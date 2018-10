Das bestellen Ernährungsexperten im Fast Food-Restaurant

"Ich verirre mich normalerweise nicht in ein Fast-Food-Restaurant. Kürzlich war ich aber mit dem Auto auf einer längeren Tour unterwegs und brauchte zwischendurch dringend einen Espresso. Den habe ich mir bei McDonalds geholt – mehr nicht. Am liebsten hätte ich einen Latte Macchiato oder Cappuccino bestellt, aber mit Soja- oder Hafermilch. Die gab es aber leider nicht."

Dr. Jahn ist Allgemein- und Ernährungsmediziner mit eigener Praxis und war wiederholt Ernährungsexperte in verschiedenen TV- und Radio-Formaten. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Themen Anti-Aging und Übergewicht. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben: "Das dicke Ende. Warum Sie dick sind. Warum es nicht so bleiben darf. Wie Sie abnehmen (braumüller, um 22 Euro.)

Ihr Motto beim Thema Fast Food lautet: Wenn schon, denn schon! "Die ein oder zwei Male im Jahr, in denen ich in einen Fast Food-Laden gehe, esse ich am liebsten einen klassischen Whopper."

Ihr Tipp, um beim Burger King-Besuch trotzdem ein paar Kalorien zu sparen: "Da der Burger an sich schon recht üppig ist, nehme ich dazu statt Pommes und Cola lieber Salat und Wasser als Beilage. Oft lasse ich auch die obere Hälfte des Brötchens liegen, weil ich die pappigen Buns nicht so gerne mag, und spare als Bonus so noch ein paar schnelle Kohlenhydrate ein."

Gerade in Amsterdam unterwegs? Dann sollten Sie dort unbedingt einen Abstecher in eines der vielen Fischgeschäfte machen, denn dort gibt es das beste Fast Food to go, weiß unsere Expertin: den "Nieuwe Haring". "Das ist ein Matjeshering – pur, nur mit saurer Gurke und Zwiebeln. Ein echter Low-Carb-Snack mit viel Eiweiß und gesundem Fett."

4. Experte: Uwe Schröder

Uwe Schröder ist ebenfalls Diplom-Ökotrophologe und am Deutschen Institut für Sporternährung e.V. (DiSE) in Bad Nauheim tätig. Er und seine Kollegen stehen Men’s Health regelmäßig bei Fragen zum Thema Sporternährung als Experten zur Seite.

Stammkunde wird Uwe Schröder bei Subway, Burger King & Co. wohl nie werden, dafür isst er einfach zu (gern) gesund. Doch wenn es bei ihm unterwegs mal schnell gehen muss, hat er ein Lieblings-Gericht: Das Nordsee-Tellergericht "norwegisches Lachsfilet" – auf der Haut gebraten – mit Kartoffeln, plus ein gemischter Salat.

"Hochwertige Omega 3-Fettsäuren und reichlich Eiweiß aus dem Lachs, dazu ein paar Kohlenhydrate – das Gericht liefert mir alle relevanten Nährstoffe, die ich für meine grauen Zellen und mein Hobby, Langstreckenlauf, benötige. Je nachdem, wie aktiv ich an diesem Tag bin, kann man die Portionsgröße durch die Menge der Kartoffeln anpassen. Und der Salat steuert noch ein paar gesunde Ballaststoffe bei." Sein Getränke-Tipp: "Ein alkoholfreies Bier ergänzt das Essen perfekt, denn das versorgt mich zusätzlich mit Folsäure und Vitamin B12, sowie sekundären Pflanzenstoffen."

5. Expertin: Dr. Anne Fleck

Dr. Anne Fleck kennen einige vielleicht aus der NDR-Serie "Die Ernährungs-Docs". Darüber hinaus ist die Internistin, Rheumatologin und Ernährungsmedizinerin eine erfolgreiche Buchautorin. Ihr aktueller Beststeller: "SCHLANK! und gesund mit der Doc Fleck Methode" (Becker Joest Volk Verlag, um 30 Euro).