extrem hoch, später sinkt er auf sehr niedrige Werte ab.



Um die Extreme zu vermeiden, entwickelten Pharma-Unternehmen ein Testosteron-Pflaster, das der Patient auf den Hodensack klebt. Noch praktischer sind Cremes, die jedoch nur wenige Apotheken handgerührt anbieten. Sie ziehen schnell ein, rufen keine Irritationen hervor. Diese Vorteile haben auch die Gels, die seit 2003 erstmals in Deutschland angeboten werden.

Der sicherste Weg, um einem Testosteronmangel vorzeitig entgegenzuwirken, ist demnach ein gesunder Lebensstil mit viel Sport, guter, ausgewogener Ernährung und vor allem genügend Ruhepausen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Schlaf bekommen und ziehen Sie frühzeitig die Reißleine, wenn Stress droht Ihre Gesundheit anzugreifen.